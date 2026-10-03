Költségvetés és klímatörvény: ezekről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen

Kármán András hangsúlyozta: a Tisza-kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az Országgyűlésnek.
Hozzátette: erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt.
Emlékeztetett, hogy a héten már bejelentették: a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza-nyugdíjemelés, amelyben 28 ezer 500 forintról 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kisnyugdíjakat.
Továbbá emelik az árvaellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is
– sorolta, hozzátéve: az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított. A kormánytagok már péntek este megérkeztek Erdőbényére, ahol a hétvégén üléseznek.
Az élő környezetért felelős miniszter szintén Facebook-oldalán jelentette be, hogy kihelyezett kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvényt is.
Gajdos László hangsúlyozta, hogy a tervezésbe bevonták a civil szervezeteket is, a tervezet szeptemberi társadalmi egyeztetése is megtörtént.
Az aszály, a vízhiány miatt kiszáradt folyók, tavak lesújtó látványa az utolsó figyelmeztetés, hogy azonnal cselekednünk kell - figyelmeztetett Gajdos László. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását
– írta, hozzátéve: megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon.
A klímatörvény lesz a hazai környezetvédelem „bibliája”, amelyet még ebben az évben az Országgyűlés elé szeretnének tárni
– közölte a miniszter.