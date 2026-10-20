Bóka János szerint a Tisza Párt 2027-re tervezett költségvetése hátrányosan érintené azokat, akik többet szeretnének dolgozni és előre akarnak jutni.

Bóka János: a Tisza költségvetése azoktól vesz el, akik többet akarnak dolgozni. Fotó: Facebook/Bóka János

Bóka János: a Tisza költségvetése azoktól vesz el, akik többet akarnak dolgozni

A Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán kedden este közzétett videóban egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű lakáshitellel szemléltette a különbségeket. Az Otthon Start Program 3 százalékos kamatával a havi törlesztőrészlet mintegy 237 ezer forint lenne, míg a Wekerle+ használt lakásokra bejelentett, 5 százalékos kamatával körülbelül 292 ezer forintra emelkedne. Ez havi 55 ezer, évente 660 ezer, a teljes futamidő alatt pedig több mint 16 millió forintos különbséget jelentene.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a 40 és 50 év közötti, kétgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességének 2027-re tervezett bevezetése is elmaradna a tervezett költségvetés szerint.

Bóka János egy bruttó 490 ezer forintos fizetésű, 48 éves szegedi pincérnő példáján keresztül azt állította, hogy az érintett nő havi 73 500 forinttal járna rosszabbul a Tisza Párt tervei miatt.