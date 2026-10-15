Reagált a minisztérium Schmidt Mária nyilatkozatára, adminisztratív okokra hivatkoznak

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium (TKKM) szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) megszűnése tette szükségessé a korábban a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában megjelent könyvek terjesztési jogainak rendezését, valamint a kapcsolódó szerződések megújítását – tudta meg a Magyar Nemzet.

Az érintett kötetek jelenleg sem a könyvesboltokban, sem a Terror Háza Múzeum webshopjában nem vásárolhatók meg

A folyamatban lévő jogi lépések miatt átmenetileg szünetel az érintett kötetek értékesítése, így a könyvesboltokban – köztük a Terror Háza Múzeum ajándékboltjában – sem vásárolhatók meg jelenleg ezek a kiadványok – közölte a lappal Tarr Zoltán tárcája.

Ezek az indokok állnak a könyvek visszahívásának hátterében

A minisztérium leszögezte: a kiadványok visszahívásának hátterében nem tartalmi vagy szakmai kifogások állnak, hanem adminisztratív és jogi okok. Mint fogalmaztak, az intézkedés az alapítvány megszűnésével összefüggő helyzetből fakad, és valamennyi olyan kiadványt, illetve azok teljes készletét érinti, amely az alapítvány gondozásában jelent meg. Mint írták, az Európai Unióval kapcsolatos kötelezettségek miatt szűntek meg a KEKVA-k, ezért elkerülhetetlenné vált a terjesztési jogok rendezése és a megállapodások frissítése.

Újból kaphatók lesznek a kötetek

A TKKM hangsúlyozta, nem végleges kivonásról van szó, amint a szükséges jogi és szerződéses feltételeket tisztázzák, a könyvek ismét elérhetővé válnak a vásárlók számára. Elárulták azt is, a korábban az alapítvány által végzett közfeladatok ellátására a Kulturális Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölték ki jogutódként. Tehát a feladatok átvételéről és a jogutódlásról szóló kormányzati döntés már megszületett, a kereskedelmi forgalmazás azonban a jogi rendezés lezárásáig szünetel.

Schmidt Mária szamizdat korszakról beszélt, és magyarázatot várt

Az ügy előzménye, hogy Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum nemrégiben menesztett főigazgatója nyilvánosan adott hangot aggályainak, miután értesült az alapítványi kötetek visszahívásáról. A történész magyarázatot kért a kormánytól és a kultúráért felelős minisztertől, a helyzetet pedig a rendszerváltozás előtti szamizdat korszakhoz hasonlította, felidézve: a nyolcvanas években George Orwell vagy Alekszandr Szolzsenyicin műveihez is csak illegális úton lehetett hozzájutni. A történész feltette a kérdést: vajon milyen veszélyt jelentenek az érintett könyvek, és mi indokolta a visszahívásukat. Egyúttal reményének adott hangot, hogy csak adminisztratív okok állnak a háttérben.