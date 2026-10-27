Hárommilliós fizetéssel csábítják a jelentkezőket: állásportálon keresik a közmédia új vezérigazgatóját

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. élére keres új vezetőt a Független Közmédia Testület (FKT), amely október közepén hirdette meg a vezérigazgatói pályázatot. A felhívás immár a Profession.hu-n is elérhető, a jelentkezéseket pedig november 12-ig várják. A Telex beszámolója alapján a pozíciót határozatlan időre hirdették meg, és a kiválasztott vezetőnek a közmédia tartalmi és technológiai megújításában is szerepet szánnak.

Már a Profession.hu álláskereső portálon is megjelent a közmédia új vezérigazgatójának szóló pályázati felhívás (Fotó: Profession.hu)

Ezek a feltételek a közmédia élére

A pályázati felhívás szerint olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei mellett, és képes a szervezet működését a közönség változó igényeihez igazítani. A kiírás a függetlenséget, a sokszínűséget, az egyetemes elérést, az igényességet és az elszámoltathatóságot is a kiemelt szempontok között említi.

Az álláshirdetés alapján a jelentkezőknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

Magyar állampolgárság.

Büntetlen előélet.

Felsőfokú végzettség.

Legalább tízéves szakmai tapasztalat.

Legalább tízéves vezetői tapasztalat.

A feltételek között idegennyelv-tudás nem szerepel. A sikeres pályázó bruttó hárommillió forint körüli havi alapbérre számíthat.

A kiválasztás több lépcsőben történik. A testület tagjai először egymástól függetlenül, pontozással értékelik a beérkezett pályázatokat. Amennyiben valamelyik tag esetében összeférhetetlenség vagy elfogultság merül fel, az érintett jelentkezőt nem pontozhatja.

A pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül személyes meghallgatásokat tartanak, majd két szavazási forduló következik. A második körbe a két legjobbnak ítélt jelölt jut be, akik közül nyílt, egyszerű többségi szavazással választják ki az új vezérigazgatót. Szavazategyenlőség esetén az FKT elnökének voksa dönt.