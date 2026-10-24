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költségvetés

Költségvetés 2027: elárasztották a negatív kommentek a kormány közösségi oldalát, sokan elégedetlenek a tervezettel

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Magyar Péter hétfőn, az Országgyűlésben ismertette a 2027-es költségvetés legfontosabb elemeit, majd kedden Kármán András pénzügyminiszterrel közösen részletezte a terveket. Azóta egyre többen gondolják úgy, hogy a kormány felelőtlenül gazdálkodik, és a költségvetéssel kapcsolatos ígéretei csak szemfényvesztésre jók.
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költségvetésintézkedésmagyarország kormányaMagyar Péter

A rendszerváltás első költségvetését készítette el a kormány, amellyel igazságot szolgáltat az évtizedeken át magukra hagyottaknak, újraindítja az ország fejlődését, és szilárd alapokra helyezi az állam pénzügyeit – olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon megjelent bejegyzésben. A poszt szerint felelősen gazdálkodik a kormány, csökkentik a hiányt, igazságosan osztják el a terheket, az állam pedig önmagán spórol, nem az embereken. 

2027-es költségvetést bemutató sajtótájékoztató, kormányzati sajtótájékoztató, 2026.10.20. Magyar Péter, MagyarPéter, Kármán András, KármánAndrás, kormányzatisajtótájékoztató, Magyar Péter miniszterelnök, Kármán András pénzügyminiszter,
A 2027-es költségvetésről tartott sajtótájékoztatót kedden Kármán András pénzügyminiszter és Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Hatlaczki Balázs

A költségvetés kapcsán egyre kevesebben hisznek a kormány kincstári optimizmusában

Azonban az emberek jó része szerint ez nem így van, aminek hangot is adnak. A negatív kommentek elárasztották a kormány Facebook-oldalát.

Költségvetés első bejelentése szemfényvesztés!! Azután jönnek az apró betűs részek és kiderül az egyik kezükkel dobnak egy kis aprót a màsikkal a többszörösét elveszik!!!!

– fogalmaz az egyik kommentelő, aminek az alapjáról az Origó is beszámolt. Ismert, hogy míg a kormány három területen adócsökkentésről döntött, vagy helyezett kilátásba, addig tizennyolc esetben adóemelésről határozott.

Az állampolgári hozzászolások magukért beszélnek Fotó: Magyarország Kormánya Facebook oldal képernyőfotó

Egy hozzászóló szerint a jövő évi költségvetés a Gyurcsány 2.0 program. A kommentelő szerint a versenyképes magyar vállalatok rovására spórol a kormány: 

kizárták a közbeszerzésekből azokat a cégeket, amelyek képesek lennének külföldön utakat építeni, helyettük az uniós pénzeket az osztrákok és a németek kapják, akik a magyarokon gazdagodnak. 

Van aki szerint a kormány maga a pazarlás, a kommenetelő szerint ezt bizonyítja a 16 miniszter és a több mint 200 államtitkár és államtitkár-helyettes, valamint a három kormányszóvivő közel 8 milliárdos fizetése. 

Más az emberek tapasztalata a közjó és a közpénzek kapcsolatáról

Szintén komoly kritikát váltott ki a Tisza-kormány azon bejegyzése, amelyben azt írják, hogy 2027-ben a közpénz a közjót szolgálja. Több forrás jut a gyermekvédelemre, alacsonyabb lesz a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek áfája.

A nők szja mentessége, kedvezmények eltörlése így diszkriminatív!!! – fogalmazott az egyik hozzászóló, aki szerint lehetett volna olyan megoldást találni, amely még az egygyermekes családok esetében is biztosított volna kedvezményt. 

Volt, aki nem kis iróniával megjegyezte, hogy a kormány tűzifa áfacsökkentés jó húzás volt.

 Augusztusban 300 forinttal olcsóbb volt köbmétere ugyanannak a fának ugyanazon a helyen mint a múlt héten. Bravó.

– tette hozzá.

Az egyik hozzászóló szerint a mostani intézkedések kevesebb ÁFÁ-t, kevesebb bevételt jelentenek az államnak, ami miatt az árak magasabbak lesznek. 

Úgy vagytok hülyék, ahogy vagytok.

– jegyezte meg a korány hurráoptimista bejegyzése kapcsán.

Sokak szerint nem a közjót szolgálják a kormány intézkedései

Kétszeresen belengetett költségvetési ígéretek

Mint az Origo korábban megírta, Magyar Péter hétfőn, az Országgyűlésben ismertette a 2027-es költségvetés legfontosabb elemeit, majd kedden Kármán András pénzügyminiszterrel közösen részletezte a terveket. 

A kormány hétfőn és kedden többek között adóváltozásokat, új családtámogatási intézkedéseket és a nyugdíjrendszert érintő módosításokat jelentett be. A költségvetés bemutatása után nem csak szakmai körökben váltott ki ellenérzéseket.  

A közösségi médiában megjelent hozzászólások alapján számos választó elégedetlen a kormány terveivel: van, aki adóemeléseket emleget, mások a nyugdíjasok támogatását vagy a korábban beharangozott béremeléseket hiányolják. 

 

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