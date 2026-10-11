Magyar Péter szerint aki nem ért vele egyet, az troll – a kommentelők keményen visszaszóltak

Magyar Péter a közösségi oldalán írt a költségvetés előkészítéséről. Úgy fogalmazott: a Tisza az „igazságosság és a fejlődés költségvetésén” dolgozik. Mikor a miniszterelnök észrevette, hogy sorra érkeznek a negatív kommentek, ezt a helyzetet nem önvizsgálattal, hanem a hozzászólók minősítésével értékelte: trolloknak nevezte a kritikus hozzászólókat.

Magyar Pétert nem kímélték a kommentszekcióban (Fotó: Gábor Zoltán)

Kommentekben bírálták Magyar Pétert

„Felébredtek a trollok” – írta a kormány intézkedéseit és a kormányfő személyét kritizáló hozzászólásokra utalva miniszterelnök, de ez csak olaj volt a tűzre: még több kritikus komment érkezett. Sokan azt is kifogásolták, hogy a miniszterelnök trolloknak nevezte a kritikus hozzászólókat.

Ugye azt akartad írni, hogy »VÁLASZTÓPOLGÁROK«, ugye?”

– kérdezte.

Egy másik kommentelő még határozottabban fogalmazott, és a miniszterelnöki tisztséggel járó felelősségre hívta fel a figyelmet.

Trolljai egy véleményvezérnek vannak. Egy miniszterelnöknek honfitársai és választópolgárai vannak”

– fogalmazott.

Mások a Tisza ígéreteit és a tervezett intézkedéseket kérték számon a kormányfőn. Egy hozzászóló szerint a korábbi vállalások hitelessége is kérdésessé vált, és a kata tervezett emelését is bírálta.

Már nem hitelesek az ígéretei. Kata 100%-ra emelése csak a fekete gazdaságot serkenti!”

– írta.

A költségvetés részleteit is számon kérték a kommentelők

Egy másik hozzászóló szerint a bejegyzés inkább megosztja az embereket, mintsem megoldást kínálna a felmerülő problémákra. A kommentelő arra emlékeztetett, hogy korábban Orbán Viktorral szemben is megfogalmaztak kritikákat, és szerinte minden kormánynak számolnia kell azzal, ha az intézkedései elégedetlenséget váltanak ki.

Inkább oda kellene figyelni, miért »ordítozunk«, és úgy kellene cselekedni, hogy jó legyen az embereknek”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a kritikát nem pártpolitikai hovatartozás alapján kellene megítélni.

A költségvetés konkrétumait is hiányolta egy hozzászóló. Szerinte az „igazságosság és fejlődés költségvetése” jól hangzik, de a választók joggal várnak világos intézkedéseket, számokat és vállalásokat. A kommentelő azt kérdezte, milyen lépéseket tervez a kormány, és azok miként javítanák a családok, a pedagógusok és a vállalkozások helyzetét. Azt is hangsúlyozta, hogy a kérdések és a kritikák megfogalmazása nem egyenlő az ordibálással.

Attól, hogy valaki kérdez vagy kritikát fogalmaz meg, még nem ordibál”

– írta.