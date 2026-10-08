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Kármán András

Figyelmeztetnek a munkáltatók: nem csak a kata megváltoztatása okozhat problémákat

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Kármán András egy szakmai fórumon próbálta védeni a Tisza-kormány adóelképzeléseit. A pénzügyminiszter szerint a kata módosításának semleges lesz a költségvetési hatása. Eközben a VOSZ arra figyelmeztet, hogy a vagyonadó újragondolása szükséges.
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Kármán Andráskatavagyonadóadóekho

A vagyonadó bevezetése, a kata-adózás kibővítése és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályainak változtatásában egy közös pont van: mindegyik az igazságos teherviselést szolgálja, ezért nyújtják be az Országgyűlésnek egyszerre jóváhagyásra – bizonygatta Kármán András egy háttérbeszélgetésen. A pénzügyminiszter szerint a már elfogadott áfacsökkentések és az szja-adójóváírás bevezetése is ugyanezt a célt szolgálja, az igazságos közteherviselést.

Hungarian opposition party leader Peter Magyar (L) of TISZA (Respect and Freedom) party answers a journalist's question with Economist Andras Karman (R), a former state secratary of Orban's government and TISZA's chief fiscal and tax advisor, attend the international press conference in Budapest, Hungary, on January 5, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) kata
Nem csak a kata változtatásával lehetnek problémák (Fotó: AFP)

A vagyonadó a milliárdos magánvagyont terheli, nem a céget, ez egyfajta ösztönzés, mert a produktív beruházások felé tereli a tőkét – vélekedett a tárcavezető, és hozzátette: ez az adónem évi 200 milliárd forintot hoz a költségvetésnek.

Az ekho esetében mindenkire ugyanaz a 60 millió forintos határ vonatkozik majd, a hivatásos sportolók esetében a szigorítás 200 adózót érint – ismertette a sportolókra vonatkozó szabály eltörlését.

Kármán András szerint az előző kormány 2022-ben „kinyírta” a katát, év közben kényszerítve a cégeket más adónemre váltásra, véleménye szerint ezt korrigálják a kibővítésével. A fő szempont nem a költségvetési bevételek növelése volt, hanem az önfoglalkoztatók, mikrovállalkozások számára egyszerű adónem kialakítása. A legális, egyszerű adózás lehetőségét biztosítják ezzel több százezer kisadózónak – közölte a miniszter. Becslésük szerint a döntésnek semleges lesz a költségvetési hatása.

Majd jelezte: október végén nyújtják be az Országgyűlésnek a 2027-es költségvetést.

Nem csak a kata megváltoztatása váltott ki nemtetszést

Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), mert veszélyezteti a magyar kis- és közepes vállalkozások fejlődését. A megoldást inkább a vállalkozásban működő termelő tőke védelmében és a beruházásokat veszélyeztető szabályok átdolgozásában látják. A szövetség közleménye szerint a tervezett egymilliárd forintos adómentes értékhatár feletti vagyonba a vállalkozói részesedéseket is beszámítják majd. Közölték: magas cégérték mellett is előfordulhat, hogy a tulajdonosnak nincs elegendő szabad pénze az adó megfizetéséhez.

Ha emiatt többletosztalékot vesz ki, az a vállalkozás fejlesztési forrásait csökkentheti

– mutatott rá a szövetség.

Jelezték, a Pénzügyminisztérium saját hatásvizsgálata is elismeri, hogy a vagyonadó egyes vállalkozások tulajdonosait magasabb osztalék kifizetésére, ezzel a tőke növekedésének fékezésére ösztönözheti, ezzel hátráltatva a beruházásokat. A tőkevesztés ellen a vállalkozói szféra minden lehetséges megoldást meg fog kísérelni, ami a kitűzött költségvetési célok megvalósulása ellen hat, rombolja a befektetői bizalmat és a gazdasági működés hatékonyságát.

A VOSZ úgy véli, ezt a kockázatot a törvényben kezelni kell. Ezért részletes gazdasági hatásvizsgálatot kér, amely a várható bevételek mellett a vállalati forráskivonás következményeit és az adó beszedésének várható költségeit is számszerűsíti.

A szövetség mentességet kér a Magyarországon tényleges gazdasági tevékenységet és foglalkoztatást szolgáló vállalkozói vagyonra, javasolva azt is, hogy a hazai termelékenységet javító új beruházást és a munkavállalók képzését kedvezménnyel ösztönözzék a vagyonadónál is. Hozzátették, az adófizetés igazodjon a tényleges fizetőképességhez: olyan megoldást kérnek, amely megelőzi, hogy az adófizetés kényszerű eszközértékesítéssel vagy a működéshez, fejlesztéshez szükséges beruházási források kivonásával járjon. Ezen felül a VOSZ a vagyonadó, a vállalkozói jövedelmek és a vagyon hozamát terhelő adók együttes értékelését és az elvonások fenntarthatóságának vizsgálatát is tanácsolja.

A szövetség a tervezett adókulcsokat is magasnak tartja. Javasolják:

  • az 1-5 milliárdos sávban, ahol várhatóan a legtöbb adóalany és a legtöbb kapcsolódó kkv található, az első év terhelése 0,1-0,25 százalék legyen, amely évente növekedve, öt év alatt 0,5 százalékos, végleges mértéket érne el,
  • az 5-100 milliárdos sávban az első évre 0,5 százalékot, az ötödik évtől 1 százalékot, 100 milliárd felett 1 százalékos kezdő és 1,5 százalékos végső kulcsot javasolnak.

A fokozatosság erősíti a kiszámíthatóságot és a rendszer fenntarthatóságát, ezzel növelve a befektetői bizalmat és elviselhetőbbé téve a vállalkozók terhét – mutattak rá. Emellett a szövetség kezdeményezi a társadalmi egyeztetésre megszabott október 14-i határidő meghosszabbítását is, és közvetlen tárgyalást a Pénzügyminisztériummal.

Mint az Origo már beszámolt róla, új adózási szabályokat vezet be a kormány 2027-től, amelyek a leggazdagabbakat, a kisvállalkozókat és a profi sportolókat is érintik. Magyar Péter miniszterelnök részletesen beszélt a vagyonadóról, a kata kibővítéséről és a sportolók adókedvezményének megszüntetéséről is.

A Tisza-kormány tervei erős nemtetszést váltottak ki a magyar társadalomban. A kormányfő bejelentése után sok kritikus hang szólalt meg a tervezett adóemelés miatt. A kommentelők szerint a kata drágulása újabb terhet ró a kisvállalkozókra, áremelésre kényszerítheti a szolgáltatókat, és tovább erősítheti a feketegazdaságot.

 

Kata adózás 2027
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