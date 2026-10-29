Egyre súlyosabb állapotban van a közbiztonság állapota Budapesten: belső kerületekben mindennapossá vált a bűnözés és a kábítószer fogyasztás, a gyakori a kerékpár- és rollerlopások, a társasházi betörések, valamint a közterületi garázdaságok is. A Fidesz fővárosi frakciója már korábban felhívta a figyelmet a problémára, a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülésén közbiztonsági vészhelyzet kihirdetését kezdeményezte. A Tisza Párt és a Podmaniczky Mozgalom képviselői azonban összefogva, Karácsony Gergellyel az élen, lesöpörték az ötletet az asztalról.

A Fővárosi Közgyűlés lesöpörte az asztalról a Fidesz-frakció közbiztonsági vészhelyzetet kérő javaslatát (Fotó: Ladóczki Balázs)

A főpolgármester álláspontja szerint azért túlzás a közbiztonsági vészhelyzet kihirdetése, mert a probléma jellege szociális természetű. A lakosság azonban nem egészen így gondolja: Józsefvárosban már odáig fajult a helyzet, hogy a helyiek egy több száz fős tüntetést tartottak a Horváth Mihály téren.

Azt szeretnénk, hogy nyomatékot adjunk a hangunknak, és elmondjuk: nem pusztán a szubjektív biztonságérzetünk sérült, ahogyan azt sok szakértői hozzászólásban hallhatjuk, hanem valós, objektíven érzékelhető problémákról van szó

– jelentette ki beszédében az egyik főszervező, Erős Marcell Dávid informatikus.

Tüneti kezelések

Pikó András, a kerület polgármestere is lépésre kényszerült. Bejelentette, hogy megállapodást kötött a VIII. kerületi rendőrkapitánysággal, miszerint november végéig egy rendőrből és egy rendészből álló páros járőrözik a Blaha Lujza téren, naponta két-két fővel.

Pikó András bejelentette: fokozzák a járőri jelenlétet a Blaha Lujza téren a jobb közbiztonság érdekében (Fotó: BRFK)

Hiába romlik azonban folyamatosan a helyzet, Karácsony Gergely úgy tűnik továbbra sem hajlandó fővárosi szinten közbiztonsági lépéseket tenni az ügyben. Ehelyett a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének ülése előtt közösségi oldalán arról írt, hogy a testületnek javasolni fogja, hogy a kerületek és a főváros közösen a város iparűzésiadó-bevételének 1 százalékát kifejezetten a „szociális krízis” mérséklésére, a közterületi hajléktalanság és drogfogyasztás visszaszorítására fordítsák. „Az 1 százalék nem sok, de még így is a sokszorosa annak, amit jelenleg erre a célra fordítani tud a város” – tette hozzá.