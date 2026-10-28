Magyar Péter kommentben üzente meg Kubatov Gábornak, meddig maradhat a Fradi élén

Ismét Kubatov Gábort választották meg a Ferencvárosi Torna Club elnökének, így megbízatása a jelenlegi szabályok szerint 2030-ig szól. Magyar Péter azonban láthatóan másként számol: a miniszterelnök az újraválasztásról szóló hír alatt mindössze annyit írt, hogy „pár hétre”. A megjegyzés hátterében a kormány sportvezetői összeférhetetlenségről szóló törvényjavaslata állhat, amely elfogadása esetén közvetlenül érintené a Fidesz alelnökeként és országgyűlési képviselőjeként is tevékenykedő klubelnököt.
Kubatov Gábor újraválasztására két szóval reagált Magyar Péter
Az újraválasztásról az Index is beszámolt, a cikket pedig Facebook-oldalukon is megosztották. A bejegyzés alatt azonban váratlan hozzászólás jelent meg: maga Magyar Péter miniszterelnök kommentelte a hírt, méghozzá rendkívül szűkszavúan.
Pár hétre”
– írta a kormányfő.
Magyar Péter nem részletezte, pontosan mire gondolt,
a megjegyzés azonban vélhetően a már parlament előtt fekvő, Lex Kubatovként emlegetett törvényjavaslatra utalt.
Magyar Péter korábban az M1 Híradó új vezetőinek kinevezésére reagált a mindössze két szóból álló „Nem hinném…” kommenttel. A közmédia ezt követően 24 órán belül visszavonta Hajdú Gábor már bejelentett főszerkesztői, valamint Borsa Miklós műsorvezetői megbízását. Hajdú később méltatlannak nevezte az eljárást, és felvetette, hogy a közmédia függetlenségét is megkérdőjelezi, ha személyi döntéseket egy miniszterelnöki Facebook-hozzászólás után változtatnak meg.
A Lex Kubatov miatt kerülhet veszélybe a klubelnöki tisztség
A Tisza-kormány által benyújtott sport-összeférhetetlenségi törvényjavaslat megtiltaná, hogy aktív pártpolitikusok és meghatározott állami vezetők sportegyesületek elnökei vagy elnökségi tagjai legyenek.
A korlátozás többek között a miniszterekre, államtitkárokra, országgyűlési és európai parlamenti képviselőkre, valamint a pártok elnökeire és alelnökeire is vonatkozna. A szabályozás a már betöltött tisztségeket sem hagyná érintetlenül, így elfogadása esetén
Kubatov Gábornak választania kellene politikai pozíciói és a Ferencváros elnöki tisztsége között.
A parlament várhatóan novemberben dönthet a javaslatról, vagyis a törvény elfogadása esetén valóban heteken belül változhat a klubvezető helyzete.
Nem ez az egyetlen konfliktus a Ferencváros körül
A klubot eközben a Fradiváros-projekt körüli elszámolási vita is érinti. A Belügyminisztérium augusztus végén költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a beruházásra biztosított, közel 25 milliárd forintos támogatás felhasználásával kapcsolatban. A tárca nem fogadta el a klub záróbeszámolóit, és elrendelte a támogatás kamatokkal növelt összegének visszafizetését.
Kubatov Gábor korábban koncepciós eljárásnak nevezte a történteket, hangsúlyozva, hogy a Ferencváros álláspontja szerint jogszerűen használta fel a támogatást. A klubelnök azt is kifogásolta, hogy a minisztérium nem fogadta el a közlése szerint legalább 15 ezer oldalnyi elszámolási dokumentációt.