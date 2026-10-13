Leépítések, csatorna-összevonások: komoly változások jöhetnek a közmédiában

Létszámcsökkentés és jelentős szervezeti átalakítás várható – derül ki a közmédia Magyar Nemzetnek küldött válaszaiból. A lap korábban úgy értesült, komoly változások jöhetnek a szervezet működésében, a régi és az új munkatársak között feszültségek alakultak ki, emellett csatorna-összevonásokra is sor kerülhet. Az M1 folyamatos hírszolgáltatása, valamint egyes tematikus online rádiók működése is veszélybe kerülhet.

Komoly átalakítás előtt áll a közmédia, amelynek részeként elbocsátások és csatorna-összevonások is jöhetnek (Fotó: Mediaworks)

A közmédia válaszában megerősítette, hogy a szervezet működésének, felépítésének és gazdálkodásának átfogó átvilágítása 2026 júliusa óta zajlik. Az audit első szakasza a közeljövőben lezárul. Az eddigi eredmények alapján a munkáltató szervezeti átalakítással és létszámcsökkentéssel számol, erről pedig október 1-jén előzetesen tájékoztatta az Üzemi Tanácsot és a szakszervezetet.

Már biztos a közmédiában a létszámcsökkentés

A lap arra is rákérdezett, hány munkavállalót érinthetnek az elbocsátások, illetve mikor kerülhet sor a leépítésekre. A közmédia válasza szerint a létszámcsökkentés végleges mértékéről az átvilágítás lezárását követően, a Munka Törvénykönyve és a Kollektív Szerződés szerinti egyeztetési eljárásban döntenek. A pontos létszámról egyelőre nem közöltek adatokat. A közmédia tájékoztatása szerint a csoportos létszámcsökkentésről a jogszabályokban előírt módon és határidőben értesítik az Üzemi Tanácsot, a szakszervezetet, az illetékes állami foglalkoztatási szervet és az érintett munkavállalókat.

A végleges számokat csak ezután hozzák nyilvánosságra.

A leépítések ütemezéséről szintén az egyeztetési eljárásban születik majd döntés, az érintettek pedig ezt követően egyedi értesítést kapnak. A közmédia tehát megerősítette, hogy a szervezeti átalakítás részeként létszámcsökkentésre készülnek, annak mértéke és pontos menetrendje azonban még nem ismert.

Összevonások várhatók

A Magyar Nemzet értesülései szerint

felmerült az M1 és a Duna összevonása, több másik tévécsatorna átalakítása vagy megszüntetése, valamint a Csukás Meserádió és a Szakcsi Rádió felszámolása is.

A közmédia ezeket a konkrét terveket nem erősítette meg, így egyelőre nem tudni, milyen változások várhatók. Ismeretes, a közmédia tájékoztatása szerint az M1 folyamatos hírcsatorna-funkciója már 2026. július 7-én megszűnt, a televíziós csatornák és a tematikus online rádiók hosszú távú jövőjéről pedig a nyilvános pályázaton kiválasztott új vezetés dönt majd. A Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére a Független Közmédia Testület írt ki pályázatot, a testület erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t. A pályázati kiírás szerint vezérigazgatóvá az a büntetlen előéletű, felsőfokú végzettségű magyar állampolgár nevezhető ki, aki legalább tíz év szakmai gyakorlattal és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A pályázatok benyújtási határideje november 12. 24:00 óra.