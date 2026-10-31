Lemondásra készülhetett Köböl Anita, nem erre számított, amikor kinevezték

„Úgy éreztem, Anita nehezen viseli a kormányszóvivői munkakörrel járó nyomást, támadásokat és nehézségeket” – írta közösségi oldalán Deák Dániel. A politikai elemző bejegyzésében arról számolt be, telefonon beszélt Köböl Anita kormányszóvivővel, ami után az volt a benyomása, a kormányszóvivőnek komoly terhet jelent a munkája.

Köböl Anita kormányszóvivő (Fotó: Mediaworks)

Az elemző elárulta: reggel több forrásból is megerősítették azt az értesülését, hogy Köböl Anita néhány hete jelezte távozási szándékát, és benyújtotta a lemondását. „Végül sikerült maradásra bírni, így egyelőre a helyén maradt. Kellemetlen lett volna ugyanis, ha pár hónappal a kinevezése után már távozna is az egyik kormányszóvivő – ahogyan azt megtette az energetikai államtitkár nemrég” – írta.

Forrásai szerint a háttérben komoly személyes és szakmai feszültségek állnak. Magyar Péter nem elégedett a kormányszóvivők teljesítményével, több kellemetlen helyzet után pedig jelentősen korlátozta a nyilvános szereplésüket. Deák Dániel úgy értesültem, Köböl Anita különösen nehezen viseli a miniszterelnök vele szembeni bánásmódját.

Köböl Anita feltételezhetően nem erre számított

Emlékeztetett, a kormányszóvivők háttérbe szorulása a nyilvánosság számára is érzékelhető: az utóbbi hónapokban lényegében megszűntek az önálló sajtótájékoztatóik, a kormány döntéseiről jellemzően Magyar Péter vagy valamelyik miniszter számol be.

A szóvivők jobbára csak felkonferálják a miniszterelnököt, rövid bevezetőket tartanak, és Facebook-videókban szerepelnek, amelyeken a kormány oldalán legtöbbször több a nevetős fej, mint a lájk. Három kormányszóvivőt neveztek tehát ki, de a munkájuk egyre inkább a Megafon-típusú videók gyártására és a miniszterelnök felkonferálására korlátozódik.

– fogalmazott Deák Dániel.

Információi szerint Köböl Anita nem erre számított, amikor elvállalta a feladatot, korábbi televíziós újságíróként ennél jóval komolyabb szakmai szerepre készülhetett. A beszűkült mozgástér és a belső feszültségek egyaránt hozzájárulhattak a távozási szándékához. „Most ugyan maradt, de az első éves értékeléskor a kormányon belül több – akár miniszteri szintű – személyi változás is jöhet. Nem lennék meglepve, ha ennek során a kormányszóvivők személye is napirendre kerülne” – zárta bejegyzését az elemző.