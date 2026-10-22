Adóemelések, elmaradt ígéretek, csalódott támogatók – forrnak az indulatok a Tisza körül

Mint az Origo korábban megírta, Magyar Péter hétfőn, az Országgyűlésben ismertette a 2027-es költségvetés legfontosabb elemeit, majd kedden Kármán András pénzügyminiszterrel közösen részletezte a terveket. A kormány többek között adóváltozásokat, új családtámogatási intézkedéseket és a nyugdíjrendszert érintő módosításokat jelentett be.
Már a saját támogatóik is számon kérik Magyar Péterék ígéreteit
Ugyanakkor nem éppen ilyen fogadtatásra számíthatott a Tisza Párt a költségvetés bemutatása után, és nem csak szakmai körökben váltott ki ellenérzéseket. A közösségi médiában megjelent hozzászólások alapján számos választó elégedetlen a kormány terveivel: van, aki adóemeléseket emleget, mások a nyugdíjasok támogatását vagy a korábban beharangozott béremeléseket hiányolják.
Többen egyenesen azzal vádolják Magyar Péteréket, hogy megszegték a kampányban tett ígéreteiket.
Az egyik kommentelő például így fogalmazott:
Nem ezt ígértétek a Kampányban! Ezek szerint Hazudtatok. Ugye választást kell nyerni azután mindent lehet.”
Egy másik hozzászóló ennél is rövidebben foglalta össze csalódottságát:
Nem erre lett szavazva! Egy másik filmre!”
Akadt olyan is, aki az egész költségvetést bírálta, mondván, hogy az minden szempontból túlságosan baloldalira sikerült, és a kormány nem lépett ki az eddigi gazdaságpolitikai keretekből.
Más az ellentmondásokra világított rá:
így még nem adtak elő adóemelést, adócsökkentésnek álcázva. Áradjon!”
A kommentelők többek között az alábbi kérdéseket kérték számon a Tisza-kormányon:
- Az egészséges élelmiszerekre korábban ígért 5 százalékos áfakulcs bevezetését.
- A szociális szférában dolgozók 25 százalékos béremelését.
- Az államkincstári dolgozók helyzetének rendezését.
- A családtámogatások igazságosságát és a gyermekek után járó kedvezmények feltételeit.
- A munkanélküliség növekedését és az építőipar nehézségeit.
A nyugdíjasok is felháborodtak a költségvetésen
A hozzászólások alapján az egyik legnagyobb elégedetlenséget a nyugdíjasokat érintő változások váltották ki. Többen a 14. havi nyugdíjjal kapcsolatos döntéseket és a nyugdíjas SZÉP-kártya összegét kifogásolták.
A nyugdíjasokat nagyon becsapták! A svájci indexálást a tisza továbbra sem vezeti be, a 14 haviból már egy hetet elvettek, a szép utalványnak csak a negyedét adják oda!”
– írta az egyik felháborodott hozzászóló.
Másvalaki arra panaszkodott, hogy 259 ezer forintos nyugdíja után mindössze 100 ezer forintos SZÉP-kártyára számíthat, miközben a 14. havi nyugdíj további emelésének elmaradását veszteségként éli meg.
A csalódottságot jól mutatja az a hozzászólás is, amely egyenesen a Tisza gazdaságpolitikájának alapjait kérdőjelezte meg.
A 2027-es költségvetés, Magyar Péter-kormányának tervezett adórendszere nem igazságos, nem szolidáris, nem progresszív”
– írta egy kommentelő, aki szerint az újraelosztás és a családtámogatások rendszere továbbra sem követi megfelelően a rászorultság elvét. Hozzátette:
Úgy látom a kormányváltás nem hoz rendszerváltást Magyarország, a magyar társadalom számára.”
A közösségi médiában megjelent reakciók tehát azt mutatják, hogy a Tisza-kormány 2027-es költségvetése komoly elégedetlenséget váltott ki egyes hozzászólókból. Bár a kommentekből nem állapítható meg a teljes szavazótábor véleménye, az jól látszik, hogy Magyar Péteréknek a saját korábbi ígéreteikkel kapcsolatos kritikákra is választ kell adniuk.