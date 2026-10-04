Kihelyezett kormányülés: kiderült, miről tárgyalt a kabinet

Magyar Péter közlése szerint a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket vitatta meg eddig a kormány az erdőbényei kihelyezett kormányülés utolsó napjának első felében.

Magyar Péter Facebook-oldalán osztott meg részleteket a kihelyezett kormányülésről

Fotó: Mediaworks

A kormánytagok már péntek este megérkeztek Erdőbényére, a hétvégi kihelyezett kormányülés helyszínére. Szombaton Kármán András pénzügyminiszter jelentette be közösségi oldalán, hogy az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája a 2027-es költségvetés, majd az élő környezetért felelős miniszter, Gajdos László is Facebook-oldalán közölte, hogy a kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvényt is. A tárcavezető közölte: prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását.