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tiszteletdíj

Forsthoffer Ágnes visszafizeti Jakab Péternek és Tordai Bencének, amivel Kövér László megbüntette őket

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A házelnök figyelembe vette a strasbourgi bíróság korábbi döntéseit. Így megállapodással zárultak a Kövér László korábbi házelnök által kiszabott, többmilliós parlamenti pénzbüntetések miatt indított strasbourgi eljárások.
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tiszteletdíjForsthoffer ÁgnesTordai BenceOrszággyűléslevonásKövér LászlóJakab PéterEmberi Jogok Európai Bírósága

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) csütörtökön közzétett határozataiban jóváhagyta a Tordai Bence és Jakab Péter által Magyarország ellen indított perek békés rendezését – számolt be Forsthoffer Ágnes házelnök a közösségi oldalán. A tiszás politikus emlékeztetett: június 29-én maga kezdeményezte az eljárások lezárását, figyelembe véve a strasbourgi bíróság korábbi, hasonló ügyekben hozott döntéseit. A megállapodás értelmében Magyarország megtéríti a Kövér László által korábban kiszabott parlamenti pénzbüntetéseket, elkerülve ezzel a további perköltségeket.

Forsthoffer Ágnes visszafizeti Jakab Péternek és Tordai Bencének, amivel Kövér László megbüntette őket
Forsthoffer Ágnes visszafizeti Jakab Péternek és Tordai Bencének, amivel Kövér László megbüntette őket (Fotó: Pólya-Pető Dávid)

Kövér László 18 millió forintra büntette Tordai Bencét és Jakab Pétert

A két ügy hátterében 2021-es parlamenti események állnak:

  • Tordai Bence 2021. március 1-jén mobiltelefonjával videózta, kérdésekkel követte és megpróbálta megállítani Varga Mihály akkori pénzügyminisztert. Emiatt Kövér László 8 233 440 forintos tiszteletdíj-levonást szabott ki rá.
  • Jakab Péter 2021. május 17-i parlamenti felszólalásában használta a „ficsúrok” kifejezést, amiért 9 686 400 forintos büntetést kapott.

A két képviselőnek így összesen 17 919 840 forintot térít meg az állam.

„Minden rendben megy tovább!” – Forsthoffer Ágnes tisztázta a Parlament lezárása körüli félreértéseket

Törvénymódosítás is jöhet a parlamenti pénzbüntetések miatt

Forsthoffer Ágnes bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a képviselők anyagi függetlensége fontos garanciája a külső befolyástól mentes parlamenti munkának. Álláspontja szerint a korábban alkalmazott, többmilliós tiszteletdíj-levonások aránytalanok voltak.

Ilyen mértékű tiszteletdíj-elvonások veszélyeztetik egy képviselő megélhetését, és meglátásom szerint rendkívül túlzók is

– fogalmazott a házelnök. Forsthoffer Ágnes szerint a két per lezárása egy korábbi parlamenti fegyelmezési gyakorlat végét is jelenti. Egyúttal jelezte, hogy tervezik az Országgyűlésről szóló törvény módosítását, mivel a jelenlegi szabályozás olyan magas minimális tiszteletdíj-levonásokat ír elő, amelyek álláspontja szerint az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt sem védhetők.

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