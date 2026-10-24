Költségvetés 2027: elárasztották a negatív kommentek a kormány közösségi oldalát, sokan elégedetlenek a tervezettel

A rendszerváltás első költségvetését készítette el a kormány, amellyel igazságot szolgáltat az évtizedeken át magukra hagyottaknak, újraindítja az ország fejlődését, és szilárd alapokra helyezi az állam pénzügyeit – olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon megjelent bejegyzésben. A poszt szerint felelősen gazdálkodik a kormány, csökkentik a hiányt, igazságosan osztják el a terheket, az állam pedig önmagán spórol, nem az embereken.

A 2027-es költségvetésről tartott sajtótájékoztatót kedden Kármán András pénzügyminiszter és Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Hatlaczki Balázs

A költségvetés kapcsán egyre kevesebben hisznek a kormány kincstári optimizmusában

Azonban az emberek jó része szerint ez nem így van, aminek hangot is adnak. A negatív kommentek elárasztották a kormány Facebook-oldalát.

Költségvetés első bejelentése szemfényvesztés!! Azután jönnek az apró betűs részek és kiderül az egyik kezükkel dobnak egy kis aprót a màsikkal a többszörösét elveszik!!!!

– fogalmaz az egyik kommentelő, aminek az alapjáról az Origó is beszámolt. Ismert, hogy míg a kormány három területen adócsökkentésről döntött, vagy helyezett kilátásba, addig tizennyolc esetben adóemelésről határozott.

Az állampolgári hozzászolások magukért beszélnek Fotó: Magyarország Kormánya Facebook oldal képernyőfotó

Egy hozzászóló szerint a jövő évi költségvetés a Gyurcsány 2.0 program. A kommentelő szerint a versenyképes magyar vállalatok rovására spórol a kormány:

kizárták a közbeszerzésekből azokat a cégeket, amelyek képesek lennének külföldön utakat építeni, helyettük az uniós pénzeket az osztrákok és a németek kapják, akik a magyarokon gazdagodnak.

Van aki szerint a kormány maga a pazarlás, a kommenetelő szerint ezt bizonyítja a 16 miniszter és a több mint 200 államtitkár és államtitkár-helyettes, valamint a három kormányszóvivő közel 8 milliárdos fizetése.

Más az emberek tapasztalata a közjó és a közpénzek kapcsolatáról

Szintén komoly kritikát váltott ki a Tisza-kormány azon bejegyzése, amelyben azt írják, hogy 2027-ben a közpénz a közjót szolgálja. Több forrás jut a gyermekvédelemre, alacsonyabb lesz a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek áfája.

A nők szja mentessége, kedvezmények eltörlése így diszkriminatív!!! – fogalmazott az egyik hozzászóló, aki szerint lehetett volna olyan megoldást találni, amely még az egygyermekes családok esetében is biztosított volna kedvezményt.