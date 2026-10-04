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kormány

Kihelyezett kormányülés: kiderült, miről tárgyalt a kabinet

8 perce
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A kormány a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt vasárnapi ülésének első felében – írta a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook-oldalán osztott meg részleteket az erdőbényei kihelyezett kormányülés utolsó napjának első felének napirendjéről.
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kormánykormányülésMagyar Péter

Magyar Péter közlése szerint a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket vitatta meg eddig a kormány az erdőbényei kihelyezett kormányülés utolsó napjának első felében.

Magyar Péter Facebook-oldalán osztott meg részleteket a kihelyezett kormányülésről Fotó: Mediaworks
Magyar Péter Facebook-oldalán osztott meg részleteket a kihelyezett kormányülésről
Fotó: Mediaworks

A kormánytagok már péntek este megérkeztek Erdőbényére, a hétvégi kihelyezett kormányülés helyszínére. Szombaton Kármán András pénzügyminiszter jelentette be közösségi oldalán, hogy az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája a 2027-es költségvetés, majd az élő környezetért felelős miniszter, Gajdos László is Facebook-oldalán közölte, hogy a kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvényt is. A tárcavezető közölte: prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását. 

 

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