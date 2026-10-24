Kósa Lajos szerint még rengeteg embert letartóztathatnak Magyar Péterék

Kósa Lajos, a Fidesz debreceni elnöke az október 23-i hivatalos városi megemlékezésen koszorúzott, majd a Debreciner kérdéseire válaszolt. A lap arról kérdezte a politikust, hogyan értékeli, hogy a korábbi Orbán-kormányok három miniszterét is őrizetbe vették vagy letartóztatták, illetve politikai foglyoknak tartja-e őket. Kósa válaszában élesen bírálta a Tisza-kormányt, és kétségbe vonta, hogy a látványos hatósági intézkedéseket tényleges elítélések követik majd.
Kósa Lajos: Még rengeteg embert el fognak vinni
A fideszes politikus szerint a letartóztatások mögött a kormány politikai érdekei húzódhatnak meg. Úgy véli, Magyar Péteréknek szükségük van valamire, amivel elterelhetik a közvélemény figyelmét a választási ígéretek teljesítésének elmaradásáról és a 2027-es költségvetésről.
Látványpékség”
– fogalmazott Kósa Lajos, majd részletesen is kifejtette álláspontját.
Miután a Tisza-kormány egyetlen ígéretét, a kampányban tett vállalását sem tudta beteljesíteni, így valamivel el kellett terelni a figyelmet erről a kellemetlen tényről. Meg arról, hogy egy katasztrófa az a költségvetés, amit beterjesztenek a parlament elé, így most ez a műsor zajlik.”
– fogalmazott Kósa, aki szerint ráadásul a hatósági intézkedések sora még korántsem ért véget, és további őrizetbe vételekre is számítani lehet.
Még rengeteg embert el fognak vinni. A kérdés az, hogy kit fognak elítélni. Mert ott azért vannak kételyek”
– jelentette ki Kósa Lajos.