Forsthoffer Ágnes házelnök is részt vett a kihelyezett kormányülésen, a Vidéki prókátor kritizálta a Tiszát

Megmondom őszintén, az én alkotmányjogi felfogásommal nehezen fér össze az Országgyűlés elnökének kormányülésen való részvétele – írta közösségi oldalán a Vidéki prókátor néven elhíresült Fülöp Botond. Az ügyvéd azt követően tette közzé bejegyzését, hogy a hétvégén kihelyezett kormányülést tartottak Erdőbényén, és az itt készült csoportképen Forsthoffer Ágnes házelnök is feltűnik.
Fülöp Botond megjegyezte:
Azt meg különösen furcsállom és az alkotmány szellemével ellentétesnek tartom, ha a kormányülés résztvevőit és meghívottjait mutató csoportképen az Országgyűlés elnöke nem középen, hanem a sor szélén áll.
Mi történt a kihelyezett kormányülésen?
Mint beszámoltunk róla, az erdőbényei kihelyezett kormányülésen többek között a jövő évi költségvetésről és a készülő klímatörvényről tárgyaltak. Magyar Péter tájékoztatása szerint
- a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne
- a külgazdaság fejlesztését,
- az uniós források felhasználását,
- az energiabiztonságot és
- az energiaforrások diverzifikációját, valamint
- az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket
vitatta meg a kormány.
A KözTér arra hívta fel a figyelmet, hogy a miniszterelnök által megosztott csoportképen a kormány feje The Man (MP) feliratú tiszás felsőben látható, melynek karján az egyértelműség kedvéért azt is feltüntették:
Én vagyok Magyar Péter.