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kormányülés

Magyar Péterék titkolóznak a kormányüléseken elhangzottakról, miközben Orbánékét nyilvánosságra hozzák

1 órája
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Elutasította a Miniszterelnökség a Telex közérdekű adatigénylését, amelyben a Magyar-kormány üléseinek dokumentációját kérték ki. Miközben a kabinet korábbi kormányok titkosított feljegyzéseit hozza nyilvánosságra, a saját üléseinek összefoglalói továbbra sem hozzáférhetők.
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kormányülésAlkotmánybíróságközérdekű adatigénylésdokumentumOrbán-kormányminiszterelnökség

A 444 beszámolója szerint a Telex közérdekű adatigényléssel fordult a Miniszterelnökséghez, hogy megismerhesse a Magyar Péter vezette kormány üléseinek összefoglalóit és jegyzőkönyveit. A tárca azonban elutasította a kérelmet, méghozzá egy 2018-as, a kormányzati igazgatásról szóló törvényre hivatkozva: 

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A Tisza-kormány nem hajlandó nyilvánosságra hozni a saját kormányüléseinek dokumentumait (Fotó: Facebook/Gajdos László)

A jogszabály szerint „a kormány ülései – a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában – nem nyilvánosak.”

A korábbi kormányok dokumentumait közzéteszik, a sajátjukat nem

A helyzet azért vet fel kérdéseket, mert Magyar Péter és kormánya korábban többször hangsúlyozta az átlátható kormányzás fontosságát. Eközben a kabinet sorra hozza nyilvánosságra a Gyurcsány- és Orbán-kormányok korábban titkosított üléseinek összefoglalóit.

A Telex az ellentmondásra is rákérdezett, választ azonban nem kapott.

A beszámoló alapján jelenleg a következő helyzet áll fenn:

  • A korábbi kormányülések dokumentumai: a Tisza-kormány több, korábban titkosított összefoglalót nyilvánosságra hozott.
  • A jelenlegi kormányülések dokumentumai: a Miniszterelnökség megtagadta a Telex által kért iratok kiadását.
  • A kormány indoklása: a 2018-as törvény alapján a kormányülések főszabály szerint nem nyilvánosak.
  • A megválaszolatlan kérdés: a kabinet nem közölte, miként kívánja teljesíteni a nagyobb kormányzati átláthatóságra vonatkozó ígéretét.
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Az Alkotmánybíróság korábban már állást foglalt a kormányülések dokumentálásáról

A kormányülések dokumentálásának kérdése nem új keletű. Az első Orbán-kormány 1998-ban megszüntette a szó szerinti jegyzőkönyvezés kötelezettségét, 2010 után pedig ismét eltörölték a hangfelvételek készítésének kötelezettségét.

Az Alkotmánybíróság ugyanakkor már 2006-ban hangsúlyozta, hogy a demokratikus jogállamban az állampolgároknak joguk van megismerni az életüket befolyásoló kormányzati döntések indokait, akár később is.

Magyar Péter egy júliusi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a jelenlegi kormányülésekről hangfelvétel és emlékeztető is készül. Azt azonban továbbra sem tudni, hogy ezeket mikor és milyen feltételekkel ismerheti meg a nyilvánosság.

A Telex szerint a Miniszterelnökség arra sem válaszolt, hogy tervezik-e a vonatkozó jogszabályok módosítását, illetve miként kívánják biztosítani a kampányban megígért nagyobb átláthatóságot.

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