Magyar Péter nagy béremeléseket jelentett be a költségvetéssel, de van egy bökkenő

Egy valódi ígéretdömpinget hallhattunk ma a parlamentben: Magyar Péter miniszterelnök bemutatta a 2027-es költségvetést. Ennek részeként számos ágazatban béremeléseket jelentett be, összesen 677 milliárd forintos kerettel, több mint 600 ezer állami alkalmazott számára. Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán azonban rámutatott arra, a bejelentéseket érdemes összevetni a Tisza Párt korábbi választási ígéreteivel, mert több területen is kisebb emelés szerepel a mostani tervekben, mint amit a kampányban vállaltak.
A szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak például 25 százalékos béremelést ígértek, most azonban csak 17,8 százalékos átlagos jövedelemnövekedést jelentettek be. Ráadásul ebben már a személyi jövedelemadó csökkentésének hatása is benne van, vagyis a tényleges béremelés ennél is kisebb lehet.
Hasonló a helyzet a nevelést és oktatást segítő dolgozóknál. A Tisza választási programjában 25 százalékos béremelés szerepelt, Magyar Péter most viszont 21,5 százalékos átlagos nettó növekedést jelentett be, szintén az adócsökkentéssel együtt számolva.
Ráadásul korábban még arról volt szó, hogy az oktatást segítő dolgozók bérrendezése már 2026 októberében elkezdődik, majd januárban folytatódik. Ehhez képest a mostani bejelentés szerint 2027-ben érkezik az emelés
– mutatott rá az elemző. Deák Dániel emlékeztetett: a pedagógusoknál is 25 százalékos béremelés szerepelt a korábbi vállalások között, a miniszterelnök azonban most nem nevezett meg konkrét százalékot, csupán a bérrendezés folytatását ígérte. A rendvédelmi dolgozóknál átlagosan 15 százalékos béremelést jelentettek be, amely mintegy 84 ezer embert érint. A kampányban megígért átfogó bérrendszer- és életpályareform részletei azonban továbbra sem ismertek.
„Természetesen minden béremelés fontos az érintett dolgozóknak. Ugyanakkor egy választási ígéret teljesítését nem a bejelentés hangzatos százalékai, hanem a ténylegesen megvalósuló bérrendezés alapján lehet megítélni. A mostani számok alapján több ágazatban is elmarad a 2027-re bejelentett növekedés a korábbi 25 százalékos vállalástól. Ráadásul a kormány egyes esetekben az adócsökkentést is beleszámítja a meghirdetett emelésbe” – hangsúlyozta.
Elmaradhat a 14. havi nyugdíj második része?
Deák Dániel egy másik bejegyzésében felhívta a figyelmet arra is, hogy ugyan a bejelentés szerint a kormány megtartja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj korábban bevezetett, egyheti részét, annak további bővítéséről azonban már nem beszélt. Vagyis a Tisza-kormány egyelőre nem vállalta a 14. havi nyugdíj további felépítését, a miniszterelnök nem tért ki a 2027-ben esedékes második heti részlet sorsára.
Eközben a kormány 120 ezer forintra emeli a minimálnyugdíjat, és a 120–146 ezer forint közötti nyugdíjaknál is külön felzárkóztatást tervez. A magasabb nyugdíjak esetében viszont a bejelentések alapján egyelőre csak a szokásos inflációkövető emelésről tudunk. Ha ez 3 százalék lesz, akkor például egy 250 ezer forintos nyugdíjnál mindössze havi 7500 forintos növekedést jelent
– mutatott rá.
Az elemző kitért arra is, hogy Magyar Péter emellett bejelentette a Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését, amelyet négy év alatt, 2030-ig fokozatosan építenének fel. A tervek szerint 2027-ben a 250 ezer forint alatti nyugdíjban részesülők évi 50 ezer, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjasok pedig évi 25 ezer forintos támogatást kaphatnak.
Szerinte fontos azonban, hogy ez nem a havi nyugdíj része, hanem egy célhoz kötött, élelmiszerre, gyógyszerre és pihenésre felhasználható juttatás. „Vagyis miközben a kormány új támogatásokat jelent be, a 14. havi nyugdíj további bővítése bizonytalanná vált, a nyugdíjasok jelentős részénél pedig egyelőre csak az inflációkövető havi emelésről hangzott el konkrét vállalás” – hangsúlyozta.