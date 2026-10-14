Gyors volt – Megbukott a közvagyon elvesztését vizsgáló parlamenti bizottság tiszás elnöke

A Tisza-frakció szép csendben, furcsa indoklással leváltotta Sárosi József képviselő urat a parlament “elszámoltatási bizottságának” éléről. Egész furcsa indoklással, majdnem úgy, ahogyan régen a kommunizmusban kommunikálták a leváltásokat: “érdemei elismerése mellett más fontos megbízást kapott” – számolt be Hadházy Ákos közösségi oldalán szerdán.

A volt országgyűlési képviselő szerint a Tisza- frakció is úgy gondolja, hogy képviselője szerepe a paksi ingatlanpanamában nem vált a párt dicsőségére.

És így annyiban is, hogy nem olyan valaki fogja a parlamentben a 16 év fideszes lopásait vizsgálni, aki maga is részt vett benne

– tette hozzá.

A 24.hu információi szerint Sárosi József a parlamenti többség döntésével távozott a Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság elnöki posztjától, sőt tejesen kiszállt a hattagú testületből, amelynek új vezetője az ugyancsak tiszás Lovkó Csaba lett.

Sárosi távozását a fideszes Panyi Miklós úgy magyarázta: azért váltották le, mert Hadházy Ákos a múlt héten összefüggésbe hozta egy korábbi földbiznisszel.

A korábbi független országgyűlési képviselő egy Paks környéki földügyletről hozott nyilvánosságra adatokat, és Sárosit mint közreműködőt nevesítette egy 5,5 hektáros telek túlárazott értékesítésében.

Hadházy Ákos egy hete írt arról közösségi oldalán, hogy a Paksi Ipari Park Kft. (PIP) állami forrásból a meszokottnál jóval magasabb áron vásárolt fel szántóföldeket, és az üzletek során Sárosi József volt a közvetítő az eladók és a PIP között.

Sárosi a sok munkára hivatkozik lemondása kapcsán

Látom teljesen menthetetlen vagy és a bizottsági elnöki tisztségemről való lemondásomat is igyekszel összefüggésbe hozni az általad emlegetett ingatlanüggyel – reagált Sárosi Hadházy szerdai bejegyzésére közösségi oldalán.

A tiszás parlamenti képviselő azt írta, hogy több mint egy hónappal ezelőtt jelezte a frakciónak, hogy a továbbiakban nem tudja vállalni a bizottsági elnöki feladatokat, mert a választókerületében rengeteg munka vár rá.

Ez egy tudatos, átgondolt döntés volt, amelynek semmi köze az általad megfogalmazott gyanúsításokhoz

– üzent a leköszönt bizottsági elnök Hadházy Ákosnak.