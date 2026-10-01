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kormány

Változik a kormányülések rendje, Kapitány István bejelentette az új menetrendet

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Ezentúl szerdánként felváltva tartanak kormányülést és kabinetüléseket – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. A négy kabinet közül háromnak is tagja, az új működési rendtől pedig gyorsabb és hatékonyabb kormányzati munkát vár.
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Új ülésezési rendre tér át a kormány: egyik héten kormányülést, a következőn kabinetüléseket tartanak szerdánként – közölte Facebook-bejegyzésében Kapitány István. A miniszter szerint a szakterületekre bontott egyeztetéseken célzottabban és a szükséges mélységben tudják megtárgyalni az ügyeket.

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Kapitány István bejelentése alapján a kormány négy kabinetet hozott létre: a Stratégiai, a Gazdasági és költségvetési, a Fejlesztési, valamint a Védelmi kabinetet (Fotó: Facebook/Kapitány István)

Négy kabinet segíti a kormány munkáját

A kormány négy kabinetet hozott létre: a Stratégiai, a Gazdasági és költségvetési, a Fejlesztési, valamint a Védelmi kabinetet. Kapitány István a védelmi kivételével valamennyi testületnek tagja.

A miniszter ezt azzal indokolta, hogy a gazdasági és energetikai kérdések a kormányzati munka minden területét érintik. A beruházások, a hazai vállalkozások versenyképessége és az ország megújuló energiastratégiája kapcsán is szükségesnek tartja a gazdasági szempontok érvényesítését.

A gazdasági szempontoknak mindig ott kell lenniük az asztalon” 

– fogalmazott bejegyzésében.

Kármán András pénzügyminiszter szerdán jelentette be, hogy ő vezeti a Gazdasági és költségvetési kabinetet. 

A testület önálló döntési jogkörrel rendelkezik többek között az adópolitika, az államháztartás, a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, az energia- és klímapolitika, valamint a foglalkoztatás területén.

 Feladatai az iparra, a kereskedelemre, a pénzügyi piacokra és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokra is kiterjednek.

A Fejlesztési kabinet első üléséről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. 

Az általa vezetett fórum az uniós pénzek felhasználásával, az állami beruházásokkal, a turizmussal és a fejlesztésekkel kapcsolatos döntések előkészítésével foglalkozik.

Aggasztó számok érkeztek a magyar gazdaságról, miközben Kapitány István szerint a lakossági és a vállalati bizalom is erősödött

Átrendezték a kabinetek feladatait, korábban is működtek hasonló testületek

A kabinetek működését a Tisza-kormány tagjainak feladat- és hatáskörét szabályozó rendelet rögzíti. Ennek augusztus 31-én megjelent módosítása megtartotta a Stratégiai kabinetet, a Gazdasági kabinetet Gazdasági és költségvetési kabinetté alakította, létrehozta a Fejlesztési kabinetet, a Védelmi tanácsot pedig Védelmi kabinetre nevezte át.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alatt működő Stratégiai kabinethez tartozik egyebek mellett a családpolitika, a közigazgatás, az egészségügy, az uniós ügyek, a felsőoktatás és a köznevelés.

 A helyi önkormányzatokkal, a kultúrával, a nemzetiségpolitikával és a vízgazdálkodással kapcsolatos ügyek szintén a feladatkörébe kerültek.

A Védelmi kabinetet a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója vezeti. Hatásköre többek között a honvédelemre, a közbiztonságra, a terrorizmus elleni küzdelemre és a kiberbiztonságra terjed ki, valamint a polgári hírszerzés és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányítását is érinti.

Kabinetek az Orbán-kormányok alatt is működtek. Az utolsó ciklus stratégiai és gazdasági kabinetje a mostanihoz hasonló feladatokat látott el, a nemzetpolitikai kabinet pedig egyebek mellett az állampolgársági ügyekért és a nemzetpolitikáért felelt. Az akkori Védelmi tanács hatáskörei lényegében megegyeztek a jelenlegi Védelmi kabinetével.

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