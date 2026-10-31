Nem elég a beígért pénz az egészségügy rendezéséhez – megszólalt az orvosok szakszervezete a költségvetésről

A 2027-es költségvetés egészségügyi többletforrása segíthet a szakdolgozók bérhátrányának mérséklésében és a munkakörülmények javításában, az ágazat problémáit azonban nem rendezi – derült ki a Magyar Orvosok Szakszervezetének lapunknak adott válaszaiból. Srádi Péter elnök szerint a betegek egyes ellátásoknál rövidebb várakozásra számíthatnak, a széles körben érzékelhető javuláshoz viszont több éven át tartó forrásbővítés szükséges.

A 2027-es költségvetés egészségügyi többletforrása a MOSZ szerint csak az első lépés lehet a tartós problémák rendezésében (Fotó: 123RF / 123RF)

A költségvetés többletforrásait a kórházi adósság is felemésztheti

Amint arról az Origo korábban beszámolt, a tervek szerint az egészségügy 510 milliárd forinttal kapna többet 2027-ben, ebből közel 192 milliárdot az ágazat nem orvosi munkaköreiben dolgozók béremelésére fordítanának.

Ez az összeg nem elégséges az ágazati problémák megoldásához”

– hangsúlyozta Srádi Péter, aki a bejelentett emelést első lépésnek tekinti.

A szakszervezet szerint az egészségügyi beavatkozásokat a tényleges költségeiknek megfelelően kellene finanszírozni. Ellenkező esetben a kórházi adósság újratermelődik, és elviszi a pluszforrásokat. Nem látják azt sem, hogy a mostani összeg miként rendezné a praxisfenntartás, a helyettesítési díjak, illetve az általuk elfogadhatatlanul alacsonynak nevezett ügyeleti és műszakpótlékok problémáját. Az infláció miatt értéküket vesztő orvosi bérekre ugyancsak választ várnak.

A praxisnak járó támogatás nem azonos az orvos fizetésével

A háziorvosi ellátás megerősítésére a kormány 35,4 milliárd forintot szánna. A bejelentés szerint 43 százalékkal emelkedne a praxisok betegenkénti díja, ötven százalékkal a fiatal háziorvosok bértámogatása, a tartósan betöltetlen körzetek betöltését pedig további 500 millió forint segítené.

Srádi Péter szerint a 43 százalékos emelés feltehetően a beteglétszám alapján járó finanszírozást érinti. Ez azonban a praxis működésének egyik bevétele, nem közvetlenül az orvos fizetése: ebből a pénzből a rendelő működtetését és a dolgozók bérezését is biztosítani kell. A MOSZ arra is felhívta a figyelmet, hogy a fiatal háziorvosok után járó bértámogatás bizonyos működési formákban még a garantált bérminimumot sem fedezi. Ez a támogatás elégtelenségét jelzi, nem azt, hogy ennyi lenne az érintett orvosok teljes jövedelme.