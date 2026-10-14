„Agresszív zsarnoknak tűnik” – súlyos vádakat fogalmazott meg Kovács Gergellyel szemben volt helyettese

Vadász Gábor júliusban mondott le a XII. kerület alpolgármesteri tisztségéről, döntését pedig a Kovács Gergellyel kialakult konfliktusával indokolta. A volt alpolgármester egy, a Népszabadságnak adott interjúban arról beszélt, hogy a polgármesterrel mára gyakorlatilag megszűnt a kapcsolata, miközben szerinte a hivatali munkáját is akadályozták. Vadász a kerület működését, az önkormányzati átvilágítás eredményeit és a közbeszerzéseket is bírálta.
Kovács Gergely és Vadász Gábor között több súlyos vita is kialakult
Vadász Gábor szerint a konfliktus akkor kezdődött, amikor kritikát fogalmazott meg a polgármester döntéseivel kapcsolatban, és több kérdésben – köztük az óvodabezárások ügyében – nem értett vele egyet. Állítása szerint
Kovács Gergely trágár üzeneteket is küldött neki, amelyekből korábban a közösségi oldalán részleteket tett közzé.
A volt alpolgármester szerint azonban nem önmagában a durva hangnem a legfontosabb, hanem az, hogy egy vezető a munkatársának részletesen leírja, miként lehetetleníti el és szabotálja a munkáját. Vadász hangsúlyozta, hogy képviselőként a választóinak tartozik felelősséggel, ezért a saját meggyőződése szerint szavazhat akkor is, ha azzal a polgármester nem ért egyet.
Szerinte Kovács Gergely éppen azért akadályozta alpolgármesteri munkáját, mert képviselőként önálló álláspontot képviselt. Úgy fogalmazott, hogy a fontos döntésekből egyre inkább kihagyták, a projektjei elakadtak, és a hivatali vezetőktől sem kapta meg a szükséges válaszokat.
Vadász példaként említette, hogy egy vezető beosztású
hivatalnoktól hónapokon keresztül próbált állásfoglalást kérni, de állítása szerint négy azonos megkeresésére sem érkezett válasz.
A költségvetési ügyekben is háttérbe szorítva érezte magát: elmondása szerint a polgármester rendszeresen egyeztetett a költségvetési tanácsadóval, ő azonban ezeken az alkalmakon alig vett részt.
A szakmai egyeztetések a volt alpolgármester szerint a februári üzenetváltásokat követően szinte teljesen megszűntek. Felidézte, hogy egy megbeszélésen még a konfliktus rendezésének szükségességéről beszéltek, két nappal később azonban Kovács Gergely már egy Facebook-bejegyzésben a Momentum és a Fidesz közötti koalícióról írt.
Vadász úgy vélte, a polgármester viselkedése kiszámíthatatlan volt, és az irodavezetői értekezleteken is rendszeresen tartott attól, hogy nyilvánosan konfliktusba kerül vele. A polgármestert korábban jókedvű, humoros embernek tartotta, most viszont saját megfogalmazása szerint „agresszív zsarnoknak” látja.
Vadász Gábor szerint az átvilágítás leállítása után rendült meg a bizalom
A volt alpolgármester nemcsak személyes konfliktusairól beszélt, hanem a kerület irányítását is bírálta. Azt mondta, a jelenlegi működést nem érzi lényegesen jobbnak az előző ciklushoz képest, amikor még ellenzéki képviselőként dolgozott. Akkor azt kifogásolta, hogy a lakossági problémákra gyakran hónapokig nem kapott érdemi választ az önkormányzattól.
Vadász szerint azt várta, hogy vezetői pozícióba kerülve a kerület vezetése az ellenzéki képviselők munkáját is megfelelően támogatja majd. Állítása szerint azonban továbbra is korlátozott az információkhoz való hozzáférés, és a képviselőktől olykor úgy várnak el döntéseket, hogy nem ismerhetik meg azok szakmai hátterét. Példaként a költségvetés módosításáról szóló vitát említette.
Elmondása szerint a képviselőknek olyan, akár 400 millió forintos fejlesztésekről kellett volna szavazniuk, amelyeknek csupán a megnevezését ismerték, a részletes szakmai és műszaki tartalmát azonban nem.
A volt alpolgármester úgy vélte, a bizalom 2025 februárjának végén rendült meg igazán, amikor
Kovács Gergely leállította az átvilágítási megbízott munkáját.
Vadász szerint ez különösen problematikus volt, hiszen az önkormányzati átvilágítás a Kutyapárt egyik fontos választási ígérete volt. A polgármester javaslatára később a Transparency International is vizsgálódott, és májusban jelentést készített a feltárt visszásságokról. Vadász ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a szervezet szerződése csak meghatározott ügyek vizsgálatára terjedt ki, és a vizsgálandó témákat a polgármester jelölte ki.
A volt alpolgármester szerint a négy kijelölt ügy közül háromban már korábban is születtek elmarasztaló döntések a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről. Bár elismerte, hogy a Transparency International további információkat is feltárt, úgy vélte, a vizsgálat nem jelentette a korábban megkezdett átvilágítási munka folytatását.
Vadász szerint az átvilágítás korábbi vezetője, Balla Judit több nagyberuházással és a kerületi ingatlangazdálkodással foglalkozott, de a munkáját leállították. Állítása szerint ezekben az ügyekben azóta sem történt érdemi előrelépés. A Hegyvidéki Egészségügyi Központ ügyében ugyanakkor feljelentés született, de a volt alpolgármester szerint erre is csak hónapokkal azután került sor, hogy az ügy a polgármester elé került.
A közbeszerzések és a Momentum jövője is szóba került
Vadász Gábor a folyamatban lévő közbeszerzésekkel kapcsolatban is felvetett kérdéseket.
Elmondása szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság elmarasztalta a kerület városüzemeltetési cégét, miután több mint tíz, egyenként 19 millió forint értékű szerződést kötöttek zöldfenntartási feladatokra. Ezt gyanúsnak vagy legalábbis figyelemre méltónak nevezte.
A volt alpolgármester ugyanakkor elismerte, hogy 2024 óta az önkormányzat több közbeszerzésen kedvezőbb árakat ért el. Hozzátette azonban, hogy az alacsonyabb árakkal olykor a szolgáltatások minőségének romlása is együtt járhat.
Az interjú végén Vadász a Momentum politikai kilátásairól is beszélt. A párt tagjaként úgy vélte, hogy a szervezetnek a 2026-os országgyűlési választásokon való távolmaradása ellenére is lehet jövője, és szükség van egy liberális alternatívára. Szerinte a Momentum a vidéki nagyvárosokban is képes lehet megerősödni, ha önálló politikai arculatot alakít ki, és helyi aktivistákkal folytat kampányt.
Vadász hangsúlyozta, hogy a pártnak nem kell minden intézkedést támogatnia, amelyet a Tisza-kormány hoz, hanem saját értékeit kell képviselnie.
Úgy vélte, a Momentum új vezetésének időt kell adni, mielőtt megítélik, milyen irányba indul el a szervezet.