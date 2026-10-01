Új oldal indult, ami megpróbálja követni, hová kommentel Magyar Péter

Létrehoztak egy weboldalt, ahol követni lehet, hová kommentel éppen Magyar Péter – írja a 444. A honlapot holakomment.hu néven lehet megtalálni, készítői hangsúlyozták: ez egy „független, nem hivatalos monitoring oldal, nyilvánosan elérhető sajtócikkekből és nyilvános közösségi bejegyzésekből gyűjti össze, hogy a figyelt közszereplők mikor és mit írnak mások bejegyzései alá”.

Létrehoztak egy weboldalt, ahol követni lehet, hova kommentel éppen Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

Hangsúlyozzák, nem állnak kapcsolatban „egyetlen párttal, médiummal vagy a figyelt személyekkel”. Az oldalon statisztikát is láthatunk, amelyből kiderül: a miniszterelnök szeptember elseje óta 165-ször kommentelt 13 különböző oldal alá – ez a teljes időszakra vetítve napi 5,3 hozzászólást jelent.

A készítők sorrendet is létrehoztak, miszerint Magyar Péter

a legtöbbet az Index bejegyzései alá kommentel,

a második a Telex,

a harmadik a 444,

negyedik a 24.hu,

az ötödik pedig a HVG.

A statisztikák szerint a hozzászólások 53 százaléka 10 és 17 óra között születik, a legsűrűbb óra a 16:00 utáni. A legkorábbi ismert hozzászólás 05:51-kor, a legkésőbbi 23:51-kor íródott.

Az oldalnak van impresszuma, ahol az Optivise Hungary Kft. van megadva üzemeltetőként. A 2020-ban alapított cég egy magánszemély, Rácz Hunor tulajdonában áll, aki egyben az ügyvezető is. A cégnek 36 és 44 millió forint között mozgott az árbevétele az elmúlt három évben, a nyereség minimális.