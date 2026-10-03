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kormány

Költségvetés és klímatörvény: ezekről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen

1 órája
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Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája a 2027-es költségvetés - közölte a pénzügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán. Az élő környezetért felelős miniszter szintén Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvényt is.
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kormányköltségvetéstisza

Kármán András hangsúlyozta: a Tisza-kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az Országgyűlésnek. 

Költségvetés és klímatörvény: ezekről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen - A képen: kihelyezett kormányülés Fotó: Facebook/Gajdos László
Költségvetés és klímatörvény: ezekről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen - A képen: kihelyezett kormányülés  Fotó: Facebook/Gajdos László

Hozzátette: erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt.

Emlékeztetett, hogy a héten már bejelentették: a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza-nyugdíjemelés, amelyben 28 ezer 500 forintról 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kisnyugdíjakat. 

Továbbá emelik az árvaellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is

– sorolta, hozzátéve: az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított. A kormánytagok már péntek este megérkeztek Erdőbényére, ahol a hétvégén üléseznek.

Kihelyezett kormányülést tart a Tisza-kormány – fontos ügyek kerülnek napirendre

Az élő környezetért felelős miniszter szintén Facebook-oldalán jelentette be, hogy kihelyezett kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvényt is.

Gajdos László hangsúlyozta, hogy a tervezésbe bevonták a civil szervezeteket is, a tervezet szeptemberi társadalmi egyeztetése is megtörtént.

Az aszály, a vízhiány miatt kiszáradt folyók, tavak lesújtó látványa az utolsó figyelmeztetés, hogy azonnal cselekednünk kell - figyelmeztetett Gajdos László. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását

– írta, hozzátéve: megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon.

A klímatörvény lesz a hazai környezetvédelem „bibliája”, amelyet még ebben az évben az Országgyűlés elé szeretnének tárni

– közölte a miniszter.

 

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