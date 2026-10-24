Költségvetés 2027: elárasztották a negatív kommentek a kormány közösségi oldalát, sokan elégedetlenek a tervezettel

A rendszerváltás első költségvetését készítette el a kormány, amellyel igazságot szolgáltat az évtizedeken át magukra hagyottaknak, újraindítja az ország fejlődését, és szilárd alapokra helyezi az állam pénzügyeit – olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon megjelent bejegyzésben. A poszt szerint felelősen gazdálkodik a kormány, csökkentik a hiányt, igazságosan osztják el a terheket, az állam pedig önmagán spórol, nem az embereken.
A költségvetés kapcsán egyre kevesebben hisznek a kormány kincstári optimizmusában
Azonban az emberek jó része szerint ez nem így van, aminek hangot is adnak. A negatív kommentek elárasztották a kormány Facebook-oldalát.
Költségvetés első bejelentése szemfényvesztés!! Azután jönnek az apró betűs részek és kiderül az egyik kezükkel dobnak egy kis aprót a màsikkal a többszörösét elveszik!!!!
– fogalmaz az egyik kommentelő, aminek az alapjáról az Origó is beszámolt. Ismert, hogy míg a kormány három területen adócsökkentésről döntött, vagy helyezett kilátásba, addig tizennyolc esetben adóemelésről határozott.
Egy hozzászóló szerint a jövő évi költségvetés a Gyurcsány 2.0 program. A kommentelő szerint a versenyképes magyar vállalatok rovására spórol a kormány:
kizárták a közbeszerzésekből azokat a cégeket, amelyek képesek lennének külföldön utakat építeni, helyettük az uniós pénzeket az osztrákok és a németek kapják, akik a magyarokon gazdagodnak.
Van aki szerint a kormány maga a pazarlás, a kommenetelő szerint ezt bizonyítja a 16 miniszter és a több mint 200 államtitkár és államtitkár-helyettes, valamint a három kormányszóvivő közel 8 milliárdos fizetése.
Más az emberek tapasztalata a közjó és a közpénzek kapcsolatáról
Szintén komoly kritikát váltott ki a Tisza-kormány azon bejegyzése, amelyben azt írják, hogy 2027-ben a közpénz a közjót szolgálja. Több forrás jut a gyermekvédelemre, alacsonyabb lesz a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek áfája.
A nők szja mentessége, kedvezmények eltörlése így diszkriminatív!!! – fogalmazott az egyik hozzászóló, aki szerint lehetett volna olyan megoldást találni, amely még az egygyermekes családok esetében is biztosított volna kedvezményt.
Volt, aki nem kis iróniával megjegyezte, hogy a kormány tűzifa áfacsökkentés jó húzás volt.
Augusztusban 300 forinttal olcsóbb volt köbmétere ugyanannak a fának ugyanazon a helyen mint a múlt héten. Bravó.
– tette hozzá.
Az egyik hozzászóló szerint a mostani intézkedések kevesebb ÁFÁ-t, kevesebb bevételt jelentenek az államnak, ami miatt az árak magasabbak lesznek.
Úgy vagytok hülyék, ahogy vagytok.
– jegyezte meg a korány hurráoptimista bejegyzése kapcsán.
Kétszeresen belengetett költségvetési ígéretek
Mint az Origo korábban megírta, Magyar Péter hétfőn, az Országgyűlésben ismertette a 2027-es költségvetés legfontosabb elemeit, majd kedden Kármán András pénzügyminiszterrel közösen részletezte a terveket.
A kormány hétfőn és kedden többek között adóváltozásokat, új családtámogatási intézkedéseket és a nyugdíjrendszert érintő módosításokat jelentett be. A költségvetés bemutatása után nem csak szakmai körökben váltott ki ellenérzéseket.
A közösségi médiában megjelent hozzászólások alapján számos választó elégedetlen a kormány terveivel: van, aki adóemeléseket emleget, mások a nyugdíjasok támogatását vagy a korábban beharangozott béremeléseket hiányolják.