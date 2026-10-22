Adóemelések, elmaradt ígéretek, csalódott támogatók – forrnak az indulatok a Tisza körül

Mint az Origo korábban megírta, Magyar Péter hétfőn, az Országgyűlésben ismertette a 2027-es költségvetés legfontosabb elemeit, majd kedden Kármán András pénzügyminiszterrel közösen részletezte a terveket. A kormány többek között adóváltozásokat, új családtámogatási intézkedéseket és a nyugdíjrendszert érintő módosításokat jelentett be.

A kommentelők nekiestek Kármán Andrásnak a költségvetés miatt: az elmaradt választási ígéreteket és a nyugdíjasokat érintő intézkedéseket is számon kérik (Fotó: Facebook/Kármán András)

Már a saját támogatóik is számon kérik Magyar Péterék ígéreteit

Ugyanakkor nem éppen ilyen fogadtatásra számíthatott a Tisza Párt a költségvetés bemutatása után, és nem csak szakmai körökben váltott ki ellenérzéseket. A közösségi médiában megjelent hozzászólások alapján számos választó elégedetlen a kormány terveivel: van, aki adóemeléseket emleget, mások a nyugdíjasok támogatását vagy a korábban beharangozott béremeléseket hiányolják.

Többen egyenesen azzal vádolják Magyar Péteréket, hogy megszegték a kampányban tett ígéreteiket.

Az egyik kommentelő például így fogalmazott:

Nem ezt ígértétek a Kampányban! Ezek szerint Hazudtatok. Ugye választást kell nyerni azután mindent lehet.”

Egy másik hozzászóló ennél is rövidebben foglalta össze csalódottságát:

Nem erre lett szavazva! Egy másik filmre!”

Akadt olyan is, aki az egész költségvetést bírálta, mondván, hogy az minden szempontból túlságosan baloldalira sikerült, és a kormány nem lépett ki az eddigi gazdaságpolitikai keretekből.

Más az ellentmondásokra világított rá: