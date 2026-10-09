Magyar Péter kiakadt a közmédiára, mert a Kisvárost adják a sajtótájékoztatója helyett – élőben az Origón!

Magyar Péter az utóbbi időszakban ritkábban tartott kormányzati sajtótájékoztatót, inkább a közösségi oldalán kommunikálta a kabinet döntéseit, azonban most újra kiáll a média elé. Ezúttal a sajtó általános kormányzati ügyekben is kérdezheti a a miniszterelnököt és a szintén a helyszínen lévő közlekedési és beruházási minisztert.
Az eseményt még pénteken jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő, amikor ismertették a bicskei gyermekotthon tevékenységéről szóló minisztériumi jelentést. A Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentést készített a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról. A dokumentumot Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár és a kormányfő ismertette.
Jutalmat kapnak, akik dogoztak Paksnál
A sajtótájékoztatót Magyar Éva nyitotta meg, a miniszterelnöknek adva a szót, aki beszámolt a múlt heti kormányülés döntéseiről. Kezdésnek leszögezte,nem szeretne beleszólni az MTVA működésébe, de kifogásolta, hogy épp a Kisváros című sorozatot megy adásban, és nem közvetítik a sajtótájékoztatót.
Rátért ezután a paksi fenékküszöbre: alacsonyabb a Duna vízhozama Paksnál, mint augusztusban volt, a fenékküszöb nélkül állna az atomerőmű. A leállás havi 50 milliárd forint kiesést okozott volna, a fenékküszöb megépítése így 200 milliárd forintot megspórolt, az ára 6 milliárd forint volt.
Bejelentette, a kormány elismerésben és jutalomban részesíti a paksi fenékküszöbön dolgozó szakembereket: mintegy 1100 ember kap egyhavi juttatást majd október 23-án, a költségvetésnek ez 889 millió forintjába kerül.
Vagyonadó
Ezután rátért a napokban bejelentett adóügyi változásokra. Arról beszélt, ugyan rengeteg lobbi volt a vagyonadó ellen hogy kiskapuk jöjjenek létre, de ezt a kormány nem engedi, megakadályozzák még a vagyonkimentést is. Kiemelte:
a vagyonadó a magánvagyont terheli, nem a cégek vagyonát, az pedig nem igaz, hogy minden magyarnak vagyonbevallást kell készítenie.
A működés kapcsán példaként megemlítette: ha valakinek például egymilliárd forint fölötti vagyona van, az egymilliárd forintot meghaladó részre kell egy százaléknyit fizetni bevallásos alapon, 2027. augusztus 31-ig. A vagyonadóban 15-25 ezer fő lehet érintett, a Pénzügyminisztérium 200 milliárd forintot vár ebből jövőre. Kiemelte, 1,5 százalékos vagyonadó lép életbe 100 milliárd forint felett. Magyar Péter hangsúlyozta azt is, nem lesz visszaható hatály, rugalmas lesz az értékelés – ebben a NAV is segít, és lesz ingatlanértékelési modell is, lehet fizetési haladékot kérni, akár egy éveset is.
Katás és ekhós változások
A miniszterelnök a kata változásai kapcsán kiemelte, jelentősen bővülni fog az alanyi kör. Fontos változásnak nevezte, hogy 18-ról 22 millió forintra növelik a bevételi értékhatárt és felemelik az ellátási alapot. A HírTV felé fordulva hangoztatta: ez nem adóemelés, hanem plusz szolgáltatás, juttatás, és ehhez kellett az alapot megemelni. Százezer forint lesz az adóteher a főfoglalkozású kisadózóknál. Röviden kitért az ekhóra is: megszűnik a profi labdarúgók extra támogatása.
Egészségügy
Magyar Péter bejelentéseket tett az egészségügy kapcsán is:
500 milliárd forinttal növelik a jövő évi költségvetés eü-kasszáját
Azzal folytatta, hogy szürkehályog ügyében is pilot program indul a várólista csökkentése érdekében, a plusz munka pedig motiválva lesz, és meg is lesz fizetve. – Nem csak az számít, hogy ki műt többet, hanem az eredményességet, a beteg elégedettségét, a rehabilitáció hosszát is vizsgálni kell – mondta, majd azt ígérte, a kormány változtatni fog azon is, ahogy a műtétre várókkal bánnak: akik legalább egy éve várnak, azokat az egészségügy megkeresi, hogy mi az a lépés, amire a leggyorsabban szükség van. A felszabaduló műtéti időpontok kapcsán pedig hangsúlyozta, jól kell kihasználni: önkéntes tartalék várólistára jelentkezhetnek azok, akik rövid határidővel is tudják vállalni a beavatkozást.
Bejelentések a 2027-es költségvetésről
A kormányfő kitért ezután a jövő évi költségvetésre is. Megjegyezte, a sarokszámon egész hétvégén dolgozni fognak, ugyanis még októberben kész kell lenni a javaslattal, amelyről tájékoztatást ígért. Ezután azt ecsetelte, csődközeli állapotban vették át a kormányzást, ezért a nehéz helyzet ellenére csökkenteni kellett már az idei hiányt is az államcsőd elkerülése érdekében.
Elmondása szerint a kormány 1200 milliárd forintot fogott meg már az idei költségvetésben, nem elvonással. Hangsúlyozta: a közszféra is magán spórol, el kell zárni a közpénzek kiáramlásának útját, de csak hosszútávon várható a helyreállás.
Ahogyan korábban az Origo megírta, a kormány az utóbbi időszakban ritkábban számolt be a sajtó nyilvánossága előtt a kormányzati döntésekről és intézkedésekről. Összefoglaltuk, hogy Magyar Péter kormánya hány kormányszóvivői tájékoztatót tartott, és ezeken hány alkalommal vett részt a miniszterelnök, és válaszolt az újságírók kérdéseire. Emellett arra is rámutattunk, hogy a kormánykritikus média képviselői ritkábban kapnak szót, így például az Origo a Tisza-kormány felállása óta összesen két alkalommal kérdezhetett a miniszterelnöktől.