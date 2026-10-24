Kósa Lajos szerint még rengeteg embert letartóztathatnak Magyar Péterék

Kósa Lajos: Még rengeteg embert el fognak vinni

A fideszes politikus szerint a letartóztatások mögött a kormány politikai érdekei húzódhatnak meg. Úgy véli, Magyar Péteréknek szükségük van valamire, amivel elterelhetik a közvélemény figyelmét a választási ígéretek teljesítésének elmaradásáról és a 2027-es költségvetésről.

Látványpékség”

– fogalmazott Kósa Lajos, majd részletesen is kifejtette álláspontját.

Miután a Tisza-kormány egyetlen ígéretét, a kampányban tett vállalását sem tudta beteljesíteni, így valamivel el kellett terelni a figyelmet erről a kellemetlen tényről. Meg arról, hogy egy katasztrófa az a költségvetés, amit beterjesztenek a parlament elé, így most ez a műsor zajlik.”

– fogalmazott Kósa, aki szerint ráadásul a hatósági intézkedések sora még korántsem ért véget, és további őrizetbe vételekre is számítani lehet.

Még rengeteg embert el fognak vinni. A kérdés az, hogy kit fognak elítélni. Mert ott azért vannak kételyek”

– jelentette ki Kósa Lajos.