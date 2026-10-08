Figyelmeztetnek a munkáltatók: nem csak a kata megváltoztatása okozhat problémákat

A vagyonadó bevezetése, a kata-adózás kibővítése és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályainak változtatásában egy közös pont van: mindegyik az igazságos teherviselést szolgálja, ezért nyújtják be az Országgyűlésnek egyszerre jóváhagyásra – bizonygatta Kármán András egy háttérbeszélgetésen. A pénzügyminiszter szerint a már elfogadott áfacsökkentések és az szja-adójóváírás bevezetése is ugyanezt a célt szolgálja, az igazságos közteherviselést.

Nem csak a kata változtatásával lehetnek problémák (Fotó: AFP)

A vagyonadó a milliárdos magánvagyont terheli, nem a céget, ez egyfajta ösztönzés, mert a produktív beruházások felé tereli a tőkét – vélekedett a tárcavezető, és hozzátette: ez az adónem évi 200 milliárd forintot hoz a költségvetésnek.

Az ekho esetében mindenkire ugyanaz a 60 millió forintos határ vonatkozik majd, a hivatásos sportolók esetében a szigorítás 200 adózót érint – ismertette a sportolókra vonatkozó szabály eltörlését.

Kármán András szerint az előző kormány 2022-ben „kinyírta” a katát, év közben kényszerítve a cégeket más adónemre váltásra, véleménye szerint ezt korrigálják a kibővítésével. A fő szempont nem a költségvetési bevételek növelése volt, hanem az önfoglalkoztatók, mikrovállalkozások számára egyszerű adónem kialakítása. A legális, egyszerű adózás lehetőségét biztosítják ezzel több százezer kisadózónak – közölte a miniszter. Becslésük szerint a döntésnek semleges lesz a költségvetési hatása.

Majd jelezte: október végén nyújtják be az Országgyűlésnek a 2027-es költségvetést.

Nem csak a kata megváltoztatása váltott ki nemtetszést

Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), mert veszélyezteti a magyar kis- és közepes vállalkozások fejlődését. A megoldást inkább a vállalkozásban működő termelő tőke védelmében és a beruházásokat veszélyeztető szabályok átdolgozásában látják. A szövetség közleménye szerint a tervezett egymilliárd forintos adómentes értékhatár feletti vagyonba a vállalkozói részesedéseket is beszámítják majd. Közölték: magas cégérték mellett is előfordulhat, hogy a tulajdonosnak nincs elegendő szabad pénze az adó megfizetéséhez.

Ha emiatt többletosztalékot vesz ki, az a vállalkozás fejlesztési forrásait csökkentheti

– mutatott rá a szövetség.