Horn Gábor a Tisza jövő évi költségvetéséről: Ehhez bátorság kell

Hétfőn mutatta be Magyar Péter a 2027-es költségvetést. Napirend előtti felszólalásában több mint két órán keresztül sorolta a bejelentéseket: számos ágazatban béremelések várhatók, összesen 677 milliárd forintos kerettel, több mint 600 ezer állami alkalmazott számára. Kedden Kármán András pénzügyminiszterrel közösen is tartott egy sajtótájékoztatót, amelyen részletesebben is belementek a számokba: a kormány 4,9 százalékos költségvetési hiánnyal és 2200 milliárd forintos megtakarítással számol, miközben több új támogatást és adóváltozást is bejelentett.
A tervek között szerepel – a teljesség igénye nélkül – a családi pótlék megduplázása, a minimálnyugdíj emelése, ugyanakkor egyes korábbi intézkedések, köztük az árrésstop és a 40 év feletti édesanyák szja-mentességének kivezetése is. Jön a milliárdosok vagyonadója, nő a társasági adó, a reklámadó, valamint a dohánytermékek és az égetett szeszes italok adóterhei. Lapunk megkereste Horn Gábort, a Republikon Intézet vezetőjét, hogy miképp értékeli, amit a 2027-es költségvetésről az eddigi bejelentések alapján már biztosan tudni lehet.
Ez a költségvetés ténylegesen szakít az elmúlt 16 év költségvetési gyakorlatával, egy másik Magyarország képe rajzolódott ki
– jelentette ki.
Mint fogalmazott, már önmagában az is óriási előrelépés, hogy a következő évi büdzsé vitája ősszel kezdődik, szemben a korábbi, májusban elfogadott, sokszor megalapozatlan költségvetésekkel. Emlékeztetett: volt olyan költségvetés is, amelyet az év során több mint száz alkalommal kellett módosítani. Horn Gábor szerint a Tisza-kormány által ismertetett makrogazdasági számok megvalósíthatónak, alátámasztottnak és hitelesnek tűnnek. Egy dolgot hiányolt: a kockázatok részletes bemutatását. – A nemzetközi környezet, a világgazdaság és a világpolitika alakulása jelentősen befolyásolhatja, hogy a 2027-re vonatkozó tervek mennyire teljesülnek – magyarázta.
„Az igazságosság és a fejlődés költségvetése”
Érdemes felidézni, Magyar Péter hétfőn úgy fogalmazott: „Ez az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz”. Horn Gábor az eddig bemutatott részletek alapján úgy véli, még ha ez nincs is teljes mértékben így, az Orbán-kormányok büdzséjéhez képest azonban mindenképp előrelépésnek tekinthető. Mint mondta, a korábbi kormány által kialakított elosztási rendszer a felsőbb jövedelmi csoportoknak sokat segített, az alacsonyabb jövedelműeknek viszont alig.
Ez a költségvetés – ha nem is minden elemében – elkezdi lebontani ezt a rendszert
– fogalmazott.
Úgy folytatta: a legszegényebb nyugdíjasok több támogatást kaphatnak, miközben a legfelső jövedelmi csoportok valamivel kevesebbet. A családi pótlék megduplázása szintén ebbe az irányba mutat, emellett a tervezet bizonyos pontokon felülvizsgálja azt az elvet, hogy valaki kizárólag azért kapjon élethosszig tartó adómentességet, mert két gyermeke van, függetlenül a jövedelmétől. Szerinte ezek az intézkedések egy szociálisan érzékenyebb és igazságosabb társadalom felé mutatnak.
Látok még elkerülhetetlen lépéseket, de a költségvetés ebbe az irányba halad. Ehhez bátorság kell, hiszen az intézkedések a középosztály felsőbb rétegeinek érdekeit is sérthetik
– jelentette ki, hozzátéve: szembe kellett nézni azzal, hogy a korábbi kormány jelentős támogatásokat irányított a felsőbb társadalmi csoportok felé, amelyek ráadásul még csak nem is hozták meg a várt eredmény. Tavaly született a legkevesebb gyermek Magyarországon. Ezért a korábbi családtámogatási rendszer eredményességét is érdemes felülvizsgálni. Az általam igazságtalannak és hatástalannak tartott elemek fokozatos átalakítása bátor lépés.
Horn Gábor úgy összegzett: a 2027-es költségvetést egy orbáni gazdaságpolitikával szakító, bátor és előremutató költségvetésnek látja, amely komoly gazdaságpolitikai elemeket és egy egészen új szociálpolitikai rendszer körvonalait tartalmazza. Hozzátette ugyanakkor, a részletes költségvetést még nem láttuk, így a végső értékeléshez annak megismerése is szükséges.