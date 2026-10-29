A kényszerintézkedés nem lehet megalázó, megfélemlítő politikai látványosság – több mint 30 közéleti szereplő tiltakozik

Hiszünk a rendszerváltás vívmányaiban, amelyek világos határvonalat húztak a jogállam és a rendőrállam közé azzal, hogy az egyén szabadságát garantálták a hatalom szabadságával szemben. Úgy érezzük, hogy ma ezek a 37 esztendős jogállami vívmányok veszélyben vannak – áll abban a közös nyilatkozatban, amelyet mint 30 közéleti személyiség – köztük volt miniszterek, alkotmánybírók, egyetemi oktatók, ügyvédek – írták alá.
Több mint 30 közéleti személyiség – köztük volt miniszterek, alkotmánybírók, egyetemi oktatók, ügyvédek – írták alá azt a közös nyilatkozatot, amely szerint „hiszünk a rendszerváltás vívmányaiban, amelyek világos határvonalat húztak a jogállam és a rendőrállam közé azzal, hogy az egyén szabadságát garantálták a hatalom szabadságával szemben. Úgy érezzük, hogy ma ezek a 37 esztendős vívmányok veszélyben vannak.”
Tíz pontban foglalták össze, hogy egy jogállamban
- az alapvető emberi jogok mindenkit egyformán megilletnek, így a törvény ellen vétőket is. A jogállami eljárásmód akkor is elengedhetetlen, ha a társadalom adott ügyben jogosan várja el az elszámoltatást.
- mindenkit megillet az ártatlanság vélelme. Az ártatlanság vélelme megköveteli, hogy a gyanúsítottakat ne talpig vasban állítsák a hatóságok elé, ha nincsen konkrét biztonsági kockázat. Az ártatlanság vélelmét és a tisztességes eljárás követelményét sérti az a gyakorlat, amely a büntetőeljárásokat médianyilvánosság előtt zajló, megalázó és megfélemlítő politikai látványossággá alakítja.
- a letartóztatás nem előrehozott büntetés, hanem a terhelt személyi szabadságának szükséges és arányos elvonása a büntetőeljárás sikeres lefolytatásának érdekében.
- a letartóztatás szigorú törvényi feltételekhez kötött intézmény: kizárólag a szökés, az elrejtőzés, a bűnismétlés vagy a bizonyítás megnehezítésének valós, megalapozott veszélye esetén alkalmazható. Teljesen abszurd ezekre az okokra hivatkozni olyan személyeknél, akiknél fogalmilag kizárt a bűnismétlés, akik hónapok óta tisztában voltak a készülő eljárásokkal, önként jelentkeztek a nyomozó hatóságoknál és ha arra irányuló szándékuk van, már régen megsemmisíthették volna a bizonyítékokat.
- a letartóztatás célja nem lehet a megtörés, a vallomások kikényszerítése. A mondvacsinált indokokkal elrendelt szabadságelvonás kínzás, ami nem a törvényességet szolgálja, hanem a hatalmi erődemonstrációt és az elrettentést.
- a szabadságelvonás feletti bírói hatáskörnek jogvédelmi funkciója van. A büntetőeljárási kódex 1989-es módosítása, így az – akkori nevén – előzetes letartóztatás bírói hatáskörbe utalása, az állam és az egyén közti viszony megváltozott felfogását, a személyes szabadság felértékelődését tükrözte. Az automatikusan elrendelt letartóztatások kiüresítik és feleslegessé teszik a bírói jogvédelmet.
- a törvényi szabályozás szerint bilincset csak szökésveszély, támadásveszély, önkárosításveszély, vagy ellenszegülés esetén lehet alkalmazni.
- a kényszerintézkedés nem lehet megalázó, megfélemlítő politikai látványosság. A gyanúsítottak kamerák kereszttüzében, vezetőszáron történő elvezetése sérti az arányosság követelményét.
- nincsen elfogadható magyarázat a védőügyvéd megfigyelésére.
- a büntetőeljárásnak kizárólag az objektív igazság feltárása lehet a célja, és nem pedig egy politikai koncepció igazolása.
A levelet aláírta:
- Hack Péter professzor emeritus, volt országgyűlési képviselő;
- Fodor Gábor egykori miniszter, volt országgyűlési képviselő;
- Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő;
- Bihari Mihály professzor emeritus, az Alkotmánybíróság volt elnöke, egykori országgyűlési képviselő;
- Bodolai László ügyvéd;
- Borbély Zoltán ügyvéd;
- Garay Rudolf ügyvéd;
- Gortvay István ügyvéd;
- Grundtner András közjogi tisztségviselő;
- Juharos Róbert ügyvéd, volt országgyűlési képviselő;
- Koltay András egyetemi tanár;
- Kónya Imre ügyvéd, a Független Jogász Fórum alapító-vezetője, egykori belügyminiszter;
- Kóródi Mária volt országgyűlési képviselő és parlamenti alelnök, egykori miniszter;
- Kötter Tamás író, ügyvéd; Kukorelli István professzor emeritus, volt alkotmánybíró;
- Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője;
- ifj. Lomnici Zoltán ügyvéd;
- Mándics Botond ügyvéd;
- Mészáros István László ügyvéd, volt országgyűlési képviselő;
- Mihalik Angelika ügyvéd;
- Navracsics Tibor egyetemi docens, korábbi miniszter és volt országgyűlési képviselő, az Európai Bizottság volt tagja
- Németh Zsolt ny. r. ezredes, egyetemi docens;
- Pankucsi Márta jogász-szociológus, egyetemi oktató;
- Pokol Béla professzor emeritus, volt alkotmánybíró;
- Répássy Róbert ügyvéd, volt igazságügyi államtitkár;
- Schillinger Gyöngyvér író;
- Stumpf István Széchenyi-díjas egyetemi tanár, volt alkotmánybíró, korábbi kancelláriaminiszter;
- Szép Tamás ügyvéd, önkormányzati képviselő;
- Szikinger István ügyvéd;
- Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke;
- Szotyori-Lázár Zoltán ügyvéd, megfelelési szakjogász;
- Tóth Máté ügyvéd, energiajogász, egyetemi oktató