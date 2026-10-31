Adóemelések és kiadáscsökkentésnek nevezett megszorítások - ezt tervezi a Tisza-kormány 2027-re

A kormányfő „az igazságosság és a fejlődés költségvetésének” nevezte a büdzsét. A dokumentum közzététele után a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is megszólalt, ő pont az ellenkezőjét gondolja. „A Tisza költségvetése az átverés költségvetése, ami megfojtja a magyar gazdaságot” – jelentette ki közösségi oldalán Bóka János, majd felszólította a kormányt, vonják vissza a tervezetet. „Olyan költségvetés kell, ami csökkenti az adókat, segíti a gazdaságot, és a béreket tisztességes módon emeli!” – hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője, utalva a benyújtott költségvetési tervezetben foglaltakra.

Kármán András pénzügyminiszter és Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés bemutatására összehívott sajtótájékoztatón (Fotó: Hatalczki Balázs)

Szokatlan betekintést engedett a kulisszák mögé Magyar Péter október 23-án: a miniszterelnök a Fókuszcsoport YouTube-csatorna stábját is maga mellett tudhatta az ünnepi rendezvényeken. A videó épp azon a reggelen jelent meg, amelyen Magyar Péter bejelentette: a Tisza-kormány pénteken, késő este benyújtotta a 2027-es költségvetés tervezetét az Országgyűlésnek.

Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy nem véletlen az interjú közzétételének időzítése: ezzel szeretnék az éjszaka közzétett 2027-es költségvetés kellemetlen részeiről elterelni a figyelmet.

A megszorítás költségvetése

Kellemetlen részből ugyanis van bőven. Amint arra az elemző felhívta a figyelmet, a dokumentum szerint hatalmas megszorítások várhatóak a minisztériumokban. A kormány összesen 1465 milliárdos kiadáscsökkentési csomagot tervez. Az idei módosított büdzséhez képest a közlekedési tárca fejezeti kerete 743 milliárddal (28,7 százalék), a gazdaságié 513,1 milliárddal (19 százalék), a tudományosé 304,8 milliárddal (48,2 százalék) csökkenne. Ezek intézményi, támogatási és beruházási pénzeket is tartalmaznak. Több adó is várható: az adóemelésekből és szigorításokból 929 milliárd forint többletbevételt várnak, miközben az adócsökkentések 264 milliárdot hagynának az érintetteknél. A különbség 665 milliárd forint az állam javára.

Szűkülő kedvezmények, gyorsuló drágulás

Mindezek mellett a kedvezmények köre szűkülni fog, kisebb béremelkedéssel és gyorsuló drágulással kell majd számolni. Az anyák szja-mentességére havi egymillió forintos jövedelmi plafont vezetnének be, a kétgyermekeseknél elmarad a 40–49 évesekre tervezett jövő évi kiterjesztés.

Megszűnne a közszolgálati otthontámogatás is, amely jogosultanként évi legfeljebb nettó egymillió forintos segítséget jelentett.

A kormány előrejelzése szerint a bruttó átlagkereset növekedése az idei 9,2-ről 5,6 százalékra lassulna. A nettó reálbérek növekedése 9,5-ről 3,1 százalékra mérséklődne, miközben az infláció 1,7-ről 3 százalékra emelkedne. Mindezeken túl Deák Dániel szerint a demográfiai kilátások is borúsak: a családi pótlék kerete megduplázódik, de GYED-re és örökbefogadói díjra 20,4 milliárddal, GYES-re 2,7 milliárddal, anyasági támogatásra 540 millióval kevesebbet terveznek.

A kisebb keretek kevesebb jogosultra utalnak, ami összhangban van a születésszám tartós visszaesésével, vagyis a kormány nem számít gyors demográfiai fordulatra

– mutatott rá az elemző.