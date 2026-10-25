Nekimentek a költségvetés miatt a kormánynak a saját Facebook-oldalán, a nyugdíjakat és a fizetéseket is számon kérték

Heves bírálatok jelentek meg a kormány hivatalos Facebook-oldalán, miután a kabinet 1465 milliárd forintos megtakarítást jelentett be. A költségvetés átalakításával kapcsolatos bejegyzés alatt többen a nyugdíjakat, az adókedvezményeket és a kormányszóvivők fizetését is számon kérték.

A kormány az állami pazarlás leállítását ígéri, a kommentelők azonban a költségvetés nyugdíjakat érintő terveit és a szóvivők fizetését is bírálják. (A képen Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke) Fotó: Hatlaczki Balázs

A bejegyzés szerint az állam a saját kiadásain takarékoskodna, miközben a lakosságot nem érintenék a megszorítások. A bejelentéshez mellékelt videó a túlárazott külső megbízások megszüntetését és a kormányzati propaganda felszámolását emelte ki. A hozzászólók közül azonban sokan vitatták, hogy a megtakarítások kizárólag az állami működést érintenék.

A kormányszóvivők fizetését is számon kérték

Több kommentelő azt javasolta, hogy a kormány a szóvivőkön kezdje a takarékoskodást, akiket szerintük alig lehet hallani nyilvánosan megszólalni.

Egy hozzászóló gúnyosan felvetette, hogy ő maga is szívesen kapna fizetést a hallgatásért, és még milliós összegre sem tartana igényt, havi félmillió forinttal is beérné. Mások azt kifogásolták, hogy szerintük a kormányszóvivők érdemi munka nélkül kapják a fizetésüket.

A 14. havi nyugdíj és az adókedvezmények miatt is bírálták a költségvetést

A Magyar Nemzet által ismertetett hozzászólásokban többen a 14. havi nyugdíj korábban tervezett emelésének elmaradását és az édesanyák szja-mentességének szűkítését hozták fel példaként arra, hogy a változtatások a lakosságot is érinthetik.

Mások a dohánytermékek, az alkohol és egyes élelmiszerek várható drágulását, valamint a zöldségek és gyümölcsök korábban ígért áfacsökkentésének elmaradását kifogásolták.

A közbeszerzések is előkerültek: egyes hozzászólók szerint a magyar vállalkozások helyett egyre több külföldi cég jut állami megbízásokhoz. A kommentelők az államtitkárok számát, a munkanélküliséget, az államadósság alakulását és az építőipar helyzetét is szóvá tették.

Akkor miért nő a munkanélküliség, miért veszik el a kedvezményeket, miért nem 480 forint az üzemanyag és miért zuhan be az építőipar?

– tette fel a kérdést az egyik hozzászóló.