Fél óra alatt véget ért Karácsonyék rendkívüli közgyűlése, nem tudták napirendre venni a Fidesz javaslatát sem

Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője elmondta: a kerületi polgármesterek és Karácsony Gergely közötti konfliktus a bizalom megrendüléséhez vezetett. Hangsúlyozta, hogy a Fidesz nem akar akadályt gördíteni a megállapodás útjába, ugyanakkor szerinte a kerületi vezetőknek lehetőséget kell adni arra, hogy ismertessék a döntéssel kapcsolatos aggályaikat. Szepesfalvy rámutatott, hogy a vita valójában nem a közös parkolási rendszer létjogosultságáról, hanem a bevételek elosztásáról szól. A kerületek ugyanis attól tartanak, hogy olyan forrásoktól esnek el, amelyekből nemcsak a saját feladataikat finanszírozzák, hanem részben olyan teendőket is ellátnak, amelyek a főváros hatáskörébe tartoznának.

Fél óra alatt véget ért a rendkívüli közgyűlés. Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője elmondta: a kerületi polgármesterek és Karácsony Gergely közötti konfliktus a bizalom megrendüléséhez vezetett. A képen: Szepesfalvy Anna Fotó: Ladóczki Balázs

Nem fogadták el a rendkívüli ülés napirendjét

A Fidesz–KDNP előterjesztése arra irányult, hogy Karácsony Gergely a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában (FKT) csak a Fővárosi Közgyűlés előzetes döntésének megfelelően gyakorolhassa szavazati jogát. A kezdeményezés szerint a főpolgármesternek a testület előzetes felhatalmazása alapján kellene képviselnie a fővárosi önkormányzat álláspontját.

Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz képviselője azzal érvelt, hogy előzetes egyeztetésre van szükség, nem pedig arra, hogy a közgyűlés utólag hagyja jóvá a főpolgármester döntéseit. Szerinte Karácsony megszegte azt az ígéretét is, hogy az FKT üléseire tanácskozási joggal másokat is meghívhat, így a kerületi polgármestereknek és a fővárosi frakcióknak is lehetőséget biztosíthatna az álláspontjuk ismertetésére.

Karácsony Gergely ezzel szemben arról beszélt, hogy a Fidesz javaslata magasabb rendű jogszabályokat írna át. A főpolgármester arra is kitért, hogy az FKT-ban még van betöltetlen hely, amelynek sorsáról a következő közgyűlésen dönthetnek.

Barabás Richárd, a Párbeszéd képviselője jelezte, hogy nem támogatja a napirendet. Szerinte a Fidesz döntése vezetett ahhoz a helyzethez, amelyben a mostani konfliktusok kialakulhattak.

A képviselők többsége végül nem fogadta el a rendkívüli ülés napirendjét, így az előterjesztésről sem tárgyaltak.

A kerületi polgármesterek is hallatni akarták a hangjukat

Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint a kerületi polgármestereknek lehetőséget kell adni arra, hogy ismertessék, miként érinti őket a parkolási rendszer átalakítása. Hangsúlyozta, hogy nem akarnak akadályt gördíteni a megállapodás útjába, ugyanakkor a főpolgármester és a kerületi vezetők közötti konfliktus miatt megrendült a bizalom.