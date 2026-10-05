Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas érdeklődés fogadta Szijjártó Pétert a parlamentben, ahol meghallgatja a nemzetbiztonsági bizottság

kormányülés

Forsthoffer Ágnes házelnök is részt vett a kihelyezett kormányülésen, a Vidéki prókátor kritizálta a Tiszát

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A csoportkép szélén szorítottak helyet a házelnöknek – hívta fel a figyelmet a Vidéki prókátor. Fülöp Botond értetlenségének adott hangot, miért vett részt Forsthoffer Ágnes a kihelyezett kormányülésen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kormányülésházelnökForsthoffer Ágnesvidéki prókátorfülöp botondMagyar Péter

Megmondom őszintén, az én alkotmányjogi felfogásommal nehezen fér össze az Országgyűlés elnökének kormányülésen való részvétele – írta közösségi oldalán a Vidéki prókátor néven elhíresült Fülöp Botond. Az ügyvéd azt követően tette közzé bejegyzését, hogy a hétvégén kihelyezett kormányülést tartottak Erdőbényén, és az itt készült csoportképen Forsthoffer Ágnes házelnök is feltűnik.

Kihelyezett kormányülést tartottak hétvégén
Kihelyezett kormányülést tartottak hétvégén (Forrás: Facebook)

Fülöp Botond megjegyezte:

Azt meg különösen furcsállom és az alkotmány szellemével ellentétesnek tartom, ha a kormányülés résztvevőit és meghívottjait mutató csoportképen az Országgyűlés elnöke nem középen, hanem a sor szélén áll.

Mi történt a kihelyezett kormányülésen?

Mint beszámoltunk róla, az erdőbényei kihelyezett kormányülésen többek között a jövő évi költségvetésről és a készülő klímatörvényről tárgyaltak. Magyar Péter tájékoztatása szerint

  • a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne
  • a külgazdaság fejlesztését,
  • az uniós források felhasználását,
  • az energiabiztonságot és
  • az energiaforrások diverzifikációját, valamint
  • az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket

vitatta meg a kormány.

A KözTér arra hívta fel a figyelmet, hogy a miniszterelnök által megosztott csoportképen a kormány feje The Man (MP) feliratú tiszás felsőben látható, melynek karján az egyértelműség kedvéért azt is feltüntették:

Én vagyok Magyar Péter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!