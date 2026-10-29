Hiába fenyegetőzött Magyar Péter, Kubatov Gábort nem lesz könnyű elmozdítani a Fradi éléről

Mint arról az Origo beszámolt, kedden tisztújító közgyűlésén újabb négy évre megválasztotta Kubatov Gábort elnökének az FTC. A tisztújítás azért kapott nagy visszhangot, mert a kormány múlt szombaton benyújtotta az úgynevezett lex Kubatovot, a sportbeli politikai összeférhetetlenségről szóló törvénytervezetet. Magyar Péter miniszterelnök még szeptember 18-án arról beszélt, hogy a javaslat többek között Kubatov Gáborra is vonatkozik majd, így ő nem töltheti be a jövőben a klubelnöki tisztséget. Sőt, a miniszterelnök a Kubatov újraválasztásáról szóló hírek alá azt kommentelte: Kubatovot csak „pár hétre” kapott újra mandátumot. Az Index által megkérdezett szakértők álláspontja alapján azonban korántsem egyértelmű, hogy Kubatov Gábor elnöki pozíciója veszélybe kerülhet-e.

Továbbra is kérdés, hogy Kubatov Gábor maradhat-e az FTC élén Fotó: Mediaworks

Kubatov Gábor korábbi megbízatasai nem jelentenek kizáró okot

A portál emlékeztetett: az összeférhetetlenség kiterjedne az országgyűlési és európai parlamenti képviselőkre, a megyei közgyűlések elnökeire, a pártok első számú vezetőire, a miniszterekre, az államtitkárokra, a helyettes államtitkárokra és más szakmai felső vezetőkre, a kormánybiztosokra, valamint a többségi állami cégek vezetőire.

Emellett a tervezet – a Tisza-kormánytól már nem először látott módon – visszaható törvényalkotás lenne, ugyanis eszerint a tisztségviselő e tisztsége időtartama alatt és a tisztsége megszűnése napját követő négy évig nem lehet sportvezető.

Borbély Zoltán ügyvéd, korábbi legfőbb ügyészségi ügyész és szóvivő a portálnak ezzel kapcsolatban rámutatott: a 2004. évi sporttörvény módosításában ez a négyéves moratórium kifejezetten az országgyűlési képviselőkre, az európai parlamenti képviselőkre, valamint kormányzati tisztségviselőkre és állami cégvezetőkre vonatkozik.

Jelezte: Kubatov Gábor hiába volt a Fidesz alelnöke és pártigazgatója, a tervezet a pártoknak kizárólag az első számú vezetőit nevesíti, így ezek a korábbi tisztségei nem jelentenek kizáró okot. Egyedül az országgyűlési képviselősége jöhet szóba, amelyet 2006 és 2026 között látott el. Csakhogy a tervezet a képviselőkre vonatkozó szabályokat az Országgyűlésről szóló törvény módosításával léptetné hatályba, kiegészítve azt azzal a kitétellel, hogy a képviselő nem lehet sportvezető a képviselői tisztség időtartama alatt és annak megszűnése napját követő négy évig.

Ez a megfogalmazás a hatálybalépéskor hivatalban lévő képviselőkre állapít meg tilalmat, Kubatov Gábor viszont már nem tagja a parlamentnek

– hangsúlyozta. Majd jelezte, hogy mindezt alátámasztja a tervezet részletes indokolása is.