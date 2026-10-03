Kármán András hangsúlyozta: a Tisza-kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az Országgyűlésnek.

Költségvetés és klímatörvény: ezekről is tárgyalnak a kihelyezett kormányülésen - A képen: kihelyezett kormányülés Fotó: Facebook/Gajdos László

Hozzátette: erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt.

Emlékeztetett, hogy a héten már bejelentették: a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza-nyugdíjemelés, amelyben 28 ezer 500 forintról 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kisnyugdíjakat.

Továbbá emelik az árvaellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is

– sorolta, hozzátéve: az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított. A kormánytagok már péntek este megérkeztek Erdőbényére, ahol a hétvégén üléseznek.