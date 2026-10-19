Magyar Péter nagy béremeléseket jelentett be a költségvetéssel, de van egy bökkenő

Egy valódi ígéretdömpinget hallhattunk ma a parlamentben: Magyar Péter miniszterelnök bemutatta a 2027-es költségvetést. Ennek részeként számos ágazatban béremeléseket jelentett be, összesen 677 milliárd forintos kerettel, több mint 600 ezer állami alkalmazott számára. Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán azonban rámutatott arra, a bejelentéseket érdemes összevetni a Tisza Párt korábbi választási ígéreteivel, mert több területen is kisebb emelés szerepel a mostani tervekben, mint amit a kampányban vállaltak.

A 2027-es költségvetés bemutatásakor a miniszterelnök béremeléseket és a nyugdíjasokat érintő intézkedéseket is ismertetett, Deák Dániel politikai elemző azonban rámutatott: több ágazatban is elmaradhat a most bejelentett emelés a Tisza Párt kampányban tett ígéreteitől.(Fotó: Hatlaczki Balázs)

A szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak például 25 százalékos béremelést ígértek, most azonban csak 17,8 százalékos átlagos jövedelemnövekedést jelentettek be. Ráadásul ebben már a személyi jövedelemadó csökkentésének hatása is benne van, vagyis a tényleges béremelés ennél is kisebb lehet.

Hasonló a helyzet a nevelést és oktatást segítő dolgozóknál. A Tisza választási programjában 25 százalékos béremelés szerepelt, Magyar Péter most viszont 21,5 százalékos átlagos nettó növekedést jelentett be, szintén az adócsökkentéssel együtt számolva.

Ráadásul korábban még arról volt szó, hogy az oktatást segítő dolgozók bérrendezése már 2026 októberében elkezdődik, majd januárban folytatódik. Ehhez képest a mostani bejelentés szerint 2027-ben érkezik az emelés

– mutatott rá az elemző. Deák Dániel emlékeztetett: a pedagógusoknál is 25 százalékos béremelés szerepelt a korábbi vállalások között, a miniszterelnök azonban most nem nevezett meg konkrét százalékot, csupán a bérrendezés folytatását ígérte. A rendvédelmi dolgozóknál átlagosan 15 százalékos béremelést jelentettek be, amely mintegy 84 ezer embert érint. A kampányban megígért átfogó bérrendszer- és életpályareform részletei azonban továbbra sem ismertek.

„Természetesen minden béremelés fontos az érintett dolgozóknak. Ugyanakkor egy választási ígéret teljesítését nem a bejelentés hangzatos százalékai, hanem a ténylegesen megvalósuló bérrendezés alapján lehet megítélni. A mostani számok alapján több ágazatban is elmarad a 2027-re bejelentett növekedés a korábbi 25 százalékos vállalástól. Ráadásul a kormány egyes esetekben az adócsökkentést is beleszámítja a meghirdetett emelésbe” – hangsúlyozta.