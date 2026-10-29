Egyre súlyosabb állapotban van a közbiztonság állapota Budapesten: belső kerületekben mindennapossá vált a bűnözés és a kábítószer fogyasztás, a gyakori a kerékpár- és rollerlopások, a társasházi betörések, valamint a közterületi garázdaságok is. A Fidesz fővárosi frakciója már korábban felhívta a figyelmet a problémára, a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülésén közbiztonsági vészhelyzet kihirdetését kezdeményezte. A Tisza Párt és a Podmaniczky Mozgalom képviselői azonban összefogva, Karácsony Gergellyel az élen, lesöpörték az ötletet az asztalról.
A főpolgármester álláspontja szerint azért túlzás a közbiztonsági vészhelyzet kihirdetése, mert a probléma jellege szociális természetű. A lakosság azonban nem egészen így gondolja: Józsefvárosban már odáig fajult a helyzet, hogy a helyiek egy több száz fős tüntetést tartottak a Horváth Mihály téren.
Azt szeretnénk, hogy nyomatékot adjunk a hangunknak, és elmondjuk: nem pusztán a szubjektív biztonságérzetünk sérült, ahogyan azt sok szakértői hozzászólásban hallhatjuk, hanem valós, objektíven érzékelhető problémákról van szó
– jelentette ki beszédében az egyik főszervező, Erős Marcell Dávid informatikus.
Tüneti kezelések
Pikó András, a kerület polgármestere is lépésre kényszerült. Bejelentette, hogy megállapodást kötött a VIII. kerületi rendőrkapitánysággal, miszerint november végéig egy rendőrből és egy rendészből álló páros járőrözik a Blaha Lujza téren, naponta két-két fővel.
Hiába romlik azonban folyamatosan a helyzet, Karácsony Gergely úgy tűnik továbbra sem hajlandó fővárosi szinten közbiztonsági lépéseket tenni az ügyben. Ehelyett a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének ülése előtt közösségi oldalán arról írt, hogy a testületnek javasolni fogja, hogy a kerületek és a főváros közösen a város iparűzésiadó-bevételének 1 százalékát kifejezetten a „szociális krízis” mérséklésére, a közterületi hajléktalanság és drogfogyasztás visszaszorítására fordítsák. „Az 1 százalék nem sok, de még így is a sokszorosa annak, amit jelenleg erre a célra fordítani tud a város” – tette hozzá.
Ismét a közgyűlés elé kerül közbiztonsági vészhelyzet kihirdetése
A Fidesz-frakció tartott egy háttérbeszélgetést az októberi közgyűlés előtt amelyen leszögezték: ismét kérni fogják a közbiztonsági vészhelyzet kihirdetését. A főpolgármester javaslatáról Gulyás Gergely Kristóf, a párt frakcióvezető-helyettese lapunknak úgy vélekedett, Karácsony Gergely narratívája nem más, mint egy hamis dilemma. Mint mondta, a közbiztonságnak ugyan vannak szociális vonatkozásai is, az erőszakos bűncselekményekkel szemben azonban a hatóságoknak kell fellépniük.
Nincs elfogadható indok arra, hogy bárki erőszakos bűncselekményt kövessen el, a problémát nem lehet pusztán szociális kérdésként kezelni
– szögezte le.
Szerinte Karácsony Gergely javaslata ismét arról szól, hogy a kerületek pénzügyi mozgásterét szűkítve a főváros felé tereljék a forrásokat, miközben a főváros szociális intézményeket üzemeltet a hajléktalanok számára.
Ezeket természetesen finanszírozni kell. A finanszírozást azonban nem a kerületek kárára kell megteremteni, hanem a kormányzattól kell követelni. Erről szól az a javaslat is, amelyet az előző kormány tett, és amelynek megvalósítását mi is számon kérjük az új kormányon: rendbe kell tenni a kötelező feladatok finanszírozását
– mondta.
A képviselő úgy véli, ha Budapest megkapná a hajléktalanellátásra szánt, illetve az erre a célra elkülönített forrásokat a kormányzattól, akkor lehetne fejleszteni az ellátást. – A főpolgármester javaslata azonban Budapesten nem alkalmas a probléma megoldására – húzta alá.
A rendőri jelenlét elengedhetetlen
Felhívta a figyelmet arra is, hogy a fővárosban a társasházaknak már magánbiztonsági szolgáltatókat kell megbízniuk azért, hogy megakadályozzák az otthonaikba történő betöréseket. Szerinte ez is azt mutatja, hogy a közbiztonság helyreállításához határozott rendészeti fellépésre van szükség. Hozzátette: a szociális, pszichiátriai és addiktológiai ellátás fejlesztésének is megvan a maga szerepe, de ez nem helyettesítheti a bűncselekmények elkövetőivel szembeni hatósági intézkedéseket.
Gulyás Gergely Kristóf szerint
a rendőri jelenlét megerősítése szintén elengedhetetlen.
Pikó András polgármester intézkedése kapcsán emlékeztetett arra, hogy 2019 előtt általános gyakorlat volt Budapesten, hogy a rendőrök és a rendészek közösen tartották fenn a rendet a nagyobb közterületeken. Úgy véli, ezt a gyakorlatot ismét meg kellene honosítani, ehhez azonban a rendőrök anyagi megbecsülését is javítani kellene.
A képviselő szerint
jelenleg nincs elegendő szolgálatot teljesítő járőr Budapesten, a rendőri szakma presztízsét pedig nem állítja helyre a szerinte elégtelen béremelés és a fegyverpénz elvétele.
Úgy látja, a főpolgármester által javasolt, az iparűzésiadó-bevételek 1 százalékából finanszírozott szociális program önmagában nem alkalmas a közbiztonsági problémák megoldására.
A Fidesz ezért az október 30-i Fővárosi Közgyűlésre átfogó javaslatcsomaggal készül. Gulyás Gergely Kristóf tájékoztatása szerint ennek keretében kezdeményezik ismét a közbiztonsági vészhelyzet kihirdetését, emellett az aluljárók lezárására és a rendészeti fellépés erősítésére vonatkozó javaslatokat is benyújtanak. A Fidesz-frakció célja, hogy a korábban elutasított intézkedések is napirendre kerüljenek, és a közgyűlés érdemi lépéseket tegyen a fővárosi közbiztonság javítására.