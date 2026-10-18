Nagy változás jön az M5-ös autópályánál – sokan vártak már erre

Megépítik az 55-ös főút mellett futó kerékpárút hiányzó szakaszát Szeged és Domaszék között, az M5-ös autópálya feletti kereszteződésnél. A fejlesztés célja, hogy a kerékpárosoknak ne kelljen a forgalmas főút úttestére hajtaniuk, és biztonságosan közlekedhessenek a két település között – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnap Facebook-oldalán.
A jelenlegi kerékpárút-hálózat az 55-ös főút és az M5-ös autópálya kereszteződésénél megszakad, ezért a kerékpárosok kénytelenek a főúton folytatni útjukat. A közúti forgalom keresztezése további balesetveszélyt jelent.
Önálló kerékpárút épül az autópálya feletti hídon
A beruházás keretében az M5-ös autópálya felett átvezető meglévő közúti hídon a gépjárműforgalomtól fizikailag elválasztott, önálló kerékpárutat alakítanak ki.
A biztonságos átvezetés érdekében a hídhoz csatlakozó úttöltéseket a szükséges mértékben kiszélesítik. Az új szakaszt összekötik a már meglévő kerékpárúttal, valamint kiépítik a kapcsolatot az 55-ös főútnál található körforgalomig.
A fejlesztéssel megszűnik a Szeged és Domaszék közötti kerékpáros hálózat egyik jelentős hiányzó kapcsolata, így a két település között összefüggőbb és biztonságosabb kerékpáros útvonal jöhet létre.
Már készül a kerékpárút kivitelezésének közbeszerzése
A beruházás kiviteli tervei már rendelkezésre állnak, és a projekt támogatási szerződéssel is rendelkezik. Emellett megkezdődött a nyílt kivitelezési közbeszerzési eljárás előkészítése.
A fejlesztés célja, hogy a kerékpárral közlekedőknek ne kelljen egy néhány száz méteres hiányzó szakasz miatt a forgalmas főútra hajtaniuk.