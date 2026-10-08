Forsthoffer Ágnes visszafizeti Jakab Péternek és Tordai Bencének, amivel Kövér László megbüntette őket

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) csütörtökön közzétett határozataiban jóváhagyta a Tordai Bence és Jakab Péter által Magyarország ellen indított perek békés rendezését – számolt be Forsthoffer Ágnes házelnök a közösségi oldalán. A tiszás politikus emlékeztetett: június 29-én maga kezdeményezte az eljárások lezárását, figyelembe véve a strasbourgi bíróság korábbi, hasonló ügyekben hozott döntéseit. A megállapodás értelmében Magyarország megtéríti a Kövér László által korábban kiszabott parlamenti pénzbüntetéseket, elkerülve ezzel a további perköltségeket.
Kövér László 18 millió forintra büntette Tordai Bencét és Jakab Pétert
A két ügy hátterében 2021-es parlamenti események állnak:
- Tordai Bence 2021. március 1-jén mobiltelefonjával videózta, kérdésekkel követte és megpróbálta megállítani Varga Mihály akkori pénzügyminisztert. Emiatt Kövér László 8 233 440 forintos tiszteletdíj-levonást szabott ki rá.
- Jakab Péter 2021. május 17-i parlamenti felszólalásában használta a „ficsúrok” kifejezést, amiért 9 686 400 forintos büntetést kapott.
A két képviselőnek így összesen 17 919 840 forintot térít meg az állam.
Törvénymódosítás is jöhet a parlamenti pénzbüntetések miatt
Forsthoffer Ágnes bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a képviselők anyagi függetlensége fontos garanciája a külső befolyástól mentes parlamenti munkának. Álláspontja szerint a korábban alkalmazott, többmilliós tiszteletdíj-levonások aránytalanok voltak.
Ilyen mértékű tiszteletdíj-elvonások veszélyeztetik egy képviselő megélhetését, és meglátásom szerint rendkívül túlzók is
– fogalmazott a házelnök. Forsthoffer Ágnes szerint a két per lezárása egy korábbi parlamenti fegyelmezési gyakorlat végét is jelenti. Egyúttal jelezte, hogy tervezik az Országgyűlésről szóló törvény módosítását, mivel a jelenlegi szabályozás olyan magas minimális tiszteletdíj-levonásokat ír elő, amelyek álláspontja szerint az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt sem védhetők.