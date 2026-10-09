Megszólalt a közmédia, miután Magyar Péter számonkérte az élő közvetítés hiányát

A közmédia sajtóosztálya a Telex megkeresésére reagált, miután Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányzati sajtótájékoztató elején bírálta, hogy az eseményt nem közvetítik élőben. A miniszterelnök arra kérte a saját közvetítésének nézőit, hogy osszák meg az adást, mert az M1 televízióban eközben a Kisváros című sorozatot sugározták.

Megszólalt a közmédia Magyar Péter kritikája után Fotó: Gábor Zoltán

Magyar Péter azt mondta, nem várja el a műsor megszakítását, ugyanakkor szerinte a kormány döntései számot tarthatnak a közérdeklődésre. Azt is megjegyezte, hogy a közmédia évi 160 milliárd forint közpénzből működik.

Ezt közölte a közmédia az élő közvetítésről

A Duna Médiaszolgáltató közleményében azt írta, hogy a közmédia a közszolgálati hírszolgáltatás követelményeinek megfelelően jelenleg a Híradó műsoraiban dolgozza fel a közérdeklődésre számot tartó híreket, így a pénteki kormányzati sajtótájékoztatót is.

A közmédia arra hivatkozott, hogy az M1 folyamatos hírcsatorna-funkciója július 7-én megszűnt. Indoklásuk szerint a megbízott vezetés egyik legfontosabb feladata a korábban propagandamédiaként működő közmédia teljes körű szervezeti és szakmai átvilágítása, valamint annak előkészítése, hogy a megújult intézmény a magyar társadalom független tájékoztatását szolgálja.

A közlemény szerint az átmeneti időszakban a végleges műsorstruktúra kialakítása nem szerepelhet a feladatok között, mivel azt a közeljövőben meghirdetett nyílt pályázaton kiválasztott végleges vezetésnek kell majd meghatároznia.

A Duna Médiaszolgáltató úgy fogalmazott, hogy a megbízott vezetés az átmeneti időszakban is biztosítja a független közszolgálati hírszolgáltatást. A társaság a közlemény végén a teljes magyar társadalom türelmét és megértését kérte, illetve köszönte meg.