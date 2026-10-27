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közmédia

Hárommilliós fizetéssel csábítják a jelentkezőket: állásportálon keresik a közmédia új vezérigazgatóját

29 perce
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Már a Profession.hu álláskereső portálon is megjelent a közmédia új vezérigazgatójának szóló pályázati felhívás, amelyben bruttó hárommillió forint körüli havi alapbért kínálnak. A jelentkezőknek legalább tízéves szakmai és vezetői tapasztalattal kell rendelkezniük, nyelvtudást azonban nem írnak elő.
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közmédiapályázati felhívásduna médiaszolgáltató nonprofit zrtprofession. hutestület

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. élére keres új vezetőt a Független Közmédia Testület (FKT), amely október közepén hirdette meg a vezérigazgatói pályázatot. A felhívás immár a Profession.hu-n is elérhető, a jelentkezéseket pedig november 12-ig várják. A Telex beszámolója alapján a pozíciót határozatlan időre hirdették meg, és a kiválasztott vezetőnek a közmédia tartalmi és technológiai megújításában is szerepet szánnak.

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Már a Profession.hu álláskereső portálon is megjelent a közmédia új vezérigazgatójának szóló pályázati felhívás (Fotó: Profession.hu)

Ezek a feltételek a közmédia élére

A pályázati felhívás szerint olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei mellett, és képes a szervezet működését a közönség változó igényeihez igazítani. A kiírás a függetlenséget, a sokszínűséget, az egyetemes elérést, az igényességet és az elszámoltathatóságot is a kiemelt szempontok között említi.

Az álláshirdetés alapján a jelentkezőknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

  • Magyar állampolgárság.
  • Büntetlen előélet.
  • Felsőfokú végzettség.
  • Legalább tízéves szakmai tapasztalat.
  • Legalább tízéves vezetői tapasztalat.

A feltételek között idegennyelv-tudás nem szerepel. A sikeres pályázó bruttó hárommillió forint körüli havi alapbérre számíthat.

A kiválasztás több lépcsőben történik. A testület tagjai először egymástól függetlenül, pontozással értékelik a beérkezett pályázatokat. Amennyiben valamelyik tag esetében összeférhetetlenség vagy elfogultság merül fel, az érintett jelentkezőt nem pontozhatja.

A pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül személyes meghallgatásokat tartanak, majd két szavazási forduló következik. A második körbe a két legjobbnak ítélt jelölt jut be, akik közül nyílt, egyszerű többségi szavazással választják ki az új vezérigazgatót. Szavazategyenlőség esetén az FKT elnökének voksa dönt.

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Vita a parlamentben: elmaradt az átmeneti vezérigazgató meghallgatása

A közmédia élén jelenleg Horváth P. András áll átmeneti vezérigazgatóként, akit júliusban választottak meg. Elsődleges feladata a szervezet teljes átvilágítása, amelynek a végleges vezető kinevezéséig kell lezárulnia.

Az átvilágítás és a közmédia átalakítása azonban már parlamenti vitát is kiváltott. Horváthot október 21-én hallgatta volna meg az Országgyűlés Művelődési Bizottsága, ám a testület tiszás képviselőinek szavazatai nyomán erre végül nem került sor.

Radnai Márk, a bizottság tiszás alelnöke azt javasolta, hogy az átmeneti vezérigazgatót csak a közmédia átvilágításának lezárása után hallgassák meg. Ezzel szemben Szentkirályi Alexandra, a bizottság fideszes elnöke az átláthatóság fontosságára hivatkozva indokoltnak tartotta volna az azonnali beszámolót. A vita hátterében a közmédiánál korábban felmerült létszámleépítések és felfüggesztések is szerepet játszottak, amelyekről az ellenzéki politikus szerint is fontos lett volna tájékoztatást kapni.

Horváth P. András ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a közmédia átalakítása átlátható módon zajlik, és kész beszámolni a folyamatról, amikor a parlamenti bizottság számára megfelelő időpont adódik.

A végleges vezérigazgató személyéről a november 12-i jelentkezési határidő után dönthetnek, így a következő hetekben derülhet ki, ki irányítja hosszú távon a közmédiát.

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