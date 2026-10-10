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kormány

Magyar Péter hiába magyarázkodik, aggódnak a katások a megélhetésük miatt + videó

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A miniszterelnöknek nem sikerült meggyőznie a kisválalkozók jelentős részét, de a Magyar Ügyvédi Kamara is elutasítja a drasztikus adóemelésre épülő kata-változtatást.
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kormánymagyar ügyvédi kamarakatahír tv

A vállalkozók már most aggódnak, miután a kormány nemrég arról döntött, hogy megemeli a kata járulékait. A vállalkozók egy része nem áll készen a módosításra, és lehetősége sincs sokaknak az áremelésre – derül ki a Hír Tv összefoglalójából. A törvénytervezetet a Magyar Ügyvédi Kamara is ellenzi, és módosító javaslatokat is küldött a kormánynak, de választ nem kaptak.

Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányzati tájékoztató keretében megpróbálta elmagyarázni, hogy a kata járulékainak felemelése miért is nem számít adóemelésnek, azonban ez a kisvállalkozók jelentős részét nem győzte meg. 

Az új rendszerben a főállású katások havi tételes adója 100 ezer forint lesz. Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítunk. 2027-ben havi 75 ezer forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik 100 ezer forintra.

 

Kata adózás 2027
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