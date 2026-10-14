„Pici szuverenitás” és kétmilliárd euró – ezt adta fel Magyar Péter kormánya eddig

Magyar Péter kormánya sorban teljesíti Brüsszel politikai zsaroló feltételeit – állapította meg közleményében a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja. A közlemény szerint 2022-ben az Európai Bizottság a politikai zsarolás érdekében kezdeményezte 6,3 milliárd euró uniós támogatásunk zárolását a Magyarországnak járó kohéziós pénzekből.

Magyar Péter minden brüsszeli követelést át tud nyomni a parlamenti többsége által

Fotó: Hatlaczki Balázs

Az Orbán Viktor által kemény tárgyalások során kiharcolt pénzből most Magyar Péter 2,1 milliárd euróról szó nélkül lemondott. Kérdés, hogy a magyar emberek helyett kik kapják meg a több mint kétmilliárd eurót?

– tették fel a kérdést.

LMBTIQ-jogok, tudományos szabadság és migránsok az indokok között

A sajtóközleményben emlékeztettek:

A források felfüggesztésének okai között szerepelnek az LMBTIQ-jogokkal, a tudományos szabadsággal és a menedékjoggal kapcsolatos aggályok. Egy részüket a feltételességi (kondicionalitási) mechanizmus keretében blokkolják. És mindaddig zárolva maradnak, amíg Magyarország nem teljesíti valamennyi szükséges feltételt

– idézte fel az EP-képviselőcsoport sajtóközleménye, hogy tette világossá Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 2024 elején, miért és meddig marad befagyasztva a Magyarországnak jogosan járó 20 milliárd eurós uniós forrás.

Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvényét lazította fel a Tisza-kormány

Azt is kihangsúlyozták, hogy az előző kormány a legszigorúbb gyermekvédelmi törvényt alkotta meg: kitiltották a genderpropagandát az iskolákból és a 2021-ben bevezetett pedofilnyilvántartással segítette a szülőket, hogy ellenőrizzék a gyermekekkel kapcsolatba kerülő embereket. A 2022-es gyermekvédelmi népszavazáson ezekben a kérdésekben 3,6-3,7 millió magyar ember támogatta a Fidesz-KDNP kormány gyermekvédelmi intézkedéseit.

A Fidesz és a KDNP EP-képviselői szerint a Tisza-kormány mindezt brüsszeli utasításra átírta: szabad utat enged a genderpropagandának az iskolákban és a szülők helyett a pedofilok oldalára állt.

Erasmus-ügyben újabb és újabb zsaroló elvárásokat támasztott Brüsszel

Ismert, a “tudományos szabadság” feltételeire hivatkozva zárta ki Brüsszel a magyar diákokat, oktatókat és kutatókat az Erasmus-programból.

Az Orbán-kormány több alkalommal módosította a szabályozást a Bizottság kifogásainak rendezése érdekében, hogy a magyar diákokat, oktatókat, kutatókat ért korlátozások megszűnjenek. Brüsszel azonban újabb és újabb zsaroló elvárásokat támasztott, és a korlátozásokat nem oldotta fel.

A kormányváltást követően viszont Magyar Péterék az összes brüsszeli politikai feltétel teljesítették.