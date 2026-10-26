Most jött Vitézy Dávid bejelentése: hatalmas összeg jut vasútfelújításra 2027-ben

Jelentősen több pénzt fordíthatnak jövőre a vasúti pályák és állomások felújítására Magyarországon. A tervek szerint a 2027-es költségvetésből 80 milliárd forint jut ezekre a munkálatokra, ami több mint két és félszerese az eddigi keretnek.
A jövő évi költségvetés tervezete alapján több mint két és félszeresére, 30 milliárdról 80 milliárd forintra nő a vasúti infrastruktúra felújítására vonatkozó keret - közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.
Költségvetés 2027: 80 milliárd forint jut vasútfelújításra, vágányzár is jöhet
Vitézy Dávid a posztban hozzátette, ez nem az uniós nagyprojektekre jutó forrás, hanem a sima pályafelújításokra, kisebb állomási rekonstrukciókra, lassújelek megszüntetésére vonatkozó keret.
Rámutatott, hogy az egyik első nagy munka 2027-ben a Városligeti elágazás és Kőbánya-Kispest között a ceglédi fővonal átfogó pályafelújítása lesz, márciusban várhatóan ez vágányzárral is együtt jár majd.