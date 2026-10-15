Magyar Péterék titkolóznak a kormányüléseken elhangzottakról, miközben Orbánékét nyilvánosságra hozzák

A 444 beszámolója szerint a Telex közérdekű adatigényléssel fordult a Miniszterelnökséghez, hogy megismerhesse a Magyar Péter vezette kormány üléseinek összefoglalóit és jegyzőkönyveit. A tárca azonban elutasította a kérelmet, méghozzá egy 2018-as, a kormányzati igazgatásról szóló törvényre hivatkozva:

A Tisza-kormány nem hajlandó nyilvánosságra hozni a saját kormányüléseinek dokumentumait (Fotó: Facebook/Gajdos László)

A jogszabály szerint „a kormány ülései – a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában – nem nyilvánosak.”

A korábbi kormányok dokumentumait közzéteszik, a sajátjukat nem

A helyzet azért vet fel kérdéseket, mert Magyar Péter és kormánya korábban többször hangsúlyozta az átlátható kormányzás fontosságát. Eközben a kabinet sorra hozza nyilvánosságra a Gyurcsány- és Orbán-kormányok korábban titkosított üléseinek összefoglalóit.

A Telex az ellentmondásra is rákérdezett, választ azonban nem kapott.

A beszámoló alapján jelenleg a következő helyzet áll fenn: