Változik a kormányülések rendje, Kapitány István bejelentette az új menetrendet

Új ülésezési rendre tér át a kormány: egyik héten kormányülést, a következőn kabinetüléseket tartanak szerdánként – közölte Facebook-bejegyzésében Kapitány István. A miniszter szerint a szakterületekre bontott egyeztetéseken célzottabban és a szükséges mélységben tudják megtárgyalni az ügyeket.

Kapitány István bejelentése alapján a kormány négy kabinetet hozott létre: a Stratégiai, a Gazdasági és költségvetési, a Fejlesztési, valamint a Védelmi kabinetet (Fotó: Facebook/Kapitány István)

Négy kabinet segíti a kormány munkáját

A kormány négy kabinetet hozott létre: a Stratégiai, a Gazdasági és költségvetési, a Fejlesztési, valamint a Védelmi kabinetet. Kapitány István a védelmi kivételével valamennyi testületnek tagja.

A miniszter ezt azzal indokolta, hogy a gazdasági és energetikai kérdések a kormányzati munka minden területét érintik. A beruházások, a hazai vállalkozások versenyképessége és az ország megújuló energiastratégiája kapcsán is szükségesnek tartja a gazdasági szempontok érvényesítését.

A gazdasági szempontoknak mindig ott kell lenniük az asztalon”

– fogalmazott bejegyzésében.

Kármán András pénzügyminiszter szerdán jelentette be, hogy ő vezeti a Gazdasági és költségvetési kabinetet.

A testület önálló döntési jogkörrel rendelkezik többek között az adópolitika, az államháztartás, a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, az energia- és klímapolitika, valamint a foglalkoztatás területén.

Feladatai az iparra, a kereskedelemre, a pénzügyi piacokra és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokra is kiterjednek.

A Fejlesztési kabinet első üléséről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be.