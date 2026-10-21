Horn Gábor a Tisza jövő évi költségvetéséről: Ehhez bátorság kell

Hétfőn mutatta be Magyar Péter a 2027-es költségvetést. Napirend előtti felszólalásában több mint két órán keresztül sorolta a bejelentéseket: számos ágazatban béremelések várhatók, összesen 677 milliárd forintos kerettel, több mint 600 ezer állami alkalmazott számára. Kedden Kármán András pénzügyminiszterrel közösen is tartott egy sajtótájékoztatót, amelyen részletesebben is belementek a számokba: a kormány 4,9 százalékos költségvetési hiánnyal és 2200 milliárd forintos megtakarítással számol, miközben több új támogatást és adóváltozást is bejelentett.

Magyar Péter miniszterelnök kedden Kármán András pénzügyminiszterrel közösen is tartott egy sajtótájékoztatót is tartott egy sajtótájékoztatót, amelyen részletesebben is belementek a 2027-es költségvetés számaiba (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A tervek között szerepel – a teljesség igénye nélkül – a családi pótlék megduplázása, a minimálnyugdíj emelése, ugyanakkor egyes korábbi intézkedések, köztük az árrésstop és a 40 év feletti édesanyák szja-mentességének kivezetése is. Jön a milliárdosok vagyonadója, nő a társasági adó, a reklámadó, valamint a dohánytermékek és az égetett szeszes italok adóterhei. Lapunk megkereste Horn Gábort, a Republikon Intézet vezetőjét, hogy miképp értékeli, amit a 2027-es költségvetésről az eddigi bejelentések alapján már biztosan tudni lehet.

Ez a költségvetés ténylegesen szakít az elmúlt 16 év költségvetési gyakorlatával, egy másik Magyarország képe rajzolódott ki

– jelentette ki.

Mint fogalmazott, már önmagában az is óriási előrelépés, hogy a következő évi büdzsé vitája ősszel kezdődik, szemben a korábbi, májusban elfogadott, sokszor megalapozatlan költségvetésekkel. Emlékeztetett: volt olyan költségvetés is, amelyet az év során több mint száz alkalommal kellett módosítani. Horn Gábor szerint a Tisza-kormány által ismertetett makrogazdasági számok megvalósíthatónak, alátámasztottnak és hitelesnek tűnnek. Egy dolgot hiányolt: a kockázatok részletes bemutatását. – A nemzetközi környezet, a világgazdaság és a világpolitika alakulása jelentősen befolyásolhatja, hogy a 2027-re vonatkozó tervek mennyire teljesülnek – magyarázta.

„Az igazságosság és a fejlődés költségvetése”

Érdemes felidézni, Magyar Péter hétfőn úgy fogalmazott: „Ez az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz”. Horn Gábor az eddig bemutatott részletek alapján úgy véli, még ha ez nincs is teljes mértékben így, az Orbán-kormányok büdzséjéhez képest azonban mindenképp előrelépésnek tekinthető. Mint mondta, a korábbi kormány által kialakított elosztási rendszer a felsőbb jövedelmi csoportoknak sokat segített, az alacsonyabb jövedelműeknek viszont alig.

Ez a költségvetés – ha nem is minden elemében – elkezdi lebontani ezt a rendszert

– fogalmazott.