Forsthoffer Ágnes visszafizeti Jakab Péternek és Tordai Bencének, amivel Kövér László megbüntette őket

Törvénymódosítás is jöhet a parlamenti pénzbüntetések miatt

Forsthoffer Ágnes bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a képviselők anyagi függetlensége fontos garanciája a külső befolyástól mentes parlamenti munkának. Álláspontja szerint a korábban alkalmazott, többmilliós tiszteletdíj-levonások aránytalanok voltak.

Ilyen mértékű tiszteletdíj-elvonások veszélyeztetik egy képviselő megélhetését, és meglátásom szerint rendkívül túlzók is

– fogalmazott a házelnök. Forsthoffer Ágnes szerint a két per lezárása egy korábbi parlamenti fegyelmezési gyakorlat végét is jelenti. Egyúttal jelezte, hogy tervezik az Országgyűlésről szóló törvény módosítását, mivel a jelenlegi szabályozás olyan magas minimális tiszteletdíj-levonásokat ír elő, amelyek álláspontja szerint az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt sem védhetők.