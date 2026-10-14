„Agresszív zsarnoknak tűnik” – súlyos vádakat fogalmazott meg Kovács Gergellyel szemben volt helyettese

Vadász Gábor júliusban mondott le a XII. kerület alpolgármesteri tisztségéről, döntését pedig a Kovács Gergellyel kialakult konfliktusával indokolta. A volt alpolgármester egy, a Népszabadságnak adott interjúban arról beszélt, hogy a polgármesterrel mára gyakorlatilag megszűnt a kapcsolata, miközben szerinte a hivatali munkáját is akadályozták. Vadász a kerület működését, az önkormányzati átvilágítás eredményeit és a közbeszerzéseket is bírálta.

Vadász Gábor súlyos vádakat fogalmazott meg Kovács Gergellyel szemben (Fotó: Facebook/Vadász Gábor)

Kovács Gergely és Vadász Gábor között több súlyos vita is kialakult

Vadász Gábor szerint a konfliktus akkor kezdődött, amikor kritikát fogalmazott meg a polgármester döntéseivel kapcsolatban, és több kérdésben – köztük az óvodabezárások ügyében – nem értett vele egyet. Állítása szerint

Kovács Gergely trágár üzeneteket is küldött neki, amelyekből korábban a közösségi oldalán részleteket tett közzé.

A volt alpolgármester szerint azonban nem önmagában a durva hangnem a legfontosabb, hanem az, hogy egy vezető a munkatársának részletesen leírja, miként lehetetleníti el és szabotálja a munkáját. Vadász hangsúlyozta, hogy képviselőként a választóinak tartozik felelősséggel, ezért a saját meggyőződése szerint szavazhat akkor is, ha azzal a polgármester nem ért egyet.

Szerinte Kovács Gergely éppen azért akadályozta alpolgármesteri munkáját, mert képviselőként önálló álláspontot képviselt. Úgy fogalmazott, hogy a fontos döntésekből egyre inkább kihagyták, a projektjei elakadtak, és a hivatali vezetőktől sem kapta meg a szükséges válaszokat.

Vadász példaként említette, hogy egy vezető beosztású

hivatalnoktól hónapokon keresztül próbált állásfoglalást kérni, de állítása szerint négy azonos megkeresésére sem érkezett válasz.

A költségvetési ügyekben is háttérbe szorítva érezte magát: elmondása szerint a polgármester rendszeresen egyeztetett a költségvetési tanácsadóval, ő azonban ezeken az alkalmakon alig vett részt.

A szakmai egyeztetések a volt alpolgármester szerint a februári üzenetváltásokat követően szinte teljesen megszűntek. Felidézte, hogy egy megbeszélésen még a konfliktus rendezésének szükségességéről beszéltek, két nappal később azonban Kovács Gergely már egy Facebook-bejegyzésben a Momentum és a Fidesz közötti koalícióról írt.

Vadász úgy vélte, a polgármester viselkedése kiszámíthatatlan volt, és az irodavezetői értekezleteken is rendszeresen tartott attól, hogy nyilvánosan konfliktusba kerül vele. A polgármestert korábban jókedvű, humoros embernek tartotta, most viszont saját megfogalmazása szerint „agresszív zsarnoknak” látja.

Vadász Gábor szerint az átvilágítás leállítása után rendült meg a bizalom

A volt alpolgármester nemcsak személyes konfliktusairól beszélt, hanem a kerület irányítását is bírálta. Azt mondta, a jelenlegi működést nem érzi lényegesen jobbnak az előző ciklushoz képest, amikor még ellenzéki képviselőként dolgozott. Akkor azt kifogásolta, hogy a lakossági problémákra gyakran hónapokig nem kapott érdemi választ az önkormányzattól.