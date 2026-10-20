„Nincs irgalom!” – Magatehetetlen betegeket küldenek haza a válságba került fővárosi kórházakból

A fővárosi kórházak belgyógyászatain kialakult válság egyre súlyosabb ellátásszervezési problémákra világít rá. Az Origo korábbi beszámolója szerint Budapesten mintegy 750 belgyógyászati beteg elhelyezése vált problémássá, köztük hozzávetőleg 200 hajléktalan emberé. Az Index értesülései és a laphoz eljuttatott történetek alapján egyes krónikus belgyógyászati osztályokon az új betegek felvételét is korlátozhatták, miközben a bent fekvők ápolási idejének meghosszabbítása is kérdésessé vált. A helyzet heves politikai vitát váltott ki: Hegedűs Zsolt, a Tisza-kormány egészségügyi minisztere a szociális ellátórendszer hiányosságait is okolja, Takács Péter, volt egészségügyi államtitkár viszont embertelennek nevezte a betegek hazaküldéséről szóló intézkedéseket, és az egészségügyi szakdolgozók és a betegek hozzátartozói is felháborodásuknak adtak hangot a Facebookon.

A hajmeresztő történetek kérdéseket vetnek fel a Tisza-kormány egészségügyi válságkezelésével kapcsolatban, miközben Hegedűs Zsolt miniszter szerint már javult a helyzet a budapesti kórházak belgyógyászatain (Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt)

„43 éve nővér vagyok. A Bajcsyban is dolgoztam. Nincs irgalom!”

Az ápolónő szerint édesapja fertőzéséről a zárójelentésben sem szerepelt tájékoztatás. A kórház állítólag a budapesti belgyógyászatokon kialakult válsághelyzettel indokolta az elbocsátást.

A nő az 1001 nővér- felmondjuk a csendet nevű Facebook-csoportban így fogalmazott: „43 éve nővér vagyok. A Bajcsyban is dolgoztam. Nincs irgalom!” Hozzátette, hogy a családnak jelentős anyagi és személyes áldozatot kell vállalnia az idős férfi ellátásáért.

Nem ez az egyetlen hasonló történet. Az Indexhez az elmúlt napokban több olyan olvasói levél is érkezett, amelyekben családtagok számoltak be magatehetetlen hozzátartozóik elhelyezési nehézségeiről.

Az elmúlt napokban számos olyan beszámoló érkezett arról, hogy magatehetetlen betegeket bocsátottak el kórházakból (Fotó: képernyőkép)

Három hete még járt, majd mozgásképtelenné vált – nem sokkal később meghalt

Az Index egyik olvasójának 83 éves apósa egy elesés után került a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinikájára. A család szerint az idős, demenciával élő férfi három héttel korábban még önállóan járt és evett, a kórházi kezelés alatt azonban fokozatosan mozgásképtelenné vált. Hozzátartozói azt állították, hogy az orvos végül közölte velük:

a betegnek távoznia kell, mert másnak van szüksége az ágyra.

A család hiába keresett idősotthont, több helyen akár kétéves várakozási idővel szembesültek, a magánintézmények pedig 2–4,5 millió forintos beköltözési költséget kértek volna.Végül sikerült elhelyezniük a férfit, aki a beszámoló szerint csontsoványan, mozgásképtelenül és súlyos felfekvéssel került az otthonba. Nem sokkal később azonban meghalt. A család feltételezése szerint halálát a felfekvésből kiinduló fertőzés okozhatta, ezt azonban orvosi dokumentáció nem igazolta.

Egy másik olvasó arról írt, hogy munkatársa azért nem tud dolgozni, mert magatehetetlen édesapját sem a kórház, sem a szociális intézmény nem fogadja. A hozzátartozó táppénzre kényszerült, novemberben pedig mindössze 111 ezer forintból kell megélnie.

Akiket bent tartanak sem feltétlenül járnak jól.

Egy harmadik beszámoló szerint a kistarcsai kórházban egy hatágyas szobába hét beteget zsúfoltak, egyikük meghalt, egy másikat pedig kikötözve tartottak.

A hozzátartozó szerint férje végül saját felelősségére távozott az intézményből.