Hiába fenyegetőzött Magyar Péter, Kubatov Gábort nem lesz könnyű elmozdítani a Fradi éléről

Mint arról az Origo beszámolt, kedden tisztújító közgyűlésén újabb négy évre megválasztotta Kubatov Gábort elnökének az FTC. A tisztújítás azért kapott nagy visszhangot, mert a kormány múlt szombaton benyújtotta az úgynevezett lex Kubatovot, a sportbeli politikai összeférhetetlenségről szóló törvénytervezetet. Magyar Péter miniszterelnök még szeptember 18-án arról beszélt, hogy a javaslat többek között Kubatov Gáborra is vonatkozik majd, így ő nem töltheti be a jövőben a klubelnöki tisztséget. Sőt, a miniszterelnök a Kubatov újraválasztásáról szóló hírek alá azt kommentelte: Kubatovot csak „pár hétre” kapott újra mandátumot. Az Index által megkérdezett szakértők álláspontja alapján azonban korántsem egyértelmű, hogy Kubatov Gábor elnöki pozíciója veszélybe kerülhet-e.
Kubatov Gábor korábbi megbízatasai nem jelentenek kizáró okot
A portál emlékeztetett: az összeférhetetlenség kiterjedne az országgyűlési és európai parlamenti képviselőkre, a megyei közgyűlések elnökeire, a pártok első számú vezetőire, a miniszterekre, az államtitkárokra, a helyettes államtitkárokra és más szakmai felső vezetőkre, a kormánybiztosokra, valamint a többségi állami cégek vezetőire.
Emellett a tervezet – a Tisza-kormánytól már nem először látott módon – visszaható törvényalkotás lenne, ugyanis eszerint a tisztségviselő e tisztsége időtartama alatt és a tisztsége megszűnése napját követő négy évig nem lehet sportvezető.
Borbély Zoltán ügyvéd, korábbi legfőbb ügyészségi ügyész és szóvivő a portálnak ezzel kapcsolatban rámutatott: a 2004. évi sporttörvény módosításában ez a négyéves moratórium kifejezetten az országgyűlési képviselőkre, az európai parlamenti képviselőkre, valamint kormányzati tisztségviselőkre és állami cégvezetőkre vonatkozik.
Jelezte: Kubatov Gábor hiába volt a Fidesz alelnöke és pártigazgatója, a tervezet a pártoknak kizárólag az első számú vezetőit nevesíti, így ezek a korábbi tisztségei nem jelentenek kizáró okot. Egyedül az országgyűlési képviselősége jöhet szóba, amelyet 2006 és 2026 között látott el. Csakhogy a tervezet a képviselőkre vonatkozó szabályokat az Országgyűlésről szóló törvény módosításával léptetné hatályba, kiegészítve azt azzal a kitétellel, hogy a képviselő nem lehet sportvezető a képviselői tisztség időtartama alatt és annak megszűnése napját követő négy évig.
Ez a megfogalmazás a hatálybalépéskor hivatalban lévő képviselőkre állapít meg tilalmat, Kubatov Gábor viszont már nem tagja a parlamentnek
– hangsúlyozta. Majd jelezte, hogy mindezt alátámasztja a tervezet részletes indokolása is.
Borbély Zoltán arra is rámutatott, hogy az értelmezési bizonytalanságot az adja, hogy az Országgyűlési törvény a hivatalban lévő képviselők jogállását szabályozza. Ha egy képviselő összeférhetetlen helyzetbe kerül, és azt határidőre nem számolja fel, a megbízatása megszűnik. A javaslat e helyzet rendezésére a hatálybalépés után 60 napot adna, ám annak, aki már nem képviselő, nincs elvehető mandátuma, és a szöveg arról sem rendelkezik, ki járhatna el egy volt képviselővel szemben.
A Legfőbb Ügyészség korábbi szóvivője szerint Deutsch Tamás esetében az eljárás méltányossága kérdőjelezhető meg. Deutsch jelenleg az MTK Budapest elnöke és a Fidesz EP-képviselője: ha le is mondana európai parlamenti mandátumáról, a négyéves moratórium miatt akkor sem maradhatna a sportegyesület élén.
A Fradiváros ügye lehet az FTC elnökének a veszte?
A törvénytervezet kapcsán Wenczel Kristóf nemzetközi sportjogász teljesen egyetértett Borbély Zoltán felvetésével, szerinte a tervezetben az országgyűlési képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenség ebben a formájában biztosan nem vonatkozik Kubatov Gáborra. „Annak a rendelkezésnek az alanyai a jelenlegi országgyűlési képviselők, és rájuk vonatkozik a tiltás” – szögezte le.
A sportjogász ezután rámutatott a törvénytervezet egy másik pontjára, amely idáig nem került a széles nyilvánosság elé, pedig már sokkal egyértelműbben érintheti Kubatov Gábort és a ferencvárosi csapatot. A tervezetben az olvasható, hogy a klub elnökének vagy elnökségi tagjának nem választható meg olyan személy, aki „tisztségviselésének ideje alatt – az állami támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy az állami támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel, és emiatt a támogató a támogatói okirat esetében a támogatást visszavonta vagy a támogatási szerződéstől elállt. Azaz önmagában a visszavont támogatói okirat megfosztja a sportvezetőt a passzív választójogától. Illetve a harmadik bekezdés azonnali összeférhetetlenséget állapít meg, ha a visszafizetési kötelezettségét a szervezet elmulasztotta.”
Mindez közvetlenül utal a Fradiváros néven elhíresült ügyre
– vélekedett Wenczel Kristóf. Elmondta: „a Fradiváros ügyében a sportállamtitkárság sajtóhírek szerint a támogatói okirat visszavonásáról határozott, vagyis a 25 milliárd forint visszafizetéséről”. Az ügy jelenleg ott tart, hogy a Ferencváros utóellenőrzést kért a tárcától, miután kifogásolták, hogy a minisztérium közel 15 ezer oldalnyi anyagot miként vizsgált át ilyen rövid idő alatt – ismertette.
A nemzetközi sportjogász szerint amennyiben jogerősen megállapítják a támogatási feltételek megsértését vagy a valótlan adatszolgáltatást, nemcsak Kubatov Gábor elnöknek kellene távoznia, hanem az egész elnökségnek. Hozzátette: szerinte az utóellenőrzés legfeljebb hatvan napot vehet igénybe. Ezt követően a határozatot a Ferencváros megtámadhatja a bíróságon, de egy ilyen közigazgatási per két-három tárgyalásnál ritkán húzódik tovább. „Józan számítással szűk egy év alatt az eljárás le is zárulhat” – vélekedett.
Kubatov Gábor azonban konzekvensen, minden alkalommal, amikor a Fradiváros ügye felmerül, elmondja, hogy minden fillért jogszerűen használtak fel, és minden forint a Ferencvárosban van.
Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár kedden a Kossuth rádióban a törvénytervezet kapcsán kiemelte, nem zárja ki, hogy a benyújtott javaslatban még lesz módosítás, de annak elfogadása és hatályba lépése után a korábbi és jelenlegi politikusoknak nyilatkozniuk kell arról, érintettek-e.