Az ombudsman az Alkotmánybírósághoz fordult a készpénzes fizetés korlátozása miatt

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke szerdán Facebook-oldalán közzétett videójában felidézte, hogy nyáron a készpénzhasználat ügyében tiltakozásukat fejezték ki és az ombudsmanhoz fordultak amiatt, hogy nem biztosított a parkoláskor a készpénzes fizetés lehetősége a fővárosban.

Latorcai Csaba szerint a készpénzhasználat lehetőségét a fővárosi közszolgáltatásokban is biztosítani kell (Fotó: Facebook)

Az Alkotmánybíróságtól várnak jogértelmezést a készpénzhasználatról

Latorcai Csaba rámutatott:

Az alkotmányban biztosított alapjog a készpénzfizetés lehetősége, ehhez képest Karácsony Gergely megtiltotta, hogy a közszolgáltatásokért készpénzben lehessen fizetni. Sokan vannak, akik nem használnak elektronikus szolgáltatásokat, illetve érintettek az inkább készpénzfizetést preferáló idősebb emberek is”

– hangsúlyozta.

Az ombudsman KDNP-nek küldött válaszából az derül ki, hogy e téren lát problémát, és az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy a testület rögzítse, mit jelent a készpénzes fizetés alkotmányos alapjoga, különös tekintettel a közszolgáltatások igénybevételére. A poszthoz mellékelt levél szerint az ombudsman választ vár arra az Alkotmánybíróságtól, hogy alapvető jog-e a készpénzzel történő fizetés választása minden olyan esetben, amikor erre lehetőség van.

Továbbá arra is értelmezést kér, hogy az állam köteles-e az alaptörvény vonatkozó rendelkezésére figyelemmel olyan feltételeket és szabályokat előírni, amelyek biztosítják, hogy a készpénzfizetéshez való jog nemcsak elvben, hanem a gyakorlatban is érvényesülhessen.