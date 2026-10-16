Fél óra alatt véget ért Karácsonyék rendkívüli közgyűlése, nem tudták napirendre venni a Fidesz javaslatát sem

Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője elmondta: a kerületi polgármesterek és Karácsony Gergely közötti konfliktus a bizalom megrendüléséhez vezetett. Hangsúlyozta, hogy a Fidesz nem akar akadályt gördíteni a megállapodás útjába, ugyanakkor szerinte a kerületi vezetőknek lehetőséget kell adni arra, hogy ismertessék a döntéssel kapcsolatos aggályaikat. Szepesfalvy rámutatott, hogy a vita valójában nem a közös parkolási rendszer létjogosultságáról, hanem a bevételek elosztásáról szól. A kerületek ugyanis attól tartanak, hogy olyan forrásoktól esnek el, amelyekből nemcsak a saját feladataikat finanszírozzák, hanem részben olyan teendőket is ellátnak, amelyek a főváros hatáskörébe tartoznának.
Nem fogadták el a rendkívüli ülés napirendjét
A Fidesz–KDNP előterjesztése arra irányult, hogy Karácsony Gergely a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában (FKT) csak a Fővárosi Közgyűlés előzetes döntésének megfelelően gyakorolhassa szavazati jogát. A kezdeményezés szerint a főpolgármesternek a testület előzetes felhatalmazása alapján kellene képviselnie a fővárosi önkormányzat álláspontját.
Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz képviselője azzal érvelt, hogy előzetes egyeztetésre van szükség, nem pedig arra, hogy a közgyűlés utólag hagyja jóvá a főpolgármester döntéseit. Szerinte Karácsony megszegte azt az ígéretét is, hogy az FKT üléseire tanácskozási joggal másokat is meghívhat, így a kerületi polgármestereknek és a fővárosi frakcióknak is lehetőséget biztosíthatna az álláspontjuk ismertetésére.
Karácsony Gergely ezzel szemben arról beszélt, hogy a Fidesz javaslata magasabb rendű jogszabályokat írna át. A főpolgármester arra is kitért, hogy az FKT-ban még van betöltetlen hely, amelynek sorsáról a következő közgyűlésen dönthetnek.
Barabás Richárd, a Párbeszéd képviselője jelezte, hogy nem támogatja a napirendet. Szerinte a Fidesz döntése vezetett ahhoz a helyzethez, amelyben a mostani konfliktusok kialakulhattak.
A képviselők többsége végül nem fogadta el a rendkívüli ülés napirendjét, így az előterjesztésről sem tárgyaltak.
A kerületi polgármesterek is hallatni akarták a hangjukat
Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint a kerületi polgármestereknek lehetőséget kell adni arra, hogy ismertessék, miként érinti őket a parkolási rendszer átalakítása. Hangsúlyozta, hogy nem akarnak akadályt gördíteni a megállapodás útjába, ugyanakkor a főpolgármester és a kerületi vezetők közötti konfliktus miatt megrendült a bizalom.
A politikus szerint a vita nem arról szól, szükség van-e egységes parkolási rendszerre, hanem arról, hogyan osztják el a bevételeket. A kerületek azt kifogásolják, hogy olyan forrásoktól eshetnek el, amelyekből részben saját feladataikat, részben pedig a fővárosra tartozó feladatokat finanszírozzák.
Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere szintén elfogadhatatlannak nevezte a kialakult helyzetet. Kifogásolta, hogy a kerületi vezetők még megfelelő tájékoztatást sem kaptak a döntésről, és úgy vélte, a képviselők véleménynyilvánításának korlátozása nem egyeztethető össze a demokráciával.
Baranyi azt is felvetette, hogy
a rendkívüli közgyűlést nem egy frakciónak, hanem magának Karácsony Gergelynek kellett volna összehívnia.
A ferencvárosi polgármester egy üveg Unicummal is megajándékozta a főpolgármestert, arra utalva, hogy szerinte Karácsony ezzel a kerület híres termékével viseli el a „vállalhatatlan kompromisszumokat”. Karácsony Gergely megjegyezte, hogy évek óta nem ivott Unicumot.
Karácsony indulatos vitára számított
A főpolgármester az ülés elején arról beszélt, hogy a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének (BÖSZ) ülésén hangos és indulatos, de reményei szerint érdemi vitát folytathatnak a kerületi polgármesterekkel. Azt várta, hogy a megbeszélésen sikerülhet tisztázni az egységes parkolási rendszer alapjait.
Böröcz László, az I. kerület fideszes polgármestere ugyanakkor kifogásolta, hogy Karácsony olyan időpontra hívta össze a kerületi vezetőket, amikor több önkormányzatnál is testületi ülést tartanak.
Reményét fejezte ki, hogy az időpont megválasztása nem volt szándékos, és találnak másik alkalmat az egyeztetésre. Karácsony erre azzal válaszolt, hogy a BÖSZ alapszabálya alapján ez volt az utolsó lehetséges időpont az ülés összehívására.
A közgyűlés napirendjének elutasítása után Baranyi Krisztina azt kérte, hogy amennyiben a rendkívüli ülésen nem hallgathatják meg a polgármestereket, a BÖSZ közgyűlésének ülése legyen teljesen nyilvános. Karácsony Gergely erre úgy reagált, hogy ez is egy lehetőség, amelyről a polgármesterek dönthetnek. Ezzel a rendkívüli közgyűlés véget ért.
A parkolási bevételek miatt robbant ki a konfliktus
A vita előzménye a kormány és a főváros október 1-jén bejelentett megállapodása, amelynek részeként egységesítenék a budapesti parkolási rendszert. A tervek szerint a parkolás szervezése és a bevételek beszedése a fővároshoz kerülne, a pénzből pedig budapesti útalapot hoznának létre.
A megállapodás több kerületi polgármester ellenállását váltotta ki, mivel állításuk szerint nem vonták be őket a tárgyalások előkészítésébe, és attól tartanak, hogy jelentős bevételektől esnek el. Karácsony a változtatást azzal indokolta, hogy a központosítás hatékonyabb működést és nagyobb nyereséget tehet lehetővé.
A Fidesz–KDNP előterjesztése eközben a főpolgármester FKT-ban gyakorolt döntési jogkörét korlátozná azzal, hogy előzetes közgyűlési felhatalmazáshoz kötné a szavazást. A rendkívüli ülés napirendjének elutasítása miatt azonban erről a kérdésről egyelőre nem született döntés.