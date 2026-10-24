Súlyos figyelmeztetés érkezett: néhány éven belül komoly bajba kerülhet a Tisza-kormány költségvetése

A Tisza-kormány jövő évi költségvetésének fenntarthatóságát kérdőjelezte meg Sebestyén Géza egyetemi docens, aki közösségi oldalán részletesen elemezte a tervezett kiadásokat és azok finanszírozását. A Magyar Nemzet által ismertetett szakértői értékelés szerint a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a kormány olyan hosszú távú kötelezettségeket vállal, amelyek fedezete nem feltétlenül biztosítható a következő években. A tervezetet korábban Orbán Viktor volt miniszterelnök is bírálta, aki baloldali gazdaságpolitikának nevezte a kormány elképzeléseit.

Orbán Viktor baloldalinak nevezte Tisza-kormány 2027-es költségvetését (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Ezermilliárdos kiadásokkal számol a Tisza-kormány

Sebestyén Géza szerint a 2027-es költségvetés számos olyan intézkedést tartalmaz, amely nem csupán egyetlen évre, hanem hosszabb távra is jelentős terhet ró az államháztartásra.

A tervezett intézkedések között szerepel:

677 milliárd forint a közszolgálati bérrendezésre,

510 milliárd forint az egészségügy többletfinanszírozására,

300 milliárd forint a családi pótlék megduplázására,

250 milliárd forint az alacsonyabb jövedelműek személyi jövedelemadójának csökkentésére,

123 milliárd forint a nyugdíjemelésekre.

A szakértő hangsúlyozta, hogy az egyes tételek részben átfedik egymást, ezért nem adhatók egyszerűen össze. Ugyanakkor többségük olyan tartós kötelezettséget jelent, amelynek finanszírozását 2028-ban és az azt követő években is biztosítani kell.

A megemelt közalkalmazotti bért nem lehet egy év múlva egyszerűen visszavonni, a megduplázott családi pótlékot politikailag lehetetlen megfelezni, az adócsökkentés visszafordítása pedig adóemelést jelentene”

– figyelmeztetett Sebestyén Géza.