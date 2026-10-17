Koncz Zsófia beperli Kátai-Németh Vilmost

Koncz Zsófia közleményében azt írta, Kátai-Németh Vilmos egy videóban „manipulatív módon” támadta a program eseményeit és az államtitkárként végzett munkáját. Állítása szerint a rendezvények mindenki számára ingyenesek voltak, és azokon semmilyen kampányelem nem jelent meg.

Kemény választ adott Koncz Zsófia: személyiségi jogi pert indít.

Fotó: Facebook/Koncz Zsófia

Koncz Zsófia bíróságra viszi az ügyet: beperli Kátai-Németh Vilmost

Példaként egy húsvéti programot említett, amelyen közlése szerint közel húszezren vettek részt, köztük vidéki, kisgyermekes családok és hátrányos helyzetű gyermekek. A rendezvényen vendéglátást, fellépőket, gyermekprogramokat, ajándékokat és más szolgáltatásokat biztosítottak.

Koncz Zsófia azt állítja, hogy a programok költségvetését szabályos és ellenőrzött eljárások keretében számolták el, ezért szerinte a politikai indíttatású feljelentések mögött nem áll valós jogsértés.

Arra is kitért, hogy a választási kampány alatt egyik esemény miatt sem nyújtottak be választási jogi kifogást. Bejegyzését azzal zárta, hogy Kátai-Németh Vilmos kijelentései miatt megteszi a jogi lépéseket, és személyiségi jogi pert indít a miniszter ellen.