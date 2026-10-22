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költségvetés

Adóemelések, elmaradt ígéretek, csalódott támogatók – forrnak az indulatok a Tisza körül

41 perce
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Alaposan felkorbácsolta a kedélyeket a Magyar Péter-kormány 2027-es költségvetése, amely miatt már a Tisza Párt támogatói közül is többen élesen bírálják a kormányt. A közösségi médiában Kármán András pénzügyminisztert és a Tiszát számonkérik nem csak a költségvetés, de az elmaradt választási ígéretek miatt is. A nyugdíjasokat érintő intézkedések, a béremelésekkel kapcsolatos kifogások és a gazdaságpolitikai döntések miatt egyre több kritikus hozzászólás jelenik meg.
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költségvetéskommentcunamikritikafelháborodásKármán AndrásTisza-kormány

Mint az Origo korábban megírta, Magyar Péter hétfőn, az Országgyűlésben ismertette a 2027-es költségvetés legfontosabb elemeit, majd kedden Kármán András pénzügyminiszterrel közösen részletezte a terveket. A kormány többek között adóváltozásokat, új családtámogatási intézkedéseket és a nyugdíjrendszert érintő módosításokat jelentett be.

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A kommentelők nekiestek Kármán Andrásnak a költségvetés miatt: az elmaradt választási ígéreteket és a nyugdíjasokat érintő intézkedéseket is számon kérik (Fotó: Facebook/Kármán András)

Már a saját támogatóik is számon kérik Magyar Péterék ígéreteit

Ugyanakkor nem éppen ilyen fogadtatásra számíthatott a Tisza Párt a költségvetés bemutatása után, és nem csak szakmai körökben váltott ki ellenérzéseket.  A közösségi médiában megjelent hozzászólások alapján számos választó elégedetlen a kormány terveivel: van, aki adóemeléseket emleget, mások a nyugdíjasok támogatását vagy a korábban beharangozott béremeléseket hiányolják. 

Többen egyenesen azzal vádolják Magyar Péteréket, hogy megszegték a kampányban tett ígéreteiket.

Az egyik kommentelő például így fogalmazott:

Nem ezt ígértétek a Kampányban! Ezek szerint Hazudtatok. Ugye választást kell nyerni azután mindent lehet.”

Egy másik hozzászóló ennél is rövidebben foglalta össze csalódottságát: 

Nem erre lett szavazva! Egy másik filmre!”

Akadt olyan is, aki az egész költségvetést bírálta, mondván, hogy az minden szempontból túlságosan baloldalira sikerült, és a kormány nem lépett ki az eddigi gazdaságpolitikai keretekből.

Más az ellentmondásokra világított rá:

így még nem adtak elő adóemelést, adócsökkentésnek álcázva. Áradjon!”

„Van akinek a félig tele pohár is kevés” – üzente Magyar Péter azoknak, akik kritizálják a 2027-es költségvetést

A kommentelők többek között az alábbi kérdéseket kérték számon a Tisza-kormányon:

  • Az egészséges élelmiszerekre korábban ígért 5 százalékos áfakulcs bevezetését.
  • A szociális szférában dolgozók 25 százalékos béremelését.
  • Az államkincstári dolgozók helyzetének rendezését.
  • A családtámogatások igazságosságát és a gyermekek után járó kedvezmények feltételeit.
  • A munkanélküliség növekedését és az építőipar nehézségeit.
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A 2027-es költségvetés komoly kritikákat váltott ki a tiszás szavazókból is (Fotó: Mediaworks)

A nyugdíjasok is felháborodtak a költségvetésen

A hozzászólások alapján az egyik legnagyobb elégedetlenséget a nyugdíjasokat érintő változások váltották ki. Többen a 14. havi nyugdíjjal kapcsolatos döntéseket és a nyugdíjas SZÉP-kártya összegét kifogásolták.

A nyugdíjasokat nagyon becsapták! A svájci indexálást a tisza továbbra sem vezeti be, a 14 haviból már egy hetet elvettek, a szép utalványnak csak a negyedét adják oda!” 

– írta az egyik felháborodott hozzászóló.

Másvalaki arra panaszkodott, hogy 259 ezer forintos nyugdíja után mindössze 100 ezer forintos SZÉP-kártyára számíthat, miközben a 14. havi nyugdíj további emelésének elmaradását veszteségként éli meg.

A csalódottságot jól mutatja az a hozzászólás is, amely egyenesen a Tisza gazdaságpolitikájának alapjait kérdőjelezte meg.

A 2027-es költségvetés, Magyar Péter-kormányának tervezett adórendszere nem igazságos, nem szolidáris, nem progresszív”

 – írta egy kommentelő, aki szerint az újraelosztás és a családtámogatások rendszere továbbra sem követi megfelelően a rászorultság elvét. Hozzátette: 

Úgy látom a kormányváltás nem hoz rendszerváltást Magyarország, a magyar társadalom számára.”

A közösségi médiában megjelent reakciók tehát azt mutatják, hogy a Tisza-kormány 2027-es költségvetése komoly elégedetlenséget váltott ki egyes hozzászólókból. Bár a kommentekből nem állapítható meg a teljes szavazótábor véleménye, az jól látszik, hogy Magyar Péteréknek a saját korábbi ígéreteikkel kapcsolatos kritikákra is választ kell adniuk.

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