Kórházi túlterheltség, hazaküldött betegek, embertelenség – Takács Péter élesen bírálta Hegedűs Zsoltot

„Embertelen »megoldást« választott Hegedűs Zsolt” – írta közösségi oldalán Takács Péter. A Fidesz képviselője, az Orbán-kormány egykori egészségügyi államtitkára felhívta a figyelmet arra, ugyan „nagy arccal” érkezett haza Angliából a Tisza-kormány egészségügyi minisztere, de eddig csak szervezetlenség, kapkodás és be nem váltott ígéretek fűződnek a nevéhez. A kórházak túlterheltségére pedig a miniszter embertelen választ adott, holott szerinte más intézkedésekkel is kezelni lehetne a helyzetet.

Takács Péter szerint Hegedűs Zsolt a kórházak túlterheltségére embertelen választ adott, holott szerinte más intézkedésekkel is kezelni lehetne a helyzetet (Forrás: Facebook)

Szerinte amíg a tárca teljes apparátusát arra használta Hegedűs, hogy Takács utóbbi négy évnyi emailezését nézesse át, addig az ellátórendszer irányítás nélkül maradt.

Fél év semmittevés pedig az egészségügyben megengedhetetlen!

– jelentette ki, emlékeztetve, a „dilettáns” vezetésnek voltak már komoly jelei:

▪️Rüh- és ágyipoloskainvázió.

▪️A beteg testét kukacok ették.

▪️Az elektromos hálózatot túlterhelték az erőltetett és rosszul átgondolt légkondi-programmal, ezért CT-k és MR-berendezések füstöltek el (Szent János Kórház, Honvédkórház, Győr).

▪️Elmaradt az azonnali 20 százalékos béremelés, az új vezetés pedig nem fizeti ki még a túlórát sem (Szent Imre Kórház).

Betegeket küldenek haza a kórházakból, Hegedűs Zsolt az előző kormányt okolja

Takács Péter szerint ennek a folyamatnak a csúcspontja, hogy összeomlottak a belgyógyászati osztályok Budapesten. Hegedűs az Orbán-kormány okolja, azt mondja, hogy a nővérhiányt ő csak megörökölte, azzal nem tud mit kezdeni.

Valóban? Ápolóhiány eddig is volt, annak ellenére, hogy majdnem húszezerrel több aktív szakdolgozó van most, mint 2010-ben volt. Mi lenne most, ha a mi kormányzati intézkedéseink nélkül ezek is hiányoznának a rendszerből? Ilyen ellátási káosz mégsem alakult ki még a Covid idején sem!

– mutatott rá a képviselő.

Szerinte a miniszter lépése az ügyben morálisan erősen megkérdőjelezhető: Hegedűs ugyanis azt rendelte el, hogy amennyiben túl sok a beteg, akkor ne vegyenek fel újabbakat a kórházak, akik bent fekszenek, azokat meg küldjék haza. Takács Péter szerint több alternatív megoldás is szóba jöhetett volna, úgy fogalmazott:

️Lehet, hogy a belgyógyászatok éppen leterheltek, de a többi osztály (például urológia, szemészet) nem. Ilyenkor akár ideiglenes kórházon belüli munkaerő-átcsoportosítással meg lehet oldani a helyzetet.

Ha a budapesti kórházak ennyire leterheltek, akkor a központi régió többi intézménye be tud segíteni, tehermentesíteni tudja a fővárosi rendszert. Amennyiben a hozzátartozó beleegyezik, Pest megye és a szomszédos vármegyék kórházaiba is lehet szállítani az ápolásra szoruló betegeket.

A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a kevésbé leterhelt kórházakból a fővárosba irányítsanak át munkaerőt. Természtesen átmeneti időre és jól meg kell fizetni őket – ahogyan mi a Covid alatt csináltuk.

Szóval ezek közül bármelyik jobb megoldás lenne, mint hogy utcára teszi a betegeket, tisztelt Miniszter Úr! Kapkodás, dilettantizmus, ötlettelenség jellemezték eddig is a munkáját, ezekhez jön most már szívtelenség is. Emberséges Magyarországot ígértek, embertelent kaptunk

– zárta bejegyzését a képviselő.