Gulyás István: Megfélemlítés és bosszú zajlik a közmédiában

Gulyás István közel negyven éve dolgozik a televíziózásban, és több mint másfél évtized után távolították el az állami televízióból. Ahogyan azt az Origo is megírta, erkölcsi és anyagi elégtételt egyaránt akar, ezért pert indít a közmédia ellen, jogi képviseletét pedig Schiffer András látja el. Gulyás elmondta a Demokratának, hogy szerinte nem egyszerű munkaügyi vitáról van szó, hanem politikai motivációjú döntésről.
Gulyás István szerint a vendégekkel lehetett baj
A közmédia azzal indokolta a döntést, hogy az Ez itt a kérdés olyan aktuálpolitikai témákat vitt adásba, amelyek nem illettek az M5 kulturális profiljába. Gulyás ezt vitatja:
szerinte a műsor politikatudománnyal, politikai antropológiával, geostratégiai kérdésekkel és globális problémákkal foglalkozott, nem napi pártpolitikai ügyekkel.
A volt főigazgató szerint inkább a meghívott vendégek személye jelenthetett problémát. Schmidt Máriát, Schiffer Andrást, Fodor Gábort, Hegyi Gyulát, Hack Pétert és Giró-Szász Andrást is példaként említette.
A progresszív narratívába nem fér bele az intellektuális függetlenség, a kritikus konzervatív, a nemzeti baloldali vagy éppen liberális hang”
– mutatott rá Gulyás, aki azt állította, hogy nem kapott olyan hivatalos írásbeli figyelmeztetést, amelyet a közmédia a távozásával kapcsolatban említett.
Ugyanakkor elmondása szerint voltak olyan témák és személyiségek – például a „sorosozás” vagy Bogár László –, amelyekkel kapcsolatban az átmeneti vezetés kifogásokat fogalmazott meg.
Az Ez itt a kérdés megszüntetésével kapcsolatban azt is sérelmezte, hogy a vitatott szeptember elsejei adást eltávolították az internetről. Gulyás szerint éppen annak tartalma mutatná meg, hogy az aktuálpolitikai témákra vonatkozó indoklás nem állja meg a helyét.
Szerinte tisztogatás zajlik a közmédia berkein belül
Gulyás István rendkívül keményen értékelte az új közmédia eddigi működését és a személyi változásokat. Szerinte nem egyszerű szakmai átalakítás zajlik.
Ami most zajlik, az tisztogatás és takarítás, megfélemlítés és bosszú, miközben régi-új szereplőkkel rendezik át a médiateret”
– jelentette ki. A volt főigazgató történelmi párhuzamot is vont: úgy fogalmazott, most „a Nemzeti Ítélőszék és a Népbíróságok korszaka van”, majd hozzátette:
Péter Gábor még a színfalak mögött álldogál, de hamarosan eljön az ő ideje is.”
Az M5 jövőjéről Gulyás azt mondta, jelenleg átmeneti vezetés irányítja az állami televíziót, ezért szerinte egyelőre nem várható a kulturális csatorna megszüntetése. Hosszabb távon azonban úgy látja, minden az új vezetéstől és a politikai akarattól függ.
Gulyás István szerint a kultúra az egyik legfontosabb eszköz a közgondolkodás alakításában, ezért különösen nagy jelentősége van annak, ki és milyen szempontok alapján határozza meg a kulturális nyilvánosság kereteit. A változásokat végül az Aczél György nevéhez kötött „három T” rendszerére utalva foglalta össze:
Más lesz a támogatott, más lesz a tűrt, és más lesz a tiltott. Aczél György emlékének legnagyobb dicsőségére.”