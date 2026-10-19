Nem mindenki kapja meg, amit remélt: ezt hozhatja a Tisza költségvetése

„A szavazói várakozásokhoz képest ez kevés”– így értékelte lapunknak a 2027-es költségvetést Kiszelly Zoltán. A Századvég politológusa emlékeztetett, Magyar Péter a kampányban az alapvető problémaként hangoztatta az ország helyzetével kapcsolatban, hogy nyugati árak vannak és keleti fizetések. Azonnali, jelentősen érezhető emeléseket ígért, ezzel pedig nagy várakozásokat keltett. A mostani bejelentések alapján a Tisza-kormány azonban nagyrészt csak a leírt választási programját teljesíti: megduplázzák a családi pótlékot, és a minimálbér adójóváírásával 9 százalékra csökkentik az adóterhet.

Fotó: Hatlaczki Balazs

– Nem lenne ezzel baj, mert nagyjából az történik, ami a programban szerepelt. Csakhogy Magyar Péter a kampányban mást hangsúlyozott, teljesen más volt a politikai kommunikáció – emlékeztetett, majd kifejtette: a politikai probléma az, hogy olyan benyomást keltettek, mintha ezzel megszüntetnék a nyugati árak és a keleti bérek közötti különbséget. Ez azonban nem történik meg, ezért sok szavazói csoportban csalódás következhet, amikor szembesülnek azzal, hogy továbbra is nyugati árak mellett kell keleti fizetésekből élniük.

Mi lesz a fejlesztések ára?

Érdemes megjegyezni azt is, amit már a miniszterelnök is említett korábban: a költségvetésben a fejlesztések jelentős részét uniós forrásokból valósítanák meg. Felmerül azonban a kérdés: ezeknek mi lesz az ára? Kiszelly Zoltán az, hogy a külföldi cégek kerülnek előnybe.

Jó dolog, hogy lesz bérlakásprogram, de ha közben ellehetetlenítik a hazai építőipari vállalatokat, akkor a beruházásokat külföldi cégek valósíthatják meg

– mutatott rá.

Szerinte ez a 2010 előtti időszakot idézheti: az uniós pénz megérkezik, de külföldi cégek építik a vasutat és a bérlakásokat, a beruházásokból származó profit pedig visszakerül Nyugatra. A kérdés tehát az, hogy a magyar vállalatok helyett miért a külföldi cégek kerülnek helyzetbe, és miért náluk költjük el az uniós forrásokat.

Ügyes átcsoportosítások

A politológus szerint a költségvetés egy fontos jellemzője még az átcsoportosítás. – Nem lesz svájci indexálás, hanem inflációkövető nyugdíjemelés várható. A rendőrök a korábban bevezetett hathavi fegyverpénz helyett havi 15 százalékos emelést kaphatnak. Ez a megközelítés nem feltétlenül jelent új forrásokat: a költségvetésen belül csoportosíthatják át a pénzt a különböző társadalmi csoportok között – magyarázta. Hasonló átcsoportosításként értékelhető, hogy a 40 év feletti nők nem kapják meg az adókedvezményt, miközben a családi pótlék emelkedik. A különböző csoportok között tehát átrendezik a forrásokat, de egyik sem feltétlenül kap annyit, amennyit remélt.

A kampányban keltett várakozásokhoz képest elmaradnak a nagyarányú, azonnal érezhető emelések. A Tisza-szavazóknak ez nem más, mint a csalódások költségvetése

– összegzett Kiszelly Zoltán.