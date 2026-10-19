Elindult a Konfront.hu – a Mandiner egykori újságírói új portált alapítottak

Az új magyar hírportált Kohán Mátyás, Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel hívta életre. Miután a Tisza-kormány bezáratta a Mandinert, az újságírók úgy döntöttek, nem hagyják cserben az olvasókat, és egy új, független szerkesztőséget hoznak létre. A Konfront.hu rögtön az indulásakor sikerrel nyitott és rekordidő alatt hatalmas közösséget épített ki: Facebook-oldaluknak már közel 45 ezer követője van, YouTube-csatornájukon pedig a 800 ezres megtekintést is átlépték a videók. Emellett már túl vannak az első, teltházas közönségtalálkozójukon is!

Az alapítók célja, hogy a Konfront ne csupán hírportálként, hanem valódi szellemi műhelyként működjön (Fotó: Konfront.hu)

Konfront: elemzések, oknyomozások és kendőzetlen vélemények

Az új szuverenista felületen a friss közéleti hírek mellett mélyreható elemzések, exkluzív interjúk, háttéranyagok, ütős véleménycikkek és oknyomozó írások is helyet kapnak.

A Mandiner szellemi utódjának alapítói leszögezték: a konzervatív értékek képviselete náluk nem jelenthet elvakult politikai lojalitást. Meggyőződésük, hogy a valódi sajtó feladata az olvasók szolgálata, a mindenkori hatalom árgus szemmel történő ellenőrzése és az érdemi viták ösztönzése. A szerkesztőség nem kevesebbet tűzött ki célul, mint hogy a Konfront.hu a hazai jobboldal meghatározó és megkerülhetetlen szellemi műhelyévé váljon.