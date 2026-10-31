Egy nap sem telt el, Magyar Péter máris változtatna a Tisza-kormány költségvetésén

Már módosíthatják is a nemrégiben elfogadott 2027-es magyar költségvetést.

Alig került az Országgyűlés elé a Tisza-kormány első költségvetési tervezete, Magyar Péter máris annak egyik lehetséges módosításáról beszélt. A 2027-es költségvetést Kármán András pénzügyminiszter pénteken késő este nyújtotta be, a miniszterelnök azonban szombaton, kevesebb mint 15 órával később már kétségbe vonta az egyik rendelkezés fennmaradását.

Magyar Péter a 2027-es költségvetést bemutató sajtótájékoztatón, 2026. október 20-án Fotó: Hatlaczki Balázs

A Telex arról számolt be, hogy a Tisza-kormány a jövő évi költségvetésben is megtartaná a volt köztársasági elnökök évi 73 millió forintos jótékonysági keretét. Ebből az összegből a korábbi államfők az általuk kiválasztott szervezeteket és közcélú kezdeményezéseket támogathatják.

A lap Facebook-bejegyzése alatt azonban váratlanul maga Magyar Péter jelent meg, aki a következő kommentet írta:

Sikerült megint megtalálnotok a legfontosabb részletet...egyébként nem hinném. Január 1. még messze van.

A miniszterelnök ezzel jelezte, hogy a 73 millió forintos keret még változhat. Egyelőre azonban nem derült ki, hogy teljes egészében megszüntetnék a támogatást, vagy csupán módosítanák annak feltételeit – írja a Világgazdaság.

Szokatlan körülmények között nyújtották be a Tisza-kormány költségvetését

A 2027-es költségvetés benyújtása több szempontból eltért a korábbi gyakorlattól. A Tisza-kormány a megszokott tavaszi időpont helyett október végén terjesztette az Országgyűlés elé a tervezetet.

A közel 350 oldalas dokumentum ráadásul csak péntek késő este, mindössze húsz perccel a határidő lejárta előtt vált hozzáférhetővé.

Elmaradt a hagyományos, sajtónyilvános átadási ceremónia is. Kármán András pénzügyminiszter és Forsthoffer Ágnes házelnök helyette egy rövid, kedélyes hangvételű videóban mutatta be a költségvetés átadását.

A törvényjavaslat általános vitája legkorábban a benyújtást követő 14. napon kezdődhet meg, így a képviselőknek még lesz lehetőségük módosító indítványokat benyújtani.