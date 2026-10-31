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költségvetés

Benyújtották a költségvetés tervét, ennyi pénz juthat a közmédiára

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A Tisza-kormány pénteken késő este nyújtotta be a jövő évi költségvetés tervezetét. Eszerint jelentősen csökkentik a közmédiának juttatott költségvetési források mértékét.
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költségvetésmtvaparlament

A dokumentum 80 milliárd forintot irányoz elő a közmédia feladatainak ellátására, további bontást azonban nem tartalmaz.

Benyújtották a költségvetés tervét, ennyi pénz juthat a közmédia feladatellátására Fotó: MW
Benyújtották a költségvetés tervét, ennyi pénz juthat a közmédia feladatellátására  Fotó: MW
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Az idei költségvetés 141 milliárd 268 millió 400 ezer forintot tartalmazott e célra, és az összeg a büdzsé október közepi módosítása során sem változott.

A parlament 2010 végén alakította át a hazai médiaszabályozást, és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapba (MTVA) vonta össze a négy közszolgálati médium (a Duna Televízió, a Magyar Rádió, a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Televízió) működtetését.

A médiatörvény idén nyári módosításával a parlament úgy döntött, hogy az MTVA-t beolvasztja a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be, majd az új cég Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. néven látja el a közszolgálati médiaszolgáltatás céljaihoz kapcsolódó tevékenységeket.

Az ismét önállóvá váló MTI Nonprofit Zrt. közszolgálati médiatartalom-szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik a jövőben.

Amint arról beszámoltunk, a jövő évi költségvetés tervezete az Országgyűlés előtt van, Magyar Péter Facebook-oldalán jelentette be, hogy pénteken késő este a Tisza-kormány éjfél előtt pár perccel benyújtotta az Országgyűlésnek Magyarország 2027-es költségvetését. 
 

 

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