Most jött Vitézy Dávid bejelentése: hatalmas összeg jut vasútfelújításra 2027-ben

A jövő évi költségvetés tervezete alapján több mint két és félszeresére, 30 milliárdról 80 milliárd forintra nő a vasúti infrastruktúra felújítására vonatkozó keret - közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

Költségvetés 2027: 80 milliárd forint jut vasútfelújításra, vágányzár is jöhet

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Költségvetés 2027: 80 milliárd forint jut vasútfelújításra, vágányzár is jöhet

Vitézy Dávid a posztban hozzátette, ez nem az uniós nagyprojektekre jutó forrás, hanem a sima pályafelújításokra, kisebb állomási rekonstrukciókra, lassújelek megszüntetésére vonatkozó keret.

Rámutatott, hogy az egyik első nagy munka 2027-ben a Városligeti elágazás és Kőbánya-Kispest között a ceglédi fővonal átfogó pályafelújítása lesz, márciusban várhatóan ez vágányzárral is együtt jár majd.



