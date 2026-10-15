Magyar Péterék titkolóznak a kormányüléseken elhangzottakról, miközben Orbánékét nyilvánosságra hozzák

A 444 beszámolója szerint a Telex közérdekű adatigényléssel fordult a Miniszterelnökséghez, hogy megismerhesse a Magyar Péter vezette kormány üléseinek összefoglalóit és jegyzőkönyveit. A tárca azonban elutasította a kérelmet, méghozzá egy 2018-as, a kormányzati igazgatásról szóló törvényre hivatkozva:
A jogszabály szerint „a kormány ülései – a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában – nem nyilvánosak.”
A korábbi kormányok dokumentumait közzéteszik, a sajátjukat nem
A helyzet azért vet fel kérdéseket, mert Magyar Péter és kormánya korábban többször hangsúlyozta az átlátható kormányzás fontosságát. Eközben a kabinet sorra hozza nyilvánosságra a Gyurcsány- és Orbán-kormányok korábban titkosított üléseinek összefoglalóit.
A Telex az ellentmondásra is rákérdezett, választ azonban nem kapott.
A beszámoló alapján jelenleg a következő helyzet áll fenn:
- A korábbi kormányülések dokumentumai: a Tisza-kormány több, korábban titkosított összefoglalót nyilvánosságra hozott.
- A jelenlegi kormányülések dokumentumai: a Miniszterelnökség megtagadta a Telex által kért iratok kiadását.
- A kormány indoklása: a 2018-as törvény alapján a kormányülések főszabály szerint nem nyilvánosak.
- A megválaszolatlan kérdés: a kabinet nem közölte, miként kívánja teljesíteni a nagyobb kormányzati átláthatóságra vonatkozó ígéretét.
Az Alkotmánybíróság korábban már állást foglalt a kormányülések dokumentálásáról
A kormányülések dokumentálásának kérdése nem új keletű. Az első Orbán-kormány 1998-ban megszüntette a szó szerinti jegyzőkönyvezés kötelezettségét, 2010 után pedig ismét eltörölték a hangfelvételek készítésének kötelezettségét.
Az Alkotmánybíróság ugyanakkor már 2006-ban hangsúlyozta, hogy a demokratikus jogállamban az állampolgároknak joguk van megismerni az életüket befolyásoló kormányzati döntések indokait, akár később is.
Magyar Péter egy júliusi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a jelenlegi kormányülésekről hangfelvétel és emlékeztető is készül. Azt azonban továbbra sem tudni, hogy ezeket mikor és milyen feltételekkel ismerheti meg a nyilvánosság.
A Telex szerint a Miniszterelnökség arra sem válaszolt, hogy tervezik-e a vonatkozó jogszabályok módosítását, illetve miként kívánják biztosítani a kampányban megígért nagyobb átláthatóságot.