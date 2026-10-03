Gulyás István: Megfélemlítés és bosszú zajlik a közmédiában

Gulyás István közel negyven éve dolgozik a televíziózásban, és több mint másfél évtized után távolították el az állami televízióból. Ahogyan azt az Origo is megírta, erkölcsi és anyagi elégtételt egyaránt akar, ezért pert indít a közmédia ellen, jogi képviseletét pedig Schiffer András látja el. Gulyás elmondta a Demokratának, hogy szerinte nem egyszerű munkaügyi vitáról van szó, hanem politikai motivációjú döntésről.

Gulyás István pert indít a közmédia ellen, jogi képviseletét pedig Schiffer András látja el (Fotó: Facebook/Gulyás István)

Gulyás István szerint a vendégekkel lehetett baj

A közmédia azzal indokolta a döntést, hogy az Ez itt a kérdés olyan aktuálpolitikai témákat vitt adásba, amelyek nem illettek az M5 kulturális profiljába. Gulyás ezt vitatja:

szerinte a műsor politikatudománnyal, politikai antropológiával, geostratégiai kérdésekkel és globális problémákkal foglalkozott, nem napi pártpolitikai ügyekkel.

A volt főigazgató szerint inkább a meghívott vendégek személye jelenthetett problémát. Schmidt Máriát, Schiffer Andrást, Fodor Gábort, Hegyi Gyulát, Hack Pétert és Giró-Szász Andrást is példaként említette.

A progresszív narratívába nem fér bele az intellektuális függetlenség, a kritikus konzervatív, a nemzeti baloldali vagy éppen liberális hang”

– mutatott rá Gulyás, aki azt állította, hogy nem kapott olyan hivatalos írásbeli figyelmeztetést, amelyet a közmédia a távozásával kapcsolatban említett.

Ugyanakkor elmondása szerint voltak olyan témák és személyiségek – például a „sorosozás” vagy Bogár László –, amelyekkel kapcsolatban az átmeneti vezetés kifogásokat fogalmazott meg.

Az Ez itt a kérdés megszüntetésével kapcsolatban azt is sérelmezte, hogy a vitatott szeptember elsejei adást eltávolították az internetről. Gulyás szerint éppen annak tartalma mutatná meg, hogy az aktuálpolitikai témákra vonatkozó indoklás nem állja meg a helyét.

Szerinte tisztogatás zajlik a közmédia berkein belül

Gulyás István rendkívül keményen értékelte az új közmédia eddigi működését és a személyi változásokat. Szerinte nem egyszerű szakmai átalakítás zajlik.

Ami most zajlik, az tisztogatás és takarítás, megfélemlítés és bosszú, miközben régi-új szereplőkkel rendezik át a médiateret”

– jelentette ki. A volt főigazgató történelmi párhuzamot is vont: úgy fogalmazott, most „a Nemzeti Ítélőszék és a Népbíróságok korszaka van”, majd hozzátette:

Péter Gábor még a színfalak mögött álldogál, de hamarosan eljön az ő ideje is.”

Az M5 jövőjéről Gulyás azt mondta, jelenleg átmeneti vezetés irányítja az állami televíziót, ezért szerinte egyelőre nem várható a kulturális csatorna megszüntetése. Hosszabb távon azonban úgy látja, minden az új vezetéstől és a politikai akarattól függ.