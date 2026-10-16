Rendkívüli közgyűlés lesz pénteken, korlátoznák Karácsony Gergely döntési jogköreit

A Fővárosi Közgyűlés pénteki rendkívüli ülésén a főpolgármester döntési jogköre és a Budapest jövőjét érintő megállapodások kerülnek a középpontba. A Fidesz–KDNP azt szeretné elérni, hogy Karácsony Gergely a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában (FKT) csak a közgyűlés előzetes felhatalmazásával szavazhasson, az üléseken pedig a kerületi polgármesterek és a közgyűlési képviselők is részt vehessenek tanácskozási joggal.
Közgyűlés dönthet Karácsony mozgásterének korlátozásáról
A Fidesz–KDNP fővárosi frakciója az október 1-jei Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában született megállapodások után kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását.
Szepesfalvy Anna frakcióvezető szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros és a kerületek életét meghatározó kérdésekben úgy szülessenek döntések, hogy azokba a választott képviselőket és az érintett kerületi vezetőket nem vonják be megfelelően.
A benyújtott előterjesztés alapján a főpolgármesternek a jövőben a közgyűlés előzetes döntésének megfelelően kellene gyakorolnia szavazati jogát az FKT-ban. Emellett minden ülés után haladéktalanul tájékoztatnia kellene a képviselő-testületet a meghozott döntésekről. A javaslat a kerületi polgármesterek és a közgyűlési képviselők tanácskozási jogú részvételét is lehetővé tenné.
A Fidesz–KDNP szerint a főváros jövőjéről nem lehet „zárt ajtók mögött, titkos alkuval” dönteni.
A frakció azt is kifogásolja, hogy a közgyűlés korábban nem támogatta Szepesfalvy Anna delegálását a tanácsba, így álláspontjuk szerint a legnagyobb ellenzéki frakció nem kapott megfelelő képviseletet.
A 120 milliárdos megállapodás borzolta a kedélyeket
A vita közvetlen előzménye az október 1-jén újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése, amelyen a kormány és Karácsony Gergely több jelentős kérdésben is megállapodott. A főváros egyszeri, 120 milliárd forintos állami támogatást kap, cserébe eláll az Orbán-kormány idején indított perektől. A megállapodás része az egységes budapesti parkolási rendszer kialakítása, valamint egy regionális közlekedésszervező létrehozása is, amelyben az állam 50 százalékos tulajdont szerezne a Budapesti Közlekedési Központban.
A parkolási rendszer átalakítása különösen éles vitát váltott ki a fővárosi és a kerületi vezetők között. A megállapodás értelmében a parkolási rendszer és az abból származó bevételek a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnének át. Több kerületi polgármester azt kifogásolta, hogy a fejük felett született döntés, miközben az átalakítás jelentősen érintheti a kerületek költségvetését.
Pikó András józsefvárosi polgármester nyílt levélben bírálta Karácsonyt, azt állítva, hogy a főpolgármester egyetlen alkalommal sem válaszolt az egyeztetést kezdeményező megkereséseikre.
Pikó hangsúlyozta, hogy Józsefváros alapvetően támogatja a parkolás központosítását, de a részletes terveket egyelőre nem ismerik, ezért érdemi tárgyalásokat sürgetett.
Karácsony Gergely hétfőn a 24.hu-nak adott interjújában elismerte, hogy az utolsó pillanatban tájékoztatta a kerületi polgármestereket a megállapodásról, és ezért bocsánatot is kért. Ugyanakkor
kitartott amellett, hogy a jelenlegi parkolási és finanszírozási rendszer átalakítására szükség van, még akkor is, ha ez konfliktusokkal jár.
A pénteki rendkívüli közgyűlésen így nemcsak a 120 milliárd forintos megállapodás következményei kerülnek terítékre, hanem az is, hogy a jövőben milyen szerepet kapnak a képviselők és a kerületi vezetők a Budapest egészét érintő döntésekben.