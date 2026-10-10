Magyar Péter hiába magyarázkodik, aggódnak a katások a megélhetésük miatt + videó

A vállalkozók már most aggódnak, miután a kormány nemrég arról döntött, hogy megemeli a kata járulékait. A vállalkozók egy része nem áll készen a módosításra, és lehetősége sincs sokaknak az áremelésre – derül ki a Hír Tv összefoglalójából. A törvénytervezetet a Magyar Ügyvédi Kamara is ellenzi, és módosító javaslatokat is küldött a kormánynak, de választ nem kaptak.

Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányzati tájékoztató keretében megpróbálta elmagyarázni, hogy a kata járulékainak felemelése miért is nem számít adóemelésnek, azonban ez a kisvállalkozók jelentős részét nem győzte meg.