Erős bírálatot kapott a kormány: akár évi 1,6 milliót veszíthetnek el a családok a Tisza költségvetése miatt

— Fontos kérdések vannak a 2027-es költségvetéssel kapcsolatban, többek között az, hogy kik azok, akik ebben csalódhatnak – kezdte sajtótájékoztatóját Palóc André amelyet a Tisza-kormány 2027-es költségvetésével kapcsolatban tartott. A Fidesz országgyűlési képviselője leszögezte: ez a költségvetés rengeteg új adóval dolgozik, már most 18 adó bejelentést, vagy emelést lehet látni benne. „Ez egy fiatal ellenes költségvetés”, ezt az is mutatja, hogy az Otthon Start Programmal szemben egy lényegesen magasabb kamatú alternatívát kínálnak – hangsúlyozta.
Az Orbán-kormányoknak kiemelt célja volt, hogy a fiatalok saját tulajdonú ingatlanhoz tudjanak jutni, ez 56 ezer szerződésről van szó, amelyre az állam, több, mint 2 ezer milliárdot költött. Ez a Wekerle plusz programban változni fog, hiszen az eddigi 3 százalék helyett ez egy 5 százalékos kamat lett, amely nem elhanyagolható – mutatott rá a képviselő. Rámutatott: ez azt jelenti, hogy egy 50 milliós hitel és 25 éves futamidő esetén már nem 237 ezer forintos törlesztőt jelent havonta, hanem egy 292 ezer forintosat.
Így összességében 16 millió forinttal többet kell visszafizetni a Tisza megoldásával
– hívta fel a figyelmet.
Nem csak a fiatalok járhatnak rosszul a Tisza költségvetésével
— Nem csak fiatal, de munkahelyellenes is a Tisza 2027-es költségvetése – jelentette ki Palóc André. Jelezte: közel ezermilliárd forinttal több adóbevétellel számolnak a költségvetésben. Ez azt jelenti, hogy ennyit vesznek el a vállalkozásoktól. A társasági adót például a kétharmadával emelik meg, 9-ről 15 százalékra. A becslések szerint legalább félmillió, de akár 900 ezer munkahelyet is érinthet a Tisza „ilyen jellegű adó belenyúlásai” – magyarázta. Majd hangsúlyozta:
Mindez azért is baj, mivel a beruházások jelentős visszaesést mutatnak, különösen az építőiparban, ahol már alig vannak új szerződések.
A felmérések ráadásul azt mutatják, hogy a vállalkozások 14 százaléka tervez a következő hónapokban leépítéseket. Tehát tovább fog nőni a munkanélküliség, mindezt pedig tovább fogja nehezíteni a Tisza-kormány adóteher növelése – mutatott rá.
A családoknak és különösen az anyáknak is nehéz lesz a pénzüknél maradni
A nőknek is nehéz lesz a munkaerőpiacon, hiszen a Tisza-kormány már bejelentette, hogy elveszik a 40 év feletti kétgyermekes anyáknak megígért adómentességet. Ez jövőre 110-120 ezer, 2028-ban 210-230 ezer, míg utána legalább 420-460 ezer anyát fog érinteni, ennyi anyától veszi el a Tisza az szja-mentességet – részletezte a képviselő.
Nem csak az édesanyák, de a minimálbért keresők fizetésébe is belenyúl a kormány
– jelezte Palóc André, majd emlékeztetett: korábban, a nemzeti kormány az elmúlt 16 évben jelentősen emelte a minimálbéreket, 73 ezer forintról 322 ezer forintra. Ezt a tendenciát szerinte a Tisza-kormány meg fogja törni – mutatott rá.
Felidézte azt is, hogy Magyar Péter azt ígérte hogy megduplázzák 2024-es minimálbért, ez több mint 500 ezer forint lenne, de ez egyelőre nem látszik. Ez azt jelenti, hogy a minimálbért keresőket is átverték – tette hozzá.
A képviselő azt is bemutatta, ha a Tisza-kormány megvalósítja a javasolt 4 százalékos minimálbér emelést és az ígért 9 százalékos szja-t, akkor az ennyit keresők kevesebbet fognak kézhez kapni, mint a Fidesz által bejelentett 14 százalékos béremeléssel és 15 százalékos szja-val. Ráadásul más területeken sem emelnek akkorát, mint amekkorát ígértek – tette hozzá.
A nyugdíjasok is kevesebbet kapnak. Nem kapják meg a 14 havi nyugdíj további részleteit – emlékeztetett. Hozzátette: ráadásul a nyugdíjas SZÉP-kártya is más lesz mint amit ígértek, hiszen 100 és 200 ezer forintról volt szó, de csak 25 és 50 ezret kapnak majd. Ha Tisza ígéreteiből kivonjuk azt, amelyet tényleg eljuttatnak majd a nyugdíjasokhoz, akkor azt láthatjuk, hogy egy átlag nyugdíjas 141 ezer forinttal kevesebbet fognak kapni ténylegesen a nyugdíjasok, mint amennyit ígértek nekik – hívta fel a figyelmet Palóc André.
A Fidesz képviselője az inflációval kapcsolatban megjegyezte azt is, hogy bár látni némi esélyt a pozitív változásra, azonban elindult egy jelentős drágulás a banki szolgáltatások kapcsán, ahogy a telekommunikációs szektorban is.
Ezek egyre több pénzt fog kivenni a családok zsebéből
– hangsúlyozta. Hozzátette: ráadásul kivezetik az árrésstopot, amely jelentősen olcsóbbá tett alapvető termékeket. Ha ezt kivezeti a Tisza, az jelentős árnövekedést fog okozni, ami jelentős költségnövekedést okoz majd a családoknak.
Palóc André azt is jelezte, hogy továbbra sem tudni mi lesz az üzemanyag árakkal. Magyar Péter korábban 480 forintos üzemanyagárakról beszélt, de ettől jelenleg nagyon messze vagyunk. Ahogy a védett ár szintjétől is, amivel kapcsolatban korábban azt ígérték, hogy fenntartják, azóta azonban mégis kivezették. Így most mindkettőnél jóval magasabbak a tankolás költségei – jegyezte meg. Hozzátette: az 5 ezer forintos támogatásból pedig az autósok háromnegyede kimaradt.
Kármán András a 2027-es költségvetés ismertetésekor azzal büszkélkedett mennyit spórol majd a kormány – emlékeztetett a képviselő. Rámutatott: ez azonban azt is jelenti, hogy ezt a pénz nem adja oda az embereknek a kormány, illetve elveszi az emberektől. Különösen az édesanyák lesznek gondban, tőlük veszi el a legtöbbet a Tisza – tette hozzá.
Mindent egybevéve egy családra vetítve, ahol a nagyszülők élnek és a szülők is együtt élnek ez azt jelenti, hogy 1,6 millióval járnak rosszabbul a Tisza-kormánnyal 2027-ben
– emelte ki.