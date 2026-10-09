Magyar Péter kiakadt a közmédiára, mert a Kisvárost adják a sajtótájékoztatója helyett – élőben az Origón!

Magyar Péter az utóbbi időszakban ritkábban tartott kormányzati sajtótájékoztatót, inkább a közösségi oldalán kommunikálta a kabinet döntéseit, azonban most újra kiáll a média elé. Ezúttal a sajtó általános kormányzati ügyekben is kérdezheti a a miniszterelnököt és a szintén a helyszínen lévő közlekedési és beruházási minisztert.

Ismét kormányzati sajtótájékoztatón lehet kérdezni Magyar Pétert / Fotó: Ladóczki Balázs

Az eseményt még pénteken jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő, amikor ismertették a bicskei gyermekotthon tevékenységéről szóló minisztériumi jelentést. A Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentést készített a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról. A dokumentumot Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár és a kormányfő ismertette.

Jutalmat kapnak, akik dogoztak Paksnál

A sajtótájékoztatót Magyar Éva nyitotta meg, a miniszterelnöknek adva a szót, aki beszámolt a múlt heti kormányülés döntéseiről. Kezdésnek leszögezte,nem szeretne beleszólni az MTVA működésébe, de kifogásolta, hogy épp a Kisváros című sorozatot megy adásban, és nem közvetítik a sajtótájékoztatót.

Rátért ezután a paksi fenékküszöbre: alacsonyabb a Duna vízhozama Paksnál, mint augusztusban volt, a fenékküszöb nélkül állna az atomerőmű. A leállás havi 50 milliárd forint kiesést okozott volna, a fenékküszöb megépítése így 200 milliárd forintot megspórolt, az ára 6 milliárd forint volt.

Bejelentette, a kormány elismerésben és jutalomban részesíti a paksi fenékküszöbön dolgozó szakembereket: mintegy 1100 ember kap egyhavi juttatást majd október 23-án, a költségvetésnek ez 889 millió forintjába kerül.

Vagyonadó

Ezután rátért a napokban bejelentett adóügyi változásokra. Arról beszélt, ugyan rengeteg lobbi volt a vagyonadó ellen hogy kiskapuk jöjjenek létre, de ezt a kormány nem engedi, megakadályozzák még a vagyonkimentést is. Kiemelte:

a vagyonadó a magánvagyont terheli, nem a cégek vagyonát, az pedig nem igaz, hogy minden magyarnak vagyonbevallást kell készítenie.

A működés kapcsán példaként megemlítette: ha valakinek például egymilliárd forint fölötti vagyona van, az egymilliárd forintot meghaladó részre kell egy százaléknyit fizetni bevallásos alapon, 2027. augusztus 31-ig. A vagyonadóban 15-25 ezer fő lehet érintett, a Pénzügyminisztérium 200 milliárd forintot vár ebből jövőre. Kiemelte, 1,5 százalékos vagyonadó lép életbe 100 milliárd forint felett. Magyar Péter hangsúlyozta azt is, nem lesz visszaható hatály, rugalmas lesz az értékelés – ebben a NAV is segít, és lesz ingatlanértékelési modell is, lehet fizetési haladékot kérni, akár egy éveset is.