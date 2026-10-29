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A kényszerintézkedés nem lehet megalázó, megfélemlítő politikai látványosság – több mint 30 közéleti szereplő tiltakozik

fodor gábor

A kényszerintézkedés nem lehet megalázó, megfélemlítő politikai látványosság – több mint 30 közéleti szereplő tiltakozik

20 perce
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Hiszünk a rendszerváltás vívmányaiban, amelyek világos határvonalat húztak a jogállam és a rendőrállam közé azzal, hogy az egyén szabadságát garantálták a hatalom szabadságával szemben. Úgy érezzük, hogy ma ezek a 37 esztendős jogállami vívmányok veszélyben vannak – áll abban a közös nyilatkozatban, amelyet mint 30 közéleti személyiség – köztük volt miniszterek, alkotmánybírók, egyetemi oktatók, ügyvédek – írták alá.
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Több mint 30 közéleti személyiség – köztük volt miniszterek, alkotmánybírók, egyetemi oktatók, ügyvédek – írták alá azt a közös nyilatkozatot, amely szerint „hiszünk a rendszerváltás vívmányaiban, amelyek világos határvonalat húztak a jogállam és a rendőrállam közé azzal, hogy az egyén szabadságát garantálták a hatalom szabadságával szemben. Úgy érezzük, hogy ma ezek a 37 esztendős vívmányok veszélyben vannak.”

Hankó Balázst őrizetbe veszik, a tiltakozók szerint a kényszerintézkedés nem lehet megalázó, megfélemlítő politikai látványosság
Hankó Balázst őrizetbe veszik, a tiltakozók szerint a kényszerintézkedés nem lehet megalázó, megfélemlítő politikai látványosság – Fotó: Ladóczki Balázs

Tíz pontban foglalták össze, hogy egy jogállamban 

  • az alapvető emberi jogok mindenkit egyformán megilletnek, így a törvény ellen vétőket is. A jogállami eljárásmód akkor is elengedhetetlen, ha a társadalom adott ügyben jogosan várja el az elszámoltatást.
  • mindenkit megillet az ártatlanság vélelme. Az ártatlanság vélelme megköveteli, hogy a gyanúsítottakat ne talpig vasban állítsák a hatóságok elé, ha nincsen konkrét biztonsági kockázat. Az ártatlanság vélelmét és a tisztességes eljárás követelményét sérti az a gyakorlat, amely a büntetőeljárásokat médianyilvánosság előtt zajló, megalázó és megfélemlítő politikai látványossággá alakítja. 
  • a letartóztatás nem előrehozott büntetés, hanem a terhelt személyi szabadságának szükséges és arányos elvonása a büntetőeljárás sikeres lefolytatásának érdekében.
  • a letartóztatás szigorú törvényi feltételekhez kötött intézmény: kizárólag a szökés, az elrejtőzés, a bűnismétlés vagy a bizonyítás megnehezítésének valós, megalapozott veszélye esetén alkalmazható. Teljesen abszurd ezekre az okokra hivatkozni olyan személyeknél, akiknél fogalmilag kizárt a bűnismétlés, akik hónapok óta tisztában voltak a készülő eljárásokkal, önként jelentkeztek a nyomozó hatóságoknál és ha arra irányuló szándékuk van, már régen megsemmisíthették volna a bizonyítékokat.
  • a letartóztatás célja nem lehet a megtörés, a vallomások kikényszerítése. A mondvacsinált indokokkal elrendelt szabadságelvonás kínzás, ami nem a törvényességet szolgálja, hanem a hatalmi erődemonstrációt és az elrettentést. 
  • a szabadságelvonás feletti bírói hatáskörnek jogvédelmi funkciója van. A büntetőeljárási kódex 1989-es módosítása, így az – akkori nevén – előzetes letartóztatás bírói hatáskörbe utalása, az állam és az egyén közti viszony megváltozott felfogását, a személyes szabadság felértékelődését tükrözte. Az automatikusan elrendelt letartóztatások kiüresítik és feleslegessé teszik a bírói jogvédelmet. 
  • a törvényi szabályozás szerint bilincset csak szökésveszély, támadásveszély, önkárosításveszély, vagy ellenszegülés esetén lehet alkalmazni. 
  • a kényszerintézkedés nem lehet megalázó, megfélemlítő politikai látványosság. A gyanúsítottak kamerák kereszttüzében, vezetőszáron történő elvezetése sérti az arányosság követelményét.
  • nincsen elfogadható magyarázat a védőügyvéd megfigyelésére.
  • a büntetőeljárásnak kizárólag az objektív igazság feltárása lehet a célja, és nem pedig egy politikai koncepció igazolása.

A levelet aláírta:

  • Hack Péter professzor emeritus, volt országgyűlési képviselő; 
  • Fodor Gábor egykori miniszter, volt országgyűlési képviselő; 
  • Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő; 
  • Bihari Mihály professzor emeritus,  az Alkotmánybíróság volt elnöke, egykori országgyűlési képviselő; 
  • Bodolai László ügyvéd; 
  • Borbély Zoltán ügyvéd; 
  • Garay Rudolf ügyvéd; 
  • Gortvay István ügyvéd; 
  • Grundtner András közjogi tisztségviselő; 
  • Juharos Róbert ügyvéd, volt országgyűlési képviselő; 
  • Koltay András egyetemi tanár; 
  • Kónya Imre ügyvéd, a Független Jogász Fórum alapító-vezetője, egykori belügyminiszter; 
  • Kóródi Mária volt országgyűlési képviselő és parlamenti alelnök, egykori miniszter; 
  • Kötter Tamás író, ügyvéd; Kukorelli István professzor emeritus, volt alkotmánybíró; 
  • Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője; 
  • ifj. Lomnici Zoltán ügyvéd; 
  • Mándics Botond ügyvéd; 
  • Mészáros István László ügyvéd, volt országgyűlési képviselő; 
  • Mihalik Angelika ügyvéd; 
  • Navracsics Tibor egyetemi docens, korábbi miniszter és volt országgyűlési képviselő, az Európai Bizottság volt tagja 
  • Németh Zsolt ny. r. ezredes, egyetemi docens; 
  • Pankucsi Márta jogász-szociológus, egyetemi oktató; 
  • Pokol Béla professzor emeritus, volt alkotmánybíró; 
  • Répássy Róbert ügyvéd, volt igazságügyi államtitkár; 
  • Schillinger Gyöngyvér író; 
  • Stumpf István Széchenyi-díjas egyetemi tanár, volt alkotmánybíró, korábbi kancelláriaminiszter; 
  • Szép Tamás ügyvéd, önkormányzati képviselő; 
  • Szikinger István ügyvéd; 
  • Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke; 
  • Szotyori-Lázár Zoltán ügyvéd, megfelelési szakjogász; 
  • Tóth Máté ügyvéd, energiajogász, egyetemi oktató
     

 

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