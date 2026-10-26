Erős bírálatot kapott a kormány: akár évi 1,6 milliót veszíthetnek el a családok a Tisza költségvetése miatt

— Fontos kérdések vannak a 2027-es költségvetéssel kapcsolatban, többek között az, hogy kik azok, akik ebben csalódhatnak – kezdte sajtótájékoztatóját Palóc André amelyet a Tisza-kormány 2027-es költségvetésével kapcsolatban tartott. A Fidesz országgyűlési képviselője leszögezte: ez a költségvetés rengeteg új adóval dolgozik, már most 18 adó bejelentést, vagy emelést lehet látni benne. „Ez egy fiatal ellenes költségvetés”, ezt az is mutatja, hogy az Otthon Start Programmal szemben egy lényegesen magasabb kamatú alternatívát kínálnak – hangsúlyozta.

Fiatalellenesnek tartja a Tisza 2027-es költségvetését a Fidesz Fotó: Mediaworks

Az Orbán-kormányoknak kiemelt célja volt, hogy a fiatalok saját tulajdonú ingatlanhoz tudjanak jutni, ez 56 ezer szerződésről van szó, amelyre az állam, több, mint 2 ezer milliárdot költött. Ez a Wekerle plusz programban változni fog, hiszen az eddigi 3 százalék helyett ez egy 5 százalékos kamat lett, amely nem elhanyagolható – mutatott rá a képviselő. Rámutatott: ez azt jelenti, hogy egy 50 milliós hitel és 25 éves futamidő esetén már nem 237 ezer forintos törlesztőt jelent havonta, hanem egy 292 ezer forintosat.

Így összességében 16 millió forinttal többet kell visszafizetni a Tisza megoldásával

– hívta fel a figyelmet.

Nem csak a fiatalok járhatnak rosszul a Tisza költségvetésével

— Nem csak fiatal, de munkahelyellenes is a Tisza 2027-es költségvetése – jelentette ki Palóc André. Jelezte: közel ezermilliárd forinttal több adóbevétellel számolnak a költségvetésben. Ez azt jelenti, hogy ennyit vesznek el a vállalkozásoktól. A társasági adót például a kétharmadával emelik meg, 9-ről 15 százalékra. A becslések szerint legalább félmillió, de akár 900 ezer munkahelyet is érinthet a Tisza „ilyen jellegű adó belenyúlásai” – magyarázta. Majd hangsúlyozta:

Mindez azért is baj, mivel a beruházások jelentős visszaesést mutatnak, különösen az építőiparban, ahol már alig vannak új szerződések.

A felmérések ráadásul azt mutatják, hogy a vállalkozások 14 százaléka tervez a következő hónapokban leépítéseket. Tehát tovább fog nőni a munkanélküliség, mindezt pedig tovább fogja nehezíteni a Tisza-kormány adóteher növelése – mutatott rá.