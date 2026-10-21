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költségvetés

Horn Gábor a Tisza jövő évi költségvetéséről: Ehhez bátorság kell

49 perce
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„Egy másik Magyarország képe rajzolódott ki” – értékelte a Tisza-kormány terveit Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője. Lapunknak úgy fogalmazott: a 2027-es költségvetés szakít az orbáni gazdaságpolitikával, és egy bátor, előremutató gazdaságpolitikai irányt, valamint egy új szociálpolitikai rendszer körvonalait mutatja.
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költségvetésHorn GáborTisza-kormány

Hétfőn mutatta be Magyar Péter a 2027-es költségvetést. Napirend előtti felszólalásában több mint két órán keresztül sorolta a bejelentéseket: számos ágazatban béremelések várhatók, összesen 677 milliárd forintos kerettel, több mint 600 ezer állami alkalmazott számára. Kedden Kármán András pénzügyminiszterrel közösen is tartott egy sajtótájékoztatót, amelyen részletesebben is belementek a számokba: a kormány 4,9 százalékos költségvetési hiánnyal és 2200 milliárd forintos megtakarítással számol, miközben több új támogatást és adóváltozást is bejelentett. 

Magyar Péter miniszterelnök kedden Kármán András pénzügyminiszterrel közösen is tartott egy sajtótájékoztatót is tartott egy sajtótájékoztatót, amelyen részletesebben is belementek a 2027-es költségvetés számaiba (Fotó: Hatlaczki Balázs)
 Magyar Péter miniszterelnök kedden Kármán András pénzügyminiszterrel közösen is tartott egy sajtótájékoztatót is tartott egy sajtótájékoztatót, amelyen részletesebben is belementek a 2027-es költségvetés számaiba (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A tervek között szerepel – a teljesség igénye nélkül – a családi pótlék megduplázása, a minimálnyugdíj emelése, ugyanakkor egyes korábbi intézkedések, köztük az árrésstop és a 40 év feletti édesanyák szja-mentességének kivezetése is. Jön a milliárdosok vagyonadója, nő a társasági adó, a reklámadó, valamint a dohánytermékek és az égetett szeszes italok adóterhei. Lapunk megkereste Horn Gábort, a Republikon Intézet vezetőjét, hogy miképp értékeli, amit a 2027-es költségvetésről az eddigi bejelentések alapján már biztosan tudni lehet.

Ez a költségvetés ténylegesen szakít az elmúlt 16 év költségvetési gyakorlatával, egy másik Magyarország képe rajzolódott ki

– jelentette ki.

Mint fogalmazott, már önmagában az is óriási előrelépés, hogy a következő évi büdzsé vitája ősszel kezdődik, szemben a korábbi, májusban elfogadott, sokszor megalapozatlan költségvetésekkel. Emlékeztetett: volt olyan költségvetés is, amelyet az év során több mint száz alkalommal kellett módosítani. Horn Gábor szerint a Tisza-kormány által ismertetett makrogazdasági számok megvalósíthatónak, alátámasztottnak és hitelesnek tűnnek. Egy dolgot hiányolt: a kockázatok részletes bemutatását. – A nemzetközi környezet, a világgazdaság és a világpolitika alakulása jelentősen befolyásolhatja, hogy a 2027-re vonatkozó tervek mennyire teljesülnek – magyarázta.

„Az igazságosság és a fejlődés költségvetése”

Érdemes felidézni, Magyar Péter hétfőn úgy fogalmazott: „Ez az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz”. Horn Gábor az eddig bemutatott részletek alapján úgy véli, még ha ez nincs is teljes mértékben így, az Orbán-kormányok büdzséjéhez képest azonban mindenképp előrelépésnek tekinthető. Mint mondta, a korábbi kormány által kialakított elosztási rendszer a felsőbb jövedelmi csoportoknak sokat segített, az alacsonyabb jövedelműeknek viszont alig. 

Ez a költségvetés – ha nem is minden elemében – elkezdi lebontani ezt a rendszert

– fogalmazott.

Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője (Fotó: Teknős Miklós)
Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője (Fotó: Teknős Miklós)

Úgy folytatta: a legszegényebb nyugdíjasok több támogatást kaphatnak, miközben a legfelső jövedelmi csoportok valamivel kevesebbet. A családi pótlék megduplázása szintén ebbe az irányba mutat, emellett a tervezet bizonyos pontokon felülvizsgálja azt az elvet, hogy valaki kizárólag azért kapjon élethosszig tartó adómentességet, mert két gyermeke van, függetlenül a jövedelmétől. Szerinte ezek az intézkedések egy szociálisan érzékenyebb és igazságosabb társadalom felé mutatnak.

Látok még elkerülhetetlen lépéseket, de a költségvetés ebbe az irányba halad. Ehhez bátorság kell, hiszen az intézkedések a középosztály felsőbb rétegeinek érdekeit is sérthetik

– jelentette ki, hozzátéve: szembe kellett nézni azzal, hogy a korábbi kormány jelentős támogatásokat irányított a felsőbb társadalmi csoportok felé, amelyek ráadásul még csak nem is hozták meg a várt eredmény. Tavaly született a legkevesebb gyermek Magyarországon. Ezért a korábbi családtámogatási rendszer eredményességét is érdemes felülvizsgálni. Az általam igazságtalannak és hatástalannak tartott elemek fokozatos átalakítása bátor lépés.

Horn Gábor úgy összegzett: a 2027-es költségvetést egy orbáni gazdaságpolitikával szakító, bátor és előremutató költségvetésnek látja, amely komoly gazdaságpolitikai elemeket és egy egészen új szociálpolitikai rendszer körvonalait tartalmazza. Hozzátette ugyanakkor, a részletes költségvetést még nem láttuk, így a végső értékeléshez annak megismerése is szükséges.

 

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