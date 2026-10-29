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gyermekvédelem

Nagy átalakítás jön a gyermekvédelemben: béremelésről is beszélt a miniszter

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Húszmilliárd forinttal többet fordít a kormány a szociális ágazatra, a gyermekvédelemre pedig 15,5 milliárd forinttal több pénz jut - közölte a szociális és családügyi miniszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában csütörtökön.
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gyermekvédelemkátai - németh vilmosátalakítás

Kátai-Németh Vilmos fontos feladatként jelölte meg a két ágazat "vízfejként" működő intézményrendszerének átalakítását, valamint az intézmények szakmai és gazdasági irányításának megerősítését.

Kátai-Németh Vilmos
Kátai-Németh Vilmos bejelentést tett.
Fotó: Ladóczki Balázs

Kátai-Németh Vilmos: Több pénz jut a gyermekvédelemre és a szociális ágazatra

Szavai szerint az eddigi három, egymástól függetlenül működő főigazgatóság helyett két, a gyermekvédelemért, illetve a szociális ellátásokért felelős szervezetet hoznak létre, amelyek az elődeiknél kisebb létszámmal működnek majd.

A szociális dolgozók januárban esedékes béremelésére vonatkozó kérdésre a miniszter elmondta: a szakállamtitkárság azon dolgozik, hogy ez a bruttó 15 százalékos bértömeg "a lehető legjobban jusson el" minden dolgozóhoz, valamint folyamatban van a bérpótlék és a bértábla rendszerének megváltoztatása is.

A költségvetés jelenleg ezt a béremelést tette lehetővé, de a költségvetési tárgyalások során folyamatosan jelzik, hogy azt az ollót "zárni kell", amit az előző kormány "nemtörődöm politikája" kialakított - fogalmazott a tárcavezető, megjegyezve, külön figyelmet fordítanak a pályát elhagyott szakemberek visszahívására, amire a férőhelybővítések miatt is szükség van.

A kormány erre a célra négymilliárd forinttal több forrást biztosít 

- tette hozzá.

Kátai-Németh Vilmos a műsorban hangsúlyozta a krízisalap létrehozásának, a családmegtartó szolgáltatások megerősítésének és a speciális gyermeknevelő intézmények újranyitásának fontosságát. Kitért arra is, hogy folyamatosan zajlik a gyermekvédelmi intézmények átvilágítása.

 

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