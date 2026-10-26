Karácsony Gergely fontos problémákat ismert fel, pontokba is szedte őket

Karácsony Gergely mára összehívta a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége közgyűlését, ahol a kerületi polgármesterekkel közösen átbeszélték a város előtt álló legfontosabb ügyeket – jelentette be a főpolgármester a közösségi oldalán. A városvezető hangsúlyozta, hogy kiindulópontja az, hogy az önkormányzatok a polgárokért vannak, így azokkal a problémákkal akar foglalkozni, amelyek Budapest polgárait zavarják. Emellett ígéretet tett ezen problémák megoldásához szükséges források megteremtésére.

A főpolgármester is felismerte, hogy Budapesten közbiztonsági problémák vannak Fotó: Hatlaczki Balázs

A főpolgármester felismerte a budapesti közbiztonsági és köztisztasági krízist

A bejegyzés alapján a főpolgármester most felismerte azt, ami Budapest lakói számára már régóta a mindennapi valóságot jelenti, ugyanis Karácsony Gergely szerint is

az egyik legégetőbb kérdés jelenleg az a szociális krízis, ami részben közbiztonsági, részben köztisztasági problémaként jelenik meg Budapest közterületein.

A városvezető erre azt javasolja, hogy a kerületek és a főváros közösen a város iparűzésiadó-bevételének 1 százalékát kifejezetten a szociális krízis mérséklésére, a közterületi hajléktalanság és drogfogyasztás visszaszorítására fordítsák. „Az 1 százalék nem sok, de még így is a sokszorosa annak, amit jelenleg erre a célra fordítani tud a város” – vélekedett.

A főváros útjai is felújításra szorulnak

Másodikként Karácsony Gergely a „a fővárosi utak katasztrofális állapotát” említette, ami saját elmondása szerint is már nemcsak az autós, de a közösségi és a kerékpáros közlekedés biztonságát is veszélyezteti. Meglátása szerint a parkolási bevételek elenyésző részét fordítja a város az utak felújítására. Sőt, a parkolási bevételek több mint felét elviszi az üzemeltetés költsége a 13 kerület által párhuzamosan működtetett, átláthatatlan rendszerben – vélekedett.

Azt azonban nem fejtette ki, hogy számos rossz állapotú és különösen frekventált út a főváros, és nem a kerületek fenntartásában van, így azok, még ha szerették volna sem újíthatták volna fel őket a parkolásból befolyó pénzekből.

A helyzet megoldására Budapest első embere azt javasolja, hogy „legyen egy egységes, átlátható, a bevett modern parkolás-ellenőrzési technikákat használó, sokkal olcsóbban működő parkolási rendszer. Az így megnövelt nyereség teljes egészét pedig fordítsuk az utak felújítására”. A főváros és a kerületek pedig az ellátandó útfelújítási feladatokkal nagyjából arányosan, 60–40 százalék arányban osztozzanak a bevételeken. Ehhez jön még hozzá a Budapest által megszerzett 27 milliárd forintos „Egészséges utcák” EU-s keret, amit szintén a kerületek kapnak a kerületi utak zöld szemléletű megújításához – tette hozzá.