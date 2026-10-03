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gulyás istván

Gulyás István: Megfélemlítés és bosszú zajlik a közmédiában

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Politikai okokat sejt a kirúgása mögött Gulyás István, az M5 kulturális csatorna eltávolított igazgatója és műsorvezetője, aki pert indít a közmédia ellen. A Demokratának adott interjúban arról beszélt, hogy szerinte tisztogatás zajlik, miközben régi-új szereplőkkel rendezik át a médiateret, köztük a közmédiát is.
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Gulyás István közel negyven éve dolgozik a televíziózásban, és több mint másfél évtized után távolították el az állami televízióból. Ahogyan azt az Origo is megírta, erkölcsi és anyagi elégtételt egyaránt akar, ezért pert indít a közmédia ellen, jogi képviseletét pedig Schiffer András látja el. Gulyás elmondta a Demokratának, hogy szerinte nem egyszerű munkaügyi vitáról van szó, hanem politikai motivációjú döntésről.

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Gulyás István pert indít a közmédia ellen, jogi képviseletét pedig Schiffer András látja el (Fotó: Facebook/Gulyás István)

Gulyás István szerint a vendégekkel lehetett baj

A közmédia azzal indokolta a döntést, hogy az Ez itt a kérdés olyan aktuálpolitikai témákat vitt adásba, amelyek nem illettek az M5 kulturális profiljába. Gulyás ezt vitatja:

 szerinte a műsor politikatudománnyal, politikai antropológiával, geostratégiai kérdésekkel és globális problémákkal foglalkozott, nem napi pártpolitikai ügyekkel.

A volt főigazgató szerint inkább a meghívott vendégek személye jelenthetett problémát. Schmidt Máriát, Schiffer Andrást, Fodor Gábort, Hegyi Gyulát, Hack Pétert és Giró-Szász Andrást is példaként említette.

A progresszív narratívába nem fér bele az intellektuális függetlenség, a kritikus konzervatív, a nemzeti baloldali vagy éppen liberális hang” 

– mutatott rá Gulyás, aki azt állította, hogy nem kapott olyan hivatalos írásbeli figyelmeztetést, amelyet a közmédia a távozásával kapcsolatban említett. 

Ugyanakkor elmondása szerint voltak olyan témák és személyiségek – például a „sorosozás” vagy Bogár László –, amelyekkel kapcsolatban az átmeneti vezetés kifogásokat fogalmazott meg.

Az Ez itt a kérdés megszüntetésével kapcsolatban azt is sérelmezte, hogy a vitatott szeptember elsejei adást eltávolították az internetről. Gulyás szerint éppen annak tartalma mutatná meg, hogy az aktuálpolitikai témákra vonatkozó indoklás nem állja meg a helyét.

Szerinte tisztogatás zajlik a közmédia berkein belül

Gulyás István rendkívül keményen értékelte az új közmédia eddigi működését és a személyi változásokat. Szerinte nem egyszerű szakmai átalakítás zajlik.

Ami most zajlik, az tisztogatás és takarítás, megfélemlítés és bosszú, miközben régi-új szereplőkkel rendezik át a médiateret” 

– jelentette ki. A volt főigazgató történelmi párhuzamot is vont: úgy fogalmazott, most „a Nemzeti Ítélőszék és a Népbíróságok korszaka van”, majd hozzátette: 

Péter Gábor még a színfalak mögött álldogál, de hamarosan eljön az ő ideje is.”

Az M5 jövőjéről Gulyás azt mondta, jelenleg átmeneti vezetés irányítja az állami televíziót, ezért szerinte egyelőre nem várható a kulturális csatorna megszüntetése. Hosszabb távon azonban úgy látja, minden az új vezetéstől és a politikai akarattól függ.

Gulyás István szerint a kultúra az egyik legfontosabb eszköz a közgondolkodás alakításában, ezért különösen nagy jelentősége van annak, ki és milyen szempontok alapján határozza meg a kulturális nyilvánosság kereteit. A változásokat végül az Aczél György nevéhez kötött „három T” rendszerére utalva foglalta össze: 

Más lesz a támogatott, más lesz a tűrt, és más lesz a tiltott. Aczél György emlékének legnagyobb dicsőségére.”

 

 

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