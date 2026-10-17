Kórházi túlterheltség, hazaküldött betegek, embertelenség – Takács Péter élesen bírálta Hegedűs Zsoltot

„Embertelen »megoldást« választott Hegedűs Zsolt” – írta közösségi oldalán Takács Péter. A Fidesz képviselője, az Orbán-kormány egykori egészségügyi államtitkára felhívta a figyelmet arra, ugyan „nagy arccal” érkezett haza Angliából a Tisza-kormány egészségügyi minisztere, de eddig csak szervezetlenség, kapkodás és be nem váltott ígéretek fűződnek a nevéhez. A kórházak túlterheltségére pedig a miniszter embertelen választ adott, holott szerinte más intézkedésekkel is kezelni lehetne a helyzetet.
Szerinte amíg a tárca teljes apparátusát arra használta Hegedűs, hogy Takács utóbbi négy évnyi emailezését nézesse át, addig az ellátórendszer irányítás nélkül maradt.
Fél év semmittevés pedig az egészségügyben megengedhetetlen!
– jelentette ki, emlékeztetve, a „dilettáns” vezetésnek voltak már komoly jelei:
▪️Rüh- és ágyipoloskainvázió.
▪️A beteg testét kukacok ették.
▪️Az elektromos hálózatot túlterhelték az erőltetett és rosszul átgondolt légkondi-programmal, ezért CT-k és MR-berendezések füstöltek el (Szent János Kórház, Honvédkórház, Győr).
▪️Elmaradt az azonnali 20 százalékos béremelés, az új vezetés pedig nem fizeti ki még a túlórát sem (Szent Imre Kórház).
Betegeket küldenek haza a kórházakból, Hegedűs Zsolt az előző kormányt okolja
Takács Péter szerint ennek a folyamatnak a csúcspontja, hogy összeomlottak a belgyógyászati osztályok Budapesten. Hegedűs az Orbán-kormány okolja, azt mondja, hogy a nővérhiányt ő csak megörökölte, azzal nem tud mit kezdeni.
Valóban? Ápolóhiány eddig is volt, annak ellenére, hogy majdnem húszezerrel több aktív szakdolgozó van most, mint 2010-ben volt. Mi lenne most, ha a mi kormányzati intézkedéseink nélkül ezek is hiányoznának a rendszerből? Ilyen ellátási káosz mégsem alakult ki még a Covid idején sem!
– mutatott rá a képviselő.
Szerinte a miniszter lépése az ügyben morálisan erősen megkérdőjelezhető: Hegedűs ugyanis azt rendelte el, hogy amennyiben túl sok a beteg, akkor ne vegyenek fel újabbakat a kórházak, akik bent fekszenek, azokat meg küldjék haza. Takács Péter szerint több alternatív megoldás is szóba jöhetett volna, úgy fogalmazott:
- ️Lehet, hogy a belgyógyászatok éppen leterheltek, de a többi osztály (például urológia, szemészet) nem. Ilyenkor akár ideiglenes kórházon belüli munkaerő-átcsoportosítással meg lehet oldani a helyzetet.
- Ha a budapesti kórházak ennyire leterheltek, akkor a központi régió többi intézménye be tud segíteni, tehermentesíteni tudja a fővárosi rendszert. Amennyiben a hozzátartozó beleegyezik, Pest megye és a szomszédos vármegyék kórházaiba is lehet szállítani az ápolásra szoruló betegeket.
- A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a kevésbé leterhelt kórházakból a fővárosba irányítsanak át munkaerőt. Természtesen átmeneti időre és jól meg kell fizetni őket – ahogyan mi a Covid alatt csináltuk.
Szóval ezek közül bármelyik jobb megoldás lenne, mint hogy utcára teszi a betegeket, tisztelt Miniszter Úr! Kapkodás, dilettantizmus, ötlettelenség jellemezték eddig is a munkáját, ezekhez jön most már szívtelenség is. Emberséges Magyarországot ígértek, embertelent kaptunk
– zárta bejegyzését a képviselő.
Megrázó történetek
Az Indexhez több olvasói levél is érkezett olyan családoktól, amelyek magatehetetlen, idős hozzátartozóik kórházi ellátásával kapcsolatban szereztek megrázó tapasztalatokat. Egyikük arról írt, hogy 83 éves, demenciával élő apósa egy kórházi kezelés alatt fokozatosan elveszítette önállóságát, majd a család beszámolója szerint annak ellenére sürgették az elbocsátását, hogy otthon nem tudták volna ellátni. Az idős férfi végül egy otthonba került, súlyos felfekvésekkel, majd röviddel később meghalt. A család szerint a halálát feltehetően a felfekvésből kiinduló fertőzés okozhatta. Egy másik levélíró szerint súlyosan beteg édesapját nem vették fel a kórházba, a szociális intézmény pedig azért nem fogadta, mert magatehetetlen volt, így hozzátartozójának kellett gondoskodnia róla, ami a munkáját és megélhetését is veszélybe sodorta.
Egy harmadik beszámoló a kistarcsai kórház belgyógyászati osztályának állapotait mutatta be: a levélíró szerint egy hatágyas kórterembe hét beteget zsúfoltak, a betegek között pedig olyan is volt, aki kikötözve feküdt, és folyamatosan segítségért könyörgött. Az Index megkereste ugyan az Egészségügyi Minisztériumot, de érdemi választ nem kapott.