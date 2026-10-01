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kormányülés

Kihelyezett kormányülést tart a Tisza-kormány – fontos ügyek kerülnek napirendre

25 perce
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Magyar Péter a Facebook-oldalán közölte, hogy a kabinet a hétvégén Erdőbényén, a honvédség központjában tart kihelyezett ülést.
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kormányülésErdőbényeTisza-kormányMagyar Péter

Kihelyezett kormányülést tart október 3–4-én Erdőbényén a Tisza-kormány, a kétnapos tanácskozáson több gazdasági, költségvetési és közigazgatási kérdést is megvitatnak – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.

TISZA-kormány, Magyar Péter, Erdőbénye, kormányülés, gazdaság, költségvetés, közigazgatási átalakítás, vízgazdálkodás, energetika, klímahelyzet A kihelyezett kormányülés fő témáit Magyar Péter ismertette
A kihelyezett kormányülés fő témáit Magyar Péter ismertette
Fotó: Origo

Ezek lesznek a kihelyezett kormányülés fő témái

A kormányülés fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek 

– írta bejegyzésében a kormányfő.

 

 

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