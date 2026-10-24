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kósa lajos

Kósa Lajos szerint még rengeteg embert letartóztathatnak Magyar Péterék

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Kósa Lajos szerint politikai figyelemelterelés állhat a korábbi Orbán-kormányok minisztereit érintő letartóztatások mögött. A fideszes politikus a Debrecinernek arról beszélt, hogy a Tisza-kormány így próbálhatja elterelni a figyelmet a be nem tartott választási ígéretekről és a szerinte katasztrofális költségvetésről. Kósa Lajos látványpékségnek nevezte a most zajló folyamatokat.
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Kósa Lajos, a Fidesz debreceni elnöke az október 23-i hivatalos városi megemlékezésen koszorúzott, majd a Debreciner kérdéseire válaszolt. A lap arról kérdezte a politikust, hogyan értékeli, hogy a korábbi Orbán-kormányok három miniszterét is őrizetbe vették vagy letartóztatták, illetve politikai foglyoknak tartja-e őket. Kósa válaszában élesen bírálta a Tisza-kormányt, és kétségbe vonta, hogy a látványos hatósági intézkedéseket tényleges elítélések követik majd.

Kósa Lajos
Kósa Lajos szerint nem kérdés, hogy lesznek még letartóztatások (Fotó: Facebook/Kósa Lajos)
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Kósa Lajos: Még rengeteg embert el fognak vinni

A fideszes politikus szerint a letartóztatások mögött a kormány politikai érdekei húzódhatnak meg. Úgy véli, Magyar Péteréknek szükségük van valamire, amivel elterelhetik a közvélemény figyelmét a választási ígéretek teljesítésének elmaradásáról és a 2027-es költségvetésről.

Látványpékség”

 – fogalmazott Kósa Lajos, majd részletesen is kifejtette álláspontját.

Miután a Tisza-kormány egyetlen ígéretét, a kampányban tett vállalását sem tudta beteljesíteni, így valamivel el kellett terelni a figyelmet erről a kellemetlen tényről. Meg arról, hogy egy katasztrófa az a költségvetés, amit beterjesztenek a parlament elé, így most ez a műsor zajlik.”

– fogalmazott Kósa, aki szerint ráadásul a hatósági intézkedések sora még korántsem ért véget, és további őrizetbe vételekre is számítani lehet.

Még rengeteg embert el fognak vinni. A kérdés az, hogy kit fognak elítélni. Mert ott azért vannak kételyek”

 – jelentette ki Kósa Lajos.

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