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Magyar Péter kommentben üzente meg Kubatov Gábornak, meddig maradhat a Fradi élén

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Újabb négy évre megválasztották a Ferencváros elnökét, Magyar Péter azonban egy rövid Facebook-kommenttel máris megüzente, meddig maradhat a posztján. Kubatov Gábor újraválasztása után a miniszterelnök mindössze két szóval reagált a hírre, miközben a parlament előtt már ott van az úgynevezett Lex Kubatov, amely választás elé állíthatja a klubvezetőt.
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kubatov gáborelnökfideszfradiferencvárosMagyar Péter

Ismét Kubatov Gábort választották meg a Ferencvárosi Torna Club elnökének, így megbízatása a jelenlegi szabályok szerint 2030-ig szól. Magyar Péter azonban láthatóan másként számol: a miniszterelnök az újraválasztásról szóló hír alatt mindössze annyit írt, hogy „pár hétre”. A megjegyzés hátterében a kormány sportvezetői összeférhetetlenségről szóló törvényjavaslata állhat, amely elfogadása esetén közvetlenül érintené a Fidesz alelnökeként és országgyűlési képviselőjeként is tevékenykedő klubelnököt. 

Kubatov Gábort újabb négy évre választották meg a Ferencváros elnökének, Magyar Péter azonban máris reagált a döntésre (Fotó: Tumbász Hédi)
Kubatov Gábort újabb négy évre választották meg a Ferencváros elnökének, Magyar Péter azonban máris kételyét fejezte ki (Fotó: Tumbász Hédi)

Kubatov Gábor újraválasztására két szóval reagált Magyar Péter

Az újraválasztásról az Index is beszámolt, a cikket pedig Facebook-oldalukon is megosztották. A bejegyzés alatt azonban váratlan hozzászólás jelent meg: maga Magyar Péter miniszterelnök kommentelte a hírt, méghozzá rendkívül szűkszavúan.

Pár hétre” 

– írta a kormányfő.

Magyar Péter nem részletezte, pontosan mire gondolt, 

a megjegyzés azonban vélhetően a már parlament előtt fekvő, Lex Kubatovként emlegetett törvényjavaslatra utalt.

Magyar Péter korábban az M1 Híradó új vezetőinek kinevezésére reagált a mindössze két szóból álló „Nem hinném…” kommenttel. A közmédia ezt követően 24 órán belül visszavonta Hajdú Gábor már bejelentett főszerkesztői, valamint Borsa Miklós műsorvezetői megbízását. Hajdú később méltatlannak nevezte az eljárást, és felvetette, hogy a közmédia függetlenségét is megkérdőjelezi, ha személyi döntéseket egy miniszterelnöki Facebook-hozzászólás után változtatnak meg. 

A Lex Kubatov miatt kerülhet veszélybe a klubelnöki tisztség

A Tisza-kormány által benyújtott sport-összeférhetetlenségi törvényjavaslat megtiltaná, hogy aktív pártpolitikusok és meghatározott állami vezetők sportegyesületek elnökei vagy elnökségi tagjai legyenek.

A korlátozás többek között a miniszterekre, államtitkárokra, országgyűlési és európai parlamenti képviselőkre, valamint a pártok elnökeire és alelnökeire is vonatkozna. A szabályozás a már betöltött tisztségeket sem hagyná érintetlenül, így elfogadása esetén

 Kubatov Gábornak választania kellene politikai pozíciói és a Ferencváros elnöki tisztsége között.

A parlament várhatóan novemberben dönthet a javaslatról, vagyis a törvény elfogadása esetén valóban heteken belül változhat a klubvezető helyzete.

Nem ez az egyetlen konfliktus a Ferencváros körül

A klubot eközben a Fradiváros-projekt körüli elszámolási vita is érinti. A Belügyminisztérium augusztus végén költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a beruházásra biztosított, közel 25 milliárd forintos támogatás felhasználásával kapcsolatban. A tárca nem fogadta el a klub záróbeszámolóit, és elrendelte a támogatás kamatokkal növelt összegének visszafizetését. 

Kubatov Gábor korábban koncepciós eljárásnak nevezte a történteket, hangsúlyozva, hogy a Ferencváros álláspontja szerint jogszerűen használta fel a támogatást. A klubelnök azt is kifogásolta, hogy a minisztérium nem fogadta el a közlése szerint legalább 15 ezer oldalnyi elszámolási dokumentációt.

 

 

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